Megdöbbentő elszántsággal verné szét a nyugdíjrendszert a tiszás szakértő (VIDEÓ)

A nyugdíjrendszer szerinte túlzottan bőkezű, ezért alaposan felforgatná a szabályokat Simonovits András, aki Magyar Péterben lát reményt. A baloldali „nyugdíjguru” — saját bevallása szerint 15 éve Orbán Viktor egyik leghangosabb kritikusa — szinte minden megszólalásában arról beszél, hogy megszüntetné a Nők 40 programot, megemelné a nyugdíjkorhatárt, és csökkentené az induló nyugdíjakat. Egy alkalommal ráadásul egészen elképesztő módon még arra is utalt, hogy a magasabb ellátásban részesülő nyugdíjasok aránytalan terhet jelentenek az államnak, mert tovább élnek.

A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatukban a Magyar Nemzet most a magát tiszásnak valló szakértő elképzeléseit vette sorra — nem véletlenül.