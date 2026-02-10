Orbán Viktor Szentendrén: létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba – ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban állna (VIDEÓ)

Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozás kapcsán fogalmazta meg álláspontját. A miniszterelnök Deák Dániel videója szerint hangsúlyozta: „Megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat.” Hozzátette, hogy ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik.

A Politico korábban közölte az öt pontból álló, úgynevezett Zelenszkij-tervet, amely az ukrán EU-csatlakozás elősegítését célozza 2027-re.