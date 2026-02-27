Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter európai unió barátság kijev orbán viktor

Ez messziről bűzlik: Kijev még az EU delegációjának sem akarja megengedni, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket

2026. február 27. 08:18

Az ukrán vezetés nem először utasította vissza, hogy mevizsgálják, igazat mondanak-e arról, miért kell Magyarországot és Szlovákiát elzárni az olcsó orosz olajtól.

2026. február 27. 08:18
null

Az Index információi szerint 

az Európai Unió kijevi delegációja is felajánlotta, hogy személyesen megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát, azonban Tarasz Kacska a keddi nagyköveti értekezleten elutasította a javaslatot. 

Az ukrán miniszterelnök-helyettes arra hivatkozott, hogy a biztonsági körülmények ezt nem teszik lehetővé.

A portál azt írja az eset körülményeiről azt írja, az Európai Unió kijevi delegációja nagyköveti értekezletet szervezett Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes jelenlétében kedden, a megbeszélésen szóba került a Barátság kőolajvezeték ügye. A találkozón Katarina Mathernova, az Európai Unió misszióvezetője részéről elhangzott, hogy az Európai Unió kijevi delegációja kész elmenni a kőolajvezetéket ért támadás helyszínére, hogy személyesen bizonyosodjon meg a vezeték és a segédberendezések állapotáról.

Az ukrán fél részére tett felajánlással maga az Európai Unió képviselete tudta volna igazolni a vezeték állapotát. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes azonban azt közölte a megbeszélésen, hogy a jelenlegi biztonsági körülmények nem teszik lehetővé kőolajvezeték infrastruktúrájának helyszínen történő vizsgálatát még az Európai Unió delegációjának számára sem.

Az Index szerint 

ez összecseng azzal, hogy a hétfői uniós külügyminiszteri ülésen felmerült, hogy szakértőket küldjenek Ukrajnába a kőolajvezetékhez, ám Andrij Szibiha külügyminiszter annyit mondott, erről még egyeztetnie kell.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az esetet úgy kommentálta: ezzel gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind a magyarok tudnak az ukrán rendszer-üzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának.

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter ezért bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

Orbán Viktor csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy 

azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

Orbán Viktor levélben azt írta, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.

Nyitókép: AFP/HENRY NICHOLLS 
 

 

