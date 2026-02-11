Minden vörös vonalat átléptek Ukrajnában: kegyetlen megtorlással fenyegették meg Orbán Viktort

Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus, az állami tévé és rádiózási bizottság elnökhelyettese Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyarországot és Orbán Viktort, miután a magyar miniszterelnök Ukrajnát ellenségnek nevezte. A poszt szerint Magyarország történelmileg is ellenségesen viszonyult Ukrajnához, és ennek legsúlyosabb példáját a második világháború idején elkövetett tettek jelentik.

Cservak részletesen felidézte a korjukivkai tragédiát, amelyet a magyar erőknek tulajdonít: leírása szerint 1943 márciusában csendőralakulatok tömeges kivégzéseket hajtottak végre, majd felgyújtották a falut, és civileket égettek el élve. A bejegyzés hangsúlyozza, hogy a megtorló akcióban mintegy hétezer civil halt meg, a település pedig gyakorlatilag megsemmisült.