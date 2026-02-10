Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna EU-csatlakozása brüsszel magyarország politico podcast ukrajna orbán viktor

Döbbenetes hangfelvétel került elő: az ukrán újságírónő elszólta magát, Zelenszkij megmentése a cél

2026. február 10. 15:20

Vége a ködösítésnek: az ukrán származású újságíró nyíltan hergel Orbán ellen, elvennék a szavazati jogunkat.

2026. február 10. 15:20
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Brüsszelben.

Zoya Sheftalovich, a Politico újságírója, aki kedd reggeli cikkében beszámolt az Európai Bizottság öt lépésből álló tervéről, amellyel Ukrajna uniós csatlakozását gyorsítanák fel, Ian Wisharttal, a lap másik újságírójával a Brussels Playbook című podcastben elemezte a brüsszeli tervet.

Az újságírók sorra vették az öt lépést, amelyek közül a harmadik már az Ukrajna uniós csatlakozását blokkoló magyar kormánnyal kezd foglalkozni. Mint tudjuk, Brüsszelben legjobb forgatókönyvként azzal számolnak, hogy Orbán Viktort áprilisban leváltják, B-tervként ott van Donald Trump mint lehetséges közvetítő, végül pedig – ha egyik sem válik be – a 7-es cikk értelmében elvennék Magyarország szavazati jogát, hogy ne vétózhassa meg az ukrán csatlakozást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A műsor elsődleges célja az volt, hogy elmagyarázza a hallgatóknak, pontosan mit jelentenek ezek a különböző lépések a gyakorlatban, és mi Brüsszel szándéka. Míg Wishart igyekszik semleges hangnemet megütni, 

az ukrán származású Sheftalovich nehezen leplezi Orbán Viktor iránti gyűlöletét, amiért a magyar kormányfő saját hazája, és nem Ukrajna érdekeit nézi.

Az újságírónő hangsúlyozza, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, „mert olyan nagy szükségünk lenne Orbánra”, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség. A megjegyzésnek látszólag semmi más célja nincs, mint a magyar miniszterelnök nemzetközi jelentőségének csökkentése.

Szintén sokatmondó az a kijelentése, amikor azt állítja, hogy

 a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben „nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség”.

Ez azért is érdekes, mert előtte hosszan ecseteli, hogy erre csak akkor kerül majd sor, ha Magyarország más módon nem győzhető meg arról, hogy támogassa Ukrajna csatlakozását.

Wishart felvetésére, miszerint a 7-es cikk érvényesítése rendkívül súlyos intézkedés, az újságírónő így reagált:

„Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt” 

– mondta, és azzal magyarázta, hogy Orbán ezt felhasználhatná a kampányban, mintha Brüsszelből fenyegetnék, pedig szerinte csupán figyelmeztetésről van szó: ha nem javul a jogállamiság helyzete, cselekedni kell.

Arról, hogy Brüsszelben miért ennyire sürgős Ukrajna csatlakozása, hogy már 2027-re keresztülvinnék, úgy nyilatkozott: Zelenszkijnek népszavazást kell majd tartania a békeszerződésről, és félő, hogy EU-csatlakozás nélkül olyan rosszak lennének a feltételek Ukrajna számára, hogy 

azt az emberek nem fogadnák el. 

Szerinte ez az új, ötpontos terv egy politikai üzenet, egyfajta megnyugtatás Zelenszkij irányába.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Összesen 136 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 10. 18:36
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen!
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 10. 18:34
Az EU már nem is létezik . Naponta 10x használja saját Alapszerződését WC - papírnak .
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2026. február 10. 18:27 Szerkesztve
Döglött ló az EU , Semmis az Alapszerződése , mivel szándékosan nem tartja be a tagok többsége , meg a komisz komiszárok , Nóta a YouTube-on : " I'm a good old rebell " , " I hate the yenki nation , and I hate their Declaration " .
Válasz erre
0
0
Orange79
2026. február 10. 18:20
Dögöljenek meg az ukránok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!