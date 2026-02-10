Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna EU-csatlakozása brüsszel európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására: az öt lépésből három Magyarország semlegesítéséről szól

2026. február 10. 08:00

Leginkább abban bíznak, hogy áprilisban leváltják az Orbán-kormányt, de a magyar vétó elvétele is terítéken van, csak félnek, hogy azzal a Fidesz kampányát erősítenék.

2026. február 10. 08:00
null

Az Európai Unió egy eddig példátlan, öt lépésből álló tervet dolgoz ki, arra, hogy Ukrajna akár 2026–2027-ben részlegesen csatlakozzon az EU-hoz, még a teljes jogú csatlakozás előtt. Brüsszel célja ezzel az lenne, hogy Ukrajnát tartósan az európai politikai térhez kössék, és csökkentsék Oroszország befolyását, így reagálva az elhúzódó háborúra. Ezzel gyökeresen átalakulna az eddigi bővítési modellt, hiszen Ukrajna már a reformok meg véghezvitele előtt csatlakozhatna a közösséghez. Kijev gyorsított felvételének legnagyobb akadálya továbbra is a magyar kormány vétója, ezért Brüsszel a magyarországi kormányváltásra apellál, vagy, adott esetben elvennék Magyarország vétójogát – írja keddi cikkében a Politico.

Íme az öt lépésből álló terv:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

1. lépés: Ukrajna felkészítése a csatlakozásra

Az EU azzal hozza közelebb Ukrajna csatlakozási folyamatát, hogy már most részletes útmutatást ad a hatból három tárgyalási klaszterre vonatkozóan. Ezek a klaszterek lefedik többek között az igazságszolgáltatás, a demokratikus intézmények és a politikai rendszer átalakítását. Az EU hangsúlyozza, hogy nem lesznek kiskapuk: a teljes tagsághoz minden reformot végre kell hajtani. Ukrajna vezetése ugyanakkor azt állítja, hogy 2027-re technikailag készen fog állni a feltételek teljesítésére.

Ezt is ajánljuk a témában

2. lépés: Részleges EU-tagság kialakítása

Az úgynevezett „fordított bővítés” lényege, hogy Ukrajna már a reformfolyamat elején bekerülne az Európai Unió politikai keretébe, majd folyamatosan, apránként jutna hozzá a tagállami jogokhoz, és érvényesítenék vele szemben a kötelezettségeket. Brüsszel ezt azzal próbálja védeni, hogy a cél nem a belépési feltételek lazítása, hanem egy erős politikai és pszichológiai üzenet küldése Ukrajnának és más tagjelölteknek. Ugyanakkor az elképzelést több tagállam sem támogatja, mert attól tartanak, hogy ez az egész EU működését megrendítené, és megkezdődne egy kétségbeesett kapálózás.

Ezt is ajánljuk a témában

3. lépés: Kivárni Orbán Viktor távozását

Brüsszelben nem titok, hogy a legjobb fejtörést az okozza, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, amivel kezdeniük kell valamit, mivel a döntéshez egyhangúság szükséges. A Politicóban megjelent cikk szerint az EU több szereplője abban bízik, hogy a magyarországi választások után Orbán Viktor meggyengül vagy elveszíti a hatalmat, ami könnyíti Kijev csatlakozását. Rövid távon azonban nem várható, hogy Magyarország önként feladja ellenállását.

Ezt is ajánljuk a témában

4. lépés: Amerikai nyomásgyakorlás bevonása

Bár nem szívesen, de Brüsszelben arra az eshetőségre is megpróbálnak felkészülni, ha Orbán Viktor nem veszíti el az áprilisi választást, és hatalmon marad. Az EU és Ukrajna abban reménykedik, hogy Donald Trump közbenjárna az érdekükben. A tervek szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolhatna Magyarországra egy átfogó békemegállapodás érdekében. Ebben a megállapodásban Ukrajna 2027-es EU-csatlakozása politikai garanciát kapna. Felhívják a figyelmet, hogy korábban már volt példa arra, hogy Washington sikeresen befolyásolta Budapest álláspontját.

5. lépés: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése

Végső megoldásként az EU az alapszerződés 7. cikkéhez nyúlna, és azt érvényesítené Magyarországgal szemben. Ez a legsúlyosabb politikai eszköz, amellyel akár Magyarország szavazati jogát is megvonhatják. Az EU egyelőre azért bánik óvatosan ezzel a kérdéssel, mart attól félnek, hogy Orbán választási kampányát erősítenék. Ha azonban Magyarország tartósan blokkolja a döntéseket, ez a lépés reálisan napirendre kerülhet – írja a brüsszeli lap.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
difluss
2026. február 10. 08:41
Ebbe az Unió bele fog rokkanni, nem is baj. Újat kell alakítani, visszatérve az alapítók eredeti szándékaihoz.
Válasz erre
0
0
excan1
•••
2026. február 10. 08:38 Szerkesztve
1. Győzzön a Fidesz minimum 2/3-dal áprilisban 2. Adják oda kamatostul a nekünk járó uniós pénzeket 3. Hatalmas beruházásokkal (több tízmilliárd dollár) puhítson Trump minket, ha akarja Ukrajna EU tagságát 4. Miután belépett Ukrajna, omoljon össze az EU és jöjjön létre egy "normálisak uniója" Ukrajna és az idióták nélkül. 5. Win.
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. február 10. 08:37
"Az Alibaba 2025 szeptembere óta kizárólag a magyar vásárlókra 4,5 százalékos „Hungary surcharge-ot”, vagyis Magyarország-pótdíjat számít fel. A cég szerint a felárat a magyar kormány e-kereskedelmi szabályozásának változásai miatt vezették be. A díjat minden magyarországi címre érkező csomag után kell fizetni" Kosz, Orban
Válasz erre
0
1
nuevoreynuevaley
2026. február 10. 08:36
Ha van magyar VETO, akkor hogy lehet Ukrajna EU tagjelolt ? Ezen kellene elgondolkodni, mert ugyibar nem fejtik ki az igazsag minden reszletet itt a Mandineren...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!