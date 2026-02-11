„Brüsszeli meló, bevetés indul!” – Orbán Viktor útnak indult Brüsszelbe

Újabb brüsszeli csúcstalálkozó vár Orbán Viktorra: a miniszterelnök a közösségi chatcsoportjában megosztott videóban számolt be arról, hogy ismét az uniós fővárosba utazik, ahol elhúzódó egyeztetésekre készül.

A kormányfő úgy fogalmazott, csak remélni tudja, hogy a tárgyalások csütörtök estére lezárulnak, és még aznap haza tudnak térni Budapestre. A brüsszeli program sűrűsége ugyanakkor az idei politikai menetrendet is befolyásolja.