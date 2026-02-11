Ft
Téphetik a hajukat Brüsszelben: mindenkit zsákutcába vittek, egyedül Orbán tudott nemet mondani nekik (VIDEÓ)

2026. február 11. 19:04

Bemutatták a szörnyű valóságot.

2026. február 11. 19:04
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapest Global Dialogue 2026 konferencián élesen bírálta Brüsszelt, szerinte az EU vezetése a pénzügyi, migrációs, járványügyi és orosz-ukrán válságot egyaránt rosszul kezelte – írja a Hungarian Conservative.

A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország eltérő stratégiája kedvező eredményeket hozott: alacsony munkanélküliség, olcsó energia és rekord külföldi befektetések.

Szijjártó hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök egyedülálló nemzetközi kapcsolatait és azt is, hogy hazánk szuverenitása forog kockán a következő választáson.

Orbán Viktor is megszólalt

Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket – írta a Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

 

 

