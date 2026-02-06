Kijevben magabiztosak: szerintük már 2027-ben megszülethet a politikai döntés Ukrajna EU-tagságáról

Ukrajnában arra számítanak, hogy az Európai Unió 2027-ben politikai döntést hozhat az ország csatlakozásáról – közölte az ukrán elnöki hivatal az RBC hírportál szerint. A kijelentés újra ráirányítja a figyelmet arra, mennyire megosztott az uniós tagság kérdése a tagállamok körében, különösen a háború elhúzódása és az európai közvélemény növekvő terhei mellett.

Az ukrán elnöki iroda tájékoztatása szerint Ihor Zsovkva, Volodimir Zelenszkij elnök helyettese az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai bizottságának (SEDE) delegációjával folytatott megbeszélésen hangsúlyozta: Kijev „gyors ütemben” halad az uniós csatlakozáshoz szükséges előkészületekkel.