Ez messziről bűzlik: Kijev még az EU delegációjának sem akarja megengedni, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket

Az ukrán fél részére tett felajánlással maga az Európai Unió képviselete tudta volna igazolni a vezeték állapotát. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes azonban azt közölte a megbeszélésen, hogy a jelenlegi biztonsági körülmények nem teszik lehetővé kőolajvezeték infrastruktúrájának helyszínen történő vizsgálatát még az Európai Unió delegációjának számára sem.

Az Index szerint

ez összecseng azzal, hogy a hétfői uniós külügyminiszteri ülésen felmerült, hogy szakértőket küldjenek Ukrajnába a kőolajvezetékhez, ám Andrij Szibiha külügyminiszter annyit mondott, erről még egyeztetnie kell.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az esetet úgy kommentálta: ezzel gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind a magyarok tudnak az ukrán rendszer-üzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának.