Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt brüsszel fidesz európai unió orbán viktor

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Zelenszkij-tervről: ezt csinálná a brüsszeli elit Magyarországgal (VIDEÓ)

2026. február 11. 07:39

Ha jön a Tisza, akkor jön a behódolás az EU-nak és Ukrajnának.

2026. február 11. 07:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-videójában mutatta be, mi a terve Magyarországgal az Európai Unió számára.

A videóhoz fűzött bejegyzésében a kormányfő azt írta: a brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet. Eldöntötték:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba, bármi áron.

A videó szerint azonban a magyar miniszterelnök az útjukban áll. Ezért a Zelenszkij-terv szerint Orbán Viktort el kell távolítani.

A miniszterelnök úgy véli, az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. „Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás” – fogalmazott. 

Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv: 

  • belesodornának a háborúba,
  • velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és
  • elszabadulnának a rezsiárak.

Ezzel szemben a Fidesz nemet mond a háborúra! Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”

– zárta bejegyzését a kormányfő.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2026. február 11. 10:03
A lakosság többsége NORMÁLIS, így biztos a FIDESZ-re szavaz. A nemnormális aberrált ellenzék kapálózásait pedig nyugalommal kell fogadni.
Válasz erre
0
0
anna bolena
2026. február 11. 10:01
ELKEZDŐDÖTT!!! Szombathelyen a balos polgármester engedélyével mecset létesül, h az ottani és környékbeli 100-200 moszlimnak ne kelljen 41 km-t meggtenni egy osztrák mecsethez. Majd jönnek az imámok hergelni, ifjú moszlimok késelni. Jó lesz?
Válasz erre
0
0
csipkejozsika
2026. február 11. 10:01
Putyin elmondta mit akar. Mit akar? Hülye vagy. Oké de mégis mit akar. Faszkalap vagy. De miért ?segíts mit akar putyin. Nem érted Magyar telefont lopott. értem de mit akart putyin? hülye ha a tiszára szavazol kitőr a világháború. értem de mit akar putyin. 🤦‍♂️😁😜
Válasz erre
0
0
csipkejozsika
2026. február 11. 09:58
Dixtroy 2026. február 11. 09:57 "csipkejozsika 2026. február 11. 09:52 Dixtroy 2026. február 11. 09:49 Például Putyin már négy éve is elmondta, hogy mit akar" No segíts mit akar?🤦‍♂️😁" Köszönjük az illusztrációt, hogy tényleg ilyen faszkalapok vagytok." Ezt mondta putyin?Látod faszkalap kezdhetted volna ezzel is.🤦‍♂️😁Ezért támadta meg ukrajnát?🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!