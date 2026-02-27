Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Pörgetik a hazug, balos mantrát.
„Most éppen az verte ki a biztosítékot a háborúpárti, Orbán-gyűlölő Jusztból, hogy a miniszterelnök szerdán az ukrán fenyegetettség miatt, a biztonság fenntartása érdekében elrendelte a kritikus energetikai létesítmények fokozott védelmét.
Több se kellet az extévésnek, a Facebook-oldalán pörgette tovább a hazug, balos mantrát:
»Lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik egy ideje azt mondják, hogy Orbán a rendkívüli helyzetre játszik, s így kerülné el a választásokat?(…)«
Eddig azt hallottuk a felkent libsi megmondóemberektől, hogy Orbán Viktor, ha veszít, nem fogja átadni a hatalmat. Hála istennek ilyenre 2002 óta nem volt példa, de akkor csodák csodájára mégis átadta a kormányrudat. 2010 óta minden választásnál újra és újra felmerül ez a balos hülyeség.
Most azonban Juszt szintet lépet, már azt vizionálja, hogy nem is lesz választás. Veszélyes ez a gonosz hangulatkeltés, ugyanúgy, mint a Medián 20 százalékos Tisza-vezetésről szóló prognózisa, ugyanis ez azt eredményezi, hogy Fidesz-győzelem esetén a felhergelt, félrevezetett tiszás szavazók esetlegesen nem fogják majd elfogadni az eredményt.”
Nyitókép: Juszt László Facebook