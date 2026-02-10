Orbán Viktor Szentendrén: létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba – ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban állna (VIDEÓ)

Döbbenetes hangfelvétel került elő: az ukrán újságírónő elszólta magát, Zelenszkij megmentése a cél
Vége a ködösítésnek: az ukrán származású újságíró nyíltan hergel Orbán ellen, elvennék a szavazati jogunkat.
Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozás kapcsán fogalmazta meg álláspontját.
Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozás kapcsán fogalmazta meg álláspontját. A miniszterelnök Deák Dániel videója szerint hangsúlyozta: „Megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat.” Hozzátette, hogy ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik.
A Politico korábban közölte az öt pontból álló, úgynevezett Zelenszkij-tervet, amely az ukrán EU-csatlakozás elősegítését célozza 2027-re.
A dokumentum többek között részleges uniós tagságot javasol Ukrajnának, így az ország mielőbb részt vehetne az uniós döntéshozatalban, miközben folytatná a reformokat a teljes jogú tagság megszerzéséhez.
A tervben említésre kerül a magyar kormányváltás lehetősége is, abban a reményben, hogy egy esetleges új vezetés, például Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke esetén könnyebben elhárulnának az akadályok.
Orbán Viktor szerint Magyarország álláspontja világos: Ukrajna EU-csatlakozása valójában azt jelentené, hogy Európa közvetlenül részese lenne a háborúnak. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy még nem fordult elő olyan, hogy az Európai Unió tagja legyen egy ország, amely aktív háborúban áll egy külső féllel, miközben a többi tagállam ezt tétlenül szemléli.
Ha Ukrajna ma az Európai Unió tagja lenne, Európa már most közvetlenül részt venne a fegyveres konfliktusban”
– fogalmazott Orbán Viktor. Éppen ezért szerinte létkérdés, hogy Ukrajna ne léphessen be sem a NATO-ba, sem az Európai Unióba, mert ezzel a döntéssel Európa saját magát sodorná bele a háborúba.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
Magyarország ellenállása nem akadékoskodás, hanem a béke melletti állásfoglalás.
Az ukrán csatlakozás megakadályozása egyben azt is jelenti, hogy Európa ne sodródjon visszafordíthatatlanul háborús pályára.
