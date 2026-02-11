Orbán Viktor lerántotta a leplet a Zelenszkij-tervről: ezt csinálná a brüsszeli elit Magyarországgal (VIDEÓ)

A miniszterelnök úgy véli, az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. „Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás” – fogalmazott.
Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv:
- belesodornának a háborúba,
- velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és
- elszabadulnának a rezsiárak.
Ezzel szemben a Fidesz nemet mond a háborúra! Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”
– zárta bejegyzését a kormányfő.