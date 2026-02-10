Döbbenetes hangfelvétel került elő: az ukrán újságírónő elszólta magát, Zelenszkij megmentése a cél

Az újságírónő hangsúlyozza, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, „mert olyan nagy szükségünk lenne Orbánra”, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség. A megjegyzésnek látszólag semmi más célja nincs, mint a magyar miniszterelnök nemzetközi jelentőségének csökkentése.

Szintén sokatmondó az a kijelentése, amikor azt állítja, hogy

a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben „nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség”.

Ez azért is érdekes, mert előtte hosszan ecseteli, hogy erre csak akkor kerül majd sor, ha Magyarország más módon nem győzhető meg arról, hogy támogassa Ukrajna csatlakozását.

Wishart felvetésére, miszerint a 7-es cikk érvényesítése rendkívül súlyos intézkedés, az újságírónő így reagált: