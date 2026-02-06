Erre Zelenszkij is csak csettinthet: elvennék Magyarország szavazati jogát az EU-ban, mert „akadékoskodik”

Példátlan támadásra készülnek Von der Leyenék: felfüggeszthetik Magyarország uniós szavazati jogát
Bevetnék az uniós atombombát Magyarország ellen.
Herfried Münkler szerint sajnálatos, hogy az Európai Unió eddig nem vonta meg Magyarországtól a szavazati jogot, ezzel példát statuálva más akadékoskodókkal szemben.
Az európai országoknak egységesen kell fellépniük, mert Donald Trump célja az EU megosztása, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Trump és Vlagyimir Putyin ötödik hadoszlopa” – állítja a Die Zeit publicistája.
Herfried Münkler szerint
sajnálatos, hogy az EU eddig nem vonta meg Magyarországtól a szavazati jogot, ezzel példát statuálva más akadékoskodókkal szemben.
A szerző egyébként az európai katonai önállóság sürgős kiépítését javasolja, miközben óvatosságra int, mondván, a gyors lépések ne legyenek provokatívak.
Ezt is ajánljuk a témában
Bevetnék az uniós atombombát Magyarország ellen.
Nyitókép: AFP/Sergei Supinsky
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.