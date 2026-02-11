Téphetik a hajukat Brüsszelben: mindenkit zsákutcába vittek, egyedül Orbán tudott nemet mondani nekik (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapest Global Dialogue 2026 konferencián élesen bírálta Brüsszelt, szerinte az EU vezetése a pénzügyi, migrációs, járványügyi és orosz-ukrán válságot egyaránt rosszul kezelte – írja a Hungarian Conservative.

A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország eltérő stratégiája kedvező eredményeket hozott: alacsony munkanélküliség, olcsó energia és rekord külföldi befektetések.

Szijjártó hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök egyedülálló nemzetközi kapcsolatait és azt is, hogy hazánk szuverenitása forog kockán a következő választáson.