02. 27.
péntek
tisza párt Magyar Péter nyugdíj nők 40 orbán viktor

Megdöbbentő elszántsággal verné szét a nyugdíjrendszert a tiszás szakértő (VIDEÓ)

2026. február 27. 07:10

Simonovits szerint a jelenlegi formájában hosszú távon nem fenntartható.

2026. február 27. 07:10
null

A nyugdíjrendszer szerinte túlzottan bőkezű, ezért alaposan felforgatná a szabályokat Simonovits András, aki Magyar Péterben lát reményt. A baloldali „nyugdíjguru” — saját bevallása szerint 15 éve Orbán Viktor egyik leghangosabb kritikusa — szinte minden megszólalásában arról beszél, hogy megszüntetné a Nők 40 programot, megemelné a nyugdíjkorhatárt, és csökkentené az induló nyugdíjakat. Egy alkalommal ráadásul egészen elképesztő módon még arra is utalt, hogy a magasabb ellátásban részesülő nyugdíjasok aránytalan terhet jelentenek az államnak, mert tovább élnek.

A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatukban a Magyar Nemzet most a magát tiszásnak valló szakértő elképzeléseit vette sorra — nem véletlenül.

Alaposan megkeserítené a nyugdíjasok, illetve a nyugdíj előtt állók életét, ha megvalósulnának azok a tervek, amelyeket a Tisza Párt környékén mozgó szakértők hangoztatnak. Közéjük tartozik Simonovits András matematikus is, aki nyíltan drukkol Magyar Péter kormányra kerülésének. És ahogy több, a Tisza szekerét toló közgazdász, úgy Simonovits is leszögezte: 

a megszorítások részleteiről a választásokig nem szabad beszélni.

Túl sok a nyugdíj?

Simonovits mindenekelőtt úgy véli, hogy a nyugdíjrendszer jelenleg túl bőkezű, ezért szerinte az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene. Külön elképzelése van a magasabb nyugdíjak megvágására is. A Tisza Párt elkötelezett híve szerint 

a felső jövedelmi sávban egy új számítási módszer alapján a mostaninál alacsonyabb nyugdíjak adódnának.

Sőt: az általa „magasnak” tartott nyugdíjakat szerinte meg kellene adóztatni. Nem csekély mértékben, hanem akár 20–40 százalékos elvonással sújtaná az öregségi ellátást. Simonovits a Népszava (amely igyekezett menteni a tanácsadó korábbi kijelentéseit) Törésvonal című műsorában arról is beszélt, hogy a nyugdíjadó — hivatalos nevén degresszió — lényegében úgy működne, mint a progresszív jövedelemadó: 

minél magasabb a kereset, illetve a nyugdíj, annál nagyobb arányú sarcot vetnének ki rá.

Nekimenne a Nők 40-nek is

A Nők 40 programot Simonovits szinte minden nyilatkozatában támadja, mondván: túl drága a rendszernek. Ennél is keményebben fogalmazott korábban, amikor méltánytalannak, pazarlónak, ostobának, sőt „elmebetegségnek” nevezte.

Érdemes felidézni: 

a kedvezményes öregségi nyugdíj lehetővé teszi, hogy a nők a hivatalos nyugdíjkorhatár (jelenleg 65 év) betöltése előtt, életkortól függetlenül teljes értékű nyugdíjba vonuljanak, 

ha legalább 40 év szolgálati idővel rendelkeznek. Ebbe akár nyolc év gyermekneveléssel kapcsolatos időszak is beszámítható, vagyis a program sokak szerint a nők és az anyák megbecsülésének jele. Ezt az Orbán-kormány vezette be — a Magyar Péterben minden reményét látó szakértő pedig elvenné.

Ehhez szorosan kapcsolódik a nyugdíjkorhatár emelésének javaslata is: Simonovits szerint a jelenlegi korhatár hosszú távon nem fenntartható. Egy online elérhető tanulmányában a korhatár korábbi, meredek emelkedését állította példaként. Így fogalmazott:

„Magyarországon az általános nyugdíjkorhatár 1997 és 2009 között meredeken emelkedett, különösen a nőknél (55 évről 62 évre). Ez folytatódott 2013 és 2022 között: az általános korhatár 62-ről 65 évre nőtt. Részben ezt ellensúlyozandó, az előre hozott nyugdíjrendszerben 2008 előtt nagyon laza volt a korhatár alatti nyugdíjba vonulás büntetése. 2009 és 2010 között egy jó rendszer alakult ki, ezt azonban 2012-ben az akkori kormányzat felszámolta.”

Vagyis szerinte nemcsak tovább kellene dolgoznia mindenkinek, hanem keményen büntetni kellene azt is, aki a korhatár előtt menne nyugdíjba. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az érintettek nem teljes összegű, hanem érezhetően kisebb ellátásból élnének a munkával töltött évek után.

Ráadásul januárban a 24.hu-nak adott interjúban egy sajátos véleményt is megfogalmazott: szerinte problémát okoz, hogy 

a tehetősebb nyugdíjasok tovább élnek, és ez aránytalan többletterhet ró az államkasszára. 

Az Ellenpont felhívta a figyelmet: Simonovits kijelentése sokak szerint azok ellen kelt indulatot, akiknek nem rövidül le az életük.

A 13. havi nyugdíj sem maradna érintetlen

Simonovits nemcsak itt-ott faragna az öregségi nyugdíjból: korábban nekiment a 13. havi juttatásnak is. Arról beszélt, hogy a Bajnai-kormány — amelyet ő baloldali kormányként emlegetett — helyesen cselekedett, amikor elvette a 13. havi nyugdíjat. Közben még Orbán Viktorra is odaszúrt.

Pontosan ezt mondta:

Simonovits ezt 2020-ban jelentette ki, azóta valamelyest finomított az álláspontján. A 13. havi nyugdíj eltörlését ugyanakkor több, hozzá hasonlóan gondolkodó, Tisza-környéki közgazdász kifejezetten szorgalmazza.

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

egyszeri
2026. február 27. 07:18
A hülyeségei helyett inkább a "Répa, retek, mogyoró. Korán reggel ritkán rikkant a rigó."-t ismételgethetné.
faramuci
2026. február 27. 07:18
Nyilván már nincs vesztenivalója.Élvezi a millióhoz közeli nyugdíját a "A kibicnek semmi sem drága" alapon. A "Megdöbbentő elszántsággal verné szét" kifejezés hitelesebb lenne egy 40-50 évestől aki saját magát is jelentősen megszívathatná a nyugdíjjreformjával.
nyafika
2026. február 27. 07:16
Mutasson példát, zabáljon hetente egyszer akciós csirkefarhátat...mert amúgy nincs gondja a libamáj, pick szalámira...
nyafika
2026. február 27. 07:15
Szeretném látni, ahogy ez az agyhalott, demens vén libsi szar nyuggar lemond a nyugdíjáról és eltakarodik megdögleni...a kibaszott mocskos kockásingében.
