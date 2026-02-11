Orbán Viktor lerántotta a leplet a Zelenszkij-tervről: ezt csinálná a brüsszeli elit Magyarországgal (VIDEÓ)
Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus szerint nem fogják eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon.
Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus, az állami tévé és rádiózási bizottság elnökhelyettese Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyarországot és Orbán Viktort, miután a magyar miniszterelnök Ukrajnát ellenségnek nevezte. A poszt szerint Magyarország történelmileg is ellenségesen viszonyult Ukrajnához, és ennek legsúlyosabb példáját a második világháború idején elkövetett tettek jelentik.
Cservak részletesen felidézte a korjukivkai tragédiát, amelyet a magyar erőknek tulajdonít: leírása szerint 1943 márciusában csendőralakulatok tömeges kivégzéseket hajtottak végre, majd felgyújtották a falut, és civileket égettek el élve. A bejegyzés hangsúlyozza, hogy a megtorló akcióban mintegy hétezer civil halt meg, a település pedig gyakorlatilag megsemmisült.
A politikus a mészárlás léptékét más európai háborús tragédiákkal hasonlította össze, azt állítva, hogy az áldozatok száma többszöröse több ismert náci atrocitásénak. Ezzel párhuzamosan a jelenlegi orosz–ukrán háborúval vont párhuzamot, és azt sugallta, hogy a múlt eseményei ma is meghatározzák a történelmi emlékezetet és a politikai viszonyokat.
Bejegyzése végén kijelentette:
a mai független Ukrajna nem fogja eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon,
és szerinte a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni.
Ha jön a Tisza, akkor jön a behódolás az EU-nak és Ukrajnának.
