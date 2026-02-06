Kijevben magabiztosak: szerintük már 2027-ben megszülethet a politikai döntés Ukrajna EU-tagságáról

Erre Zelenszkij is csak csettinthet: elvennék Magyarország szavazati jogát az EU-ban, mert „akadékoskodik”
Példát statuálnának Orbán Viktorral.
Zelenszkij helyettese szerint Kijev „gyors ütemben” halad az uniós csatlakozáshoz szükséges előkészületekkel.
Ukrajnában arra számítanak, hogy az Európai Unió 2027-ben politikai döntést hozhat az ország csatlakozásáról – közölte az ukrán elnöki hivatal az RBC hírportál szerint. A kijelentés újra ráirányítja a figyelmet arra, mennyire megosztott az uniós tagság kérdése a tagállamok körében, különösen a háború elhúzódása és az európai közvélemény növekvő terhei mellett.
Az ukrán elnöki iroda tájékoztatása szerint Ihor Zsovkva, Volodimir Zelenszkij elnök helyettese az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai bizottságának (SEDE) delegációjával folytatott megbeszélésen hangsúlyozta: Kijev „gyors ütemben” halad az uniós csatlakozáshoz szükséges előkészületekkel.
Ezt is ajánljuk a témában
Példát statuálnának Orbán Viktorral.
Állítása szerint Ukrajna
már az idei év első felében készen állna az összes csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitására.
Zsovkva úgy fogalmazott: Ukrajna EU-tagsága nem pusztán gazdasági vagy politikai kérdés, hanem a jövőbeni biztonsági garanciák egyik alapja – nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa számára. Éppen ezért szerinte elengedhetetlen, hogy 2027-ben megszülessen egy egyértelmű politikai döntés a tagságról.
Nyitókép: Hans Lucas via AFP