02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet felmérés DK közvélemény Magyarország Fidesz Gulyás Márton Szijjártó Péter

Élő adásban égették le Gulyás Mártont: ezt nem láthatta előre a Partizán műsorvezetője (VIDEÓ)

2026. február 26. 20:38

Tanulságos felvétel került elő.

2026. február 26. 20:38
Gulyás Márton

Gulyás Márton azt hitte, fogást találhat Szijjártó Péteren. A kísérlet azonban hamar kudarcba fulladt. A külgazdasági és külügyminiszter által feltöltött videóban a Partizán műsorvezetője megpróbálta összemosni a DK-t a Fidesszel, pusztán azért, mert egyik párt sincs megelégedve a Medián felméréseivel.

Szijjártó szerint az egész közvélemény-kutató szakmának „le kellett volna húznia a rolót” még 2022-ben,

amikor a választás napján is szoros eredményre számítottak, végül 20 százalékkal nyert a Fidesz.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: YouTube (Partizán)

 

