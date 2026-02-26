Élő adásban égették le Gulyás Mártont: ezt nem láthatta előre a Partizán műsorvezetője (VIDEÓ)

Gulyás Márton azt hitte, fogást találhat Szijjártó Péteren. A kísérlet azonban hamar kudarcba fulladt. A külgazdasági és külügyminiszter által feltöltött videóban a Partizán műsorvezetője megpróbálta összemosni a DK-t a Fidesszel, pusztán azért, mert egyik párt sincs megelégedve a Medián felméréseivel.

Szijjártó szerint az egész közvélemény-kutató szakmának „le kellett volna húznia a rolót” még 2022-ben,

amikor a választás napján is szoros eredményre számítottak, végül 20 százalékkal nyert a Fidesz.