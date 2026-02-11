„Brüsszeli meló, bevetés indul!” – Orbán Viktor útnak indult Brüsszelbe

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A kormányfő elhúzódó egyeztetésekre készül.
Újabb brüsszeli csúcstalálkozó vár Orbán Viktorra: a miniszterelnök a közösségi chatcsoportjában megosztott videóban számolt be arról, hogy ismét az uniós fővárosba utazik, ahol elhúzódó egyeztetésekre készül.
A kormányfő úgy fogalmazott, csak remélni tudja, hogy a tárgyalások csütörtök estére lezárulnak, és még aznap haza tudnak térni Budapestre. A brüsszeli program sűrűsége ugyanakkor az idei politikai menetrendet is befolyásolja.
Orbán Viktor február 14-én tartja hagyományos évértékelő beszédét, ám elmondása szerint a brüsszeli elfoglaltságok miatt egyelőre nem volt ideje megírni a beszéd szövegét. Az esemény minden évben kiemelt politikai jelentőséggel bír, idén azonban a közelgő választások miatt a szokásosnál is nagyobb figyelem övezi.
Az idei beszéd középpontjában várhatóan a háború kérdése, az Európai Unióval folytatott viták, valamint a nemzeti szuverenitás védelme áll majd. A brüsszeli tárgyalások és a budapesti évértékelő így szorosan összekapcsolódnak: miközben az uniós színtéren kemény egyeztetések zajlanak, a hazai politikai térben is megkezdődik a választási kampányra való felkészülés.