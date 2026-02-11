Ft
brüsszel tárgyalás európai unió orbán viktor

„Brüsszeli meló, bevetés indul!” – Orbán Viktor útnak indult Brüsszelbe

2026. február 11. 19:41

A kormányfő elhúzódó egyeztetésekre készül.

2026. február 11. 19:41
null

Újabb brüsszeli csúcstalálkozó vár Orbán Viktorra: a miniszterelnök a közösségi chatcsoportjában megosztott videóban számolt be arról, hogy ismét az uniós fővárosba utazik, ahol elhúzódó egyeztetésekre készül.

A kormányfő úgy fogalmazott, csak remélni tudja, hogy a tárgyalások csütörtök estére lezárulnak, és még aznap haza tudnak térni Budapestre. A brüsszeli program sűrűsége ugyanakkor az idei politikai menetrendet is befolyásolja.

Orbán Viktor február 14-én tartja hagyományos évértékelő beszédét, ám elmondása szerint a brüsszeli elfoglaltságok miatt egyelőre nem volt ideje megírni a beszéd szövegét. Az esemény minden évben kiemelt politikai jelentőséggel bír, idén azonban a közelgő választások miatt a szokásosnál is nagyobb figyelem övezi.

Háború, Brüsszel, szuverenitás

Az idei beszéd középpontjában várhatóan a háború kérdése, az Európai Unióval folytatott viták, valamint a nemzeti szuverenitás védelme áll majd. A brüsszeli tárgyalások és a budapesti évértékelő így szorosan összekapcsolódnak: miközben az uniós színtéren kemény egyeztetések zajlanak, a hazai politikai térben is megkezdődik a választási kampányra való felkészülés.

 

 

nemvagyoktiszas
2026. február 11. 20:15
remélem ott is marad a dagi
Válasz erre
1
5
bekeev-2025
2026. február 11. 19:59
kalmanok 2026. február 11. 19:43 Már Tramplit majmolja. Oda is majd megy nyalni. Aztán beeteti a karámlakóit kapott pénzügyi védőpajzsot, aztán magyarázkodhat miután Trumpli átveri.
Válasz erre
0
6
bekeev-2025
2026. február 11. 19:57
Titi 2026. február 11. 19:55 bekeev-2025 2026. február 11. 19:42 Mehetsz kávézni. Ott téged szarba se vesznek. Először is, ne tegezd a miniszterelnököt, mert nem vagy vele egy szinten nyomorult szlovák majom! Nem a te dolgod, hogy azzal foglalkozz, mit intéz, mit csinál Orbán. A saját dolgotokba üsd a cserpákodat, vagy ha ott minden rendben van, társalogj a macskajancsival, vagy kommentelgess a zsellérsajtója felületein. Itt nem vagyunk rád, és a fajtádra kíváncsiak! Miért ne tegezném a gazdid, egy szaros politikust? Olyan debil vagy, hogy hiszel egy politikusnak. Tipikus magyar: a darutollas világból visszamaradt a ferde felfogásotok az alattvalóságról. Jobbágy.
Válasz erre
0
4
Titi
2026. február 11. 19:55
bekeev-2025 2026. február 11. 19:42 Mehetsz kávézni. Ott téged szarba se vesznek. Először is, ne tegezd a miniszterelnököt, mert nem vagy vele egy szinten nyomorult szlovák majom! Nem a te dolgod, hogy azzal foglalkozz, mit intéz, mit csinál Orbán. A saját dolgotokba üsd a cserpákodat, vagy ha ott minden rendben van, társalogj a macskajancsival, vagy kommentelgess a zsellérsajtója felületein. Itt nem vagyunk rád, és a fajtádra kíváncsiak!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!