Orbán Viktor lerántotta a leplet a Zelenszkij-tervről: ezt csinálná a brüsszeli elit Magyarországgal (VIDEÓ)

A miniszterelnök úgy véli, az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. „Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás” – fogalmazott.

Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv:

belesodornának a háborúba,

velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és

elszabadulnának a rezsiárak.

Ezzel szemben a Fidesz nemet mond a háborúra! Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”

– zárta bejegyzését a kormányfő.