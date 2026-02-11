Ft
02. 11.
szerda
bohdan cservak magyarország ukrajna orbán viktor

Minden vörös vonalat átléptek Ukrajnában: kegyetlen megtorlással fenyegették meg Orbán Viktort

2026. február 11. 11:56

Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus szerint nem fogják eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon.

2026. február 11. 11:56
null

Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus, az állami tévé és rádiózási bizottság elnökhelyettese Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyarországot és Orbán Viktort, miután a magyar miniszterelnök Ukrajnát ellenségnek nevezte. A poszt szerint Magyarország történelmileg is ellenségesen viszonyult Ukrajnához, és ennek legsúlyosabb példáját a második világháború idején elkövetett tettek jelentik.

Cservak részletesen felidézte a korjukivkai tragédiát, amelyet a magyar erőknek tulajdonít: leírása szerint 1943 márciusában csendőralakulatok tömeges kivégzéseket hajtottak végre, majd felgyújtották a falut, és civileket égettek el élve. A bejegyzés hangsúlyozza, hogy a megtorló akcióban mintegy hétezer civil halt meg, a település pedig gyakorlatilag megsemmisült.

A politikus a mészárlás léptékét más európai háborús tragédiákkal hasonlította össze, azt állítva, hogy az áldozatok száma többszöröse több ismert náci atrocitásénak. Ezzel párhuzamosan a jelenlegi orosz–ukrán háborúval vont párhuzamot, és azt sugallta, hogy a múlt eseményei ma is meghatározzák a történelmi emlékezetet és a politikai viszonyokat.

Bejegyzése végén kijelentette: 

a mai független Ukrajna nem fogja eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon,

és szerinte a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 20 komment

basti64
2026. február 11. 12:31
Ha már a második világháborúról beszélünk, ne felejtsük el, hogy Sztálin eftárs "jóvoltából" Magyarországot a 2. Ukrán Handsereg "szabadította" fel, miszerint ukrán katonafaszok basztak halomra minden nöt a felszabadítás közben, ök rabolták el a Magyar Nemzeti Bank teljes arany és devizakészletét, ök adták aztán nekünk ugyanezt a szummát hitelbe (KÖLCSÖNBE!!! micsoda perverzitás!!!!), ök vittek el minden mozgathatót a házakból, nem tudom, hány tízezer embert mészároltak le, és málenkij robot gyanánt több százezer vétlen embert hurcoltak a SZU-ba (köztük apámat, aki katona se volt)!!! Nem nagyon szeretjük Ukrajnát!
Mátyás01
2026. február 11. 12:31
en.wikipedia.org/wiki/Koriukivka_massacre Egyébként ehhez mi köze a ma élő magyaroknak? Még az akkor élő magyaroknak sem sok köze volt hozzá? Valószínűsíthetően német parancsnokság alatt álló néhány magyar katonáról volt szó. Miért nem a németekre haragszanak miatta? És mi köze ennek a jelenhez? Az ukránok százezer lengyelt írtottak ki a Volhíniai mészárlás során. Azt most mi van? Ellenségesek az ukránokkal? Nem. És ki a franc gúnyolódott?
Tippmann-M4-223
•••
2026. február 11. 12:20 Szerkesztve
Keveri a córeszt a hohol kutya, csak azt felejtette el, hogy 105. könnyűgyalogos hadosztály katonái voltak, együttműködve a helyi kollaboránsokból álló Schutzmannschaft zászlóaljjal, akik a kegyetlenkedésben kiemelkedő kreativitást mutattak. Na és mi van azzal 300 ezer hohol kutyával akik a önként jelentkeztek a Waffen SS kötelékébe és brutális módon végig gyilkolták fél Európát. Nem voltunk büntelek a II.WW-ben, mert nem kellett volna orosz földre menni, de ha akkor nem megyünk, a MOCSOK NÁCI NÉMET már az elején megszáll és végig gyilkolja hazánkat. Mi okultunk a történelemből, és ezért köteleztük el magunkat a béke mellett, de ti redvás náci ivadékok megint magyar vért akartok ontani........................ Hát gyertek, aztán meglátjuk mi lesz. Többen vagytok, és a győzelmetek még lehetséges is lehet, De most hullani fogtok, mint a legyek. Most nem olyan magyar ember aki megtiltja az ellenállásunkat, mint 56-ban.....................
Bitrex®
2026. február 11. 12:20
Jól mondta Putyin; Ukrajnát teljesen demilitarizálni kell!
