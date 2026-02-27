Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián juszt lászló hazug választás orbán viktor

Juszt László durván megtámadta Orbán Viktort, de ő húzta a rövidebbet

2026. február 27. 05:47

Pörgetik a hazug, balos mantrát.

2026. február 27. 05:47
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Most éppen az verte ki a biztosítékot a háborúpárti, Orbán-gyűlölő Jusztból, hogy a miniszterelnök szerdán az ukrán fenyegetettség miatt, a biztonság fenntartása érdekében elrendelte a kritikus energetikai létesítmények fokozott védelmét. 

Több se kellet az extévésnek, a Facebook-oldalán pörgette tovább a hazug, balos mantrát:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

»Lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik egy ideje azt mondják, hogy Orbán a rendkívüli helyzetre játszik, s így kerülné el a választásokat?(…)«

Eddig azt hallottuk a felkent libsi megmondóemberektől, hogy Orbán Viktor, ha veszít, nem fogja átadni a hatalmat. Hála istennek ilyenre 2002 óta nem volt példa, de akkor csodák csodájára mégis átadta a kormányrudat. 2010 óta minden választásnál újra és újra felmerül ez a balos hülyeség.

Most azonban Juszt szintet lépet, már azt vizionálja, hogy nem is lesz választás. Veszélyes ez a gonosz hangulatkeltés, ugyanúgy, mint a Medián 20 százalékos Tisza-vezetésről szóló prognózisa, ugyanis ez azt eredményezi, hogy Fidesz-győzelem esetén a felhergelt, félrevezetett tiszás szavazók esetlegesen nem fogják majd elfogadni az eredményt.”

Nyitókép: Juszt László Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
piramis-2
•••
2026. február 27. 07:07 Szerkesztve
"Lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik egy ideje azt mondják, hogy Orbán a rendkívüli helyzetre játszik, s így kerülné el a választásokat?" Mint ahogy a cikkben is írva van.... 2002 óta megy ez az ostoba hazugság. De! Ez az elzsírosodott agyú ártány nem fogja fel, hogy... Ez a szöveg ezredszer elmondva és ezredszer hazugságnak bizonyulva már kurvára kontraproduktív. 60-as IQ felett, pont az ilyen szövegek miatt nem szavaznak rájuk az emberek. Ez a kommunista disznó hihetetlenül ostoba.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. február 27. 06:46
Ennek a zsírsertésnek nem is lesz választás. El sem tudja vonszolni a dagadt testét az urnáig. Majd a hamvainak lesz köze urnához még az idén!
Válasz erre
1
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 27. 06:42 Szerkesztve
A sötét bolsevista lelke mélyén igazából attól van pánikban, hogy a hazug jóslata ellenére biztosan meg lesz tartva a választás és ott, kapni fognak egy hatalmas pofont, amit nem lehet kimagyarázni. Nem is kimagyarázás lesz, hanem a szétfolytagyú tömegeik végletekig való további hergelése, -- igazi trockista szellemben -- hogy egy erőszakos káoszteremtéssel a törvényhajlítgatóik magukhoz ragadják a hatalmat. Ha, amit feltételezek és hozzáfognának, az az eset arra jó lesz, hogy a törvény elrendezze a puccsot szervezőket -- mert az lehet a cél -- és hosszabb időre csendre intse a napkeltés szünet nélküli viszályszítokat.
Válasz erre
5
0
neszteklipschik
2026. február 27. 06:39
Az itteni szopóslippsik a szokásos választási buktájuk után csicskapózt fognak felvenni, mint mindig 4 évente... 😁😁😁
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!