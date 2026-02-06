Ft
02. 06.
péntek
facebook instagram twitter linkedin youtube
szavazati jog vlagyimir putyin magyarország donald trump eu orbán viktor

Erre Zelenszkij is csak csettinthet: elvennék Magyarország szavazati jogát az EU-ban, mert „akadékoskodik”

2026. február 06. 10:49

Herfried Münkler szerint sajnálatos, hogy az Európai Unió eddig nem vonta meg Magyarországtól a szavazati jogot, ezzel példát statuálva más akadékoskodókkal szemben.

2026. február 06. 10:49
null

Az európai országoknak egységesen kell fellépniük, mert Donald Trump célja az EU megosztása, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Trump és Vlagyimir Putyin ötödik hadoszlopa” – állítja a Die Zeit publicistája.

Herfried Münkler szerint

sajnálatos, hogy az EU eddig nem vonta meg Magyarországtól a szavazati jogot, ezzel példát statuálva más akadékoskodókkal szemben.

A szerző egyébként az európai katonai önállóság sürgős kiépítését javasolja, miközben óvatosságra int, mondván, a gyors lépések ne legyenek provokatívak.

Nyitókép: AFP/Sergei Supinsky

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

jump-ing
•••
2026. február 06. 13:22 Szerkesztve
elvennék Magyarország szavazati jogát az EU-ban, mert „akadékoskodik” ----- amúgy pont erre való a V é t ó és erre is találták ki. Demokratikus viszonyok között Olyan nincs, hogy valaki a saját érdekével szemben, annak sérelme okán ne mondhasson nemet...
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2026. február 06. 13:21
Egy újságíró megint pampogott egy sort. Na és?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 06. 13:15
Ha Orbán megbukik..a folyamatok csak felgyorsulnak. A szlovákok és a csehek nem fognak harcolni. Mindenki kussolni fog az atomháborúig.Akkor már csak abban bízhatunk , hogy előtte 5 perccel az egyetlen EU atomhatalom NEM áldozza fel magát a germán érdekekért.Mert az USA hagyni fogj az egészet a picsába....
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 06. 13:11
Kerezs A hanyatló Kádár-diktatúra v olt a fénykor.úgy 1985-ig A demokrácia elhozta a nyomort. A FIDESZ mindig kádárista+nemzeti politikával nyert...
Válasz erre
0
1
