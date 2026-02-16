Ft
mol csoport kőolaj energiaügyi minisztérium Barátság kőolajvezeték

Zelenszkijék a magyar ellátásbiztonságot veszélyeztetik: a MOL rendkívüli lépést tett

2026. február 16. 18:38

Az ukrán rezsim a magyar kampányidőszakra időzítette „lépését”.

2026. február 16. 18:38
null

Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; a kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását – írja közleményében a cégcsoport.

Mint írják: a tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL-csoport finomítóiban.

„Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a MOL Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy ha az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre” – írják.

A cégcsoport leszögezi: a kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a MOL működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik.

Nyitókép: Illusztráció. TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

