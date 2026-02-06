Ft
volodimir zelenszkij európai unió európai parlament kijev eu ukrajna

Kijevben magabiztosak: szerintük már 2027-ben megszülethet a politikai döntés Ukrajna EU-tagságáról

2026. február 06. 16:02

Zelenszkij helyettese szerint Kijev „gyors ütemben” halad az uniós csatlakozáshoz szükséges előkészületekkel.

2026. február 06. 16:02
null

Ukrajnában arra számítanak, hogy az Európai Unió 2027-ben politikai döntést hozhat az ország csatlakozásáról – közölte az ukrán elnöki hivatal az RBC hírportál szerint. A kijelentés újra ráirányítja a figyelmet arra, mennyire megosztott az uniós tagság kérdése a tagállamok körében, különösen a háború elhúzódása és az európai közvélemény növekvő terhei mellett.

Az ukrán elnöki iroda tájékoztatása szerint Ihor Zsovkva, Volodimir Zelenszkij elnök helyettese az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai bizottságának (SEDE) delegációjával folytatott megbeszélésen hangsúlyozta: Kijev „gyors ütemben” halad az uniós csatlakozáshoz szükséges előkészületekkel. 

Állítása szerint Ukrajna 

már az idei év első felében készen állna az összes csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitására.

Zsovkva úgy fogalmazott: Ukrajna EU-tagsága nem pusztán gazdasági vagy politikai kérdés, hanem a jövőbeni biztonsági garanciák egyik alapja – nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa számára. Éppen ezért szerinte elengedhetetlen, hogy 2027-ben megszülessen egy egyértelmű politikai döntés a tagságról.

Összesen 19 komment

a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. február 06. 17:32
Nem Ukrajna lép az EU-ba, hanem az EU lép Ukrajnába. Szét is fog esni záros határidőn belül.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. február 06. 17:19
De már megírták sokszor, a politikai döntés már megszületett. A dátum is. A pénzek is. Az is kik kapják.
Válasz erre
0
0
pandalala
•••
2026. február 06. 17:17 Szerkesztve
" Kijevben magabiztosak: szerintük már 2027-ben megszülethet a politikai döntés Ukrajna EU-tagságáról " Így van. A "még nem lehet tag" is egy döntés, Megszülethet!!! .... :-)
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 06. 17:04
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, Zselenszkij és rezsimje, valamint a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háború pártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!