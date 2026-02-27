Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Tisza Párt Magyar Péter Tapolca tűzparancs

Magyar Péter kiadta a tűzparancsot

2026. február 27. 09:21

A választókerületem egy pillanat alatt háborús övezetté vált!

2026. február 27. 09:21
null
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
Facebook

„Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy az ország legbékésebb és legszebb választókerülete politikai csatatérré változzon! Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat. 

A tegnap indított plakátrongálásuk volt az első jele itt a választókerületben annak, hogy a Tisza kilépett a virtuális világból, és arra készül, hogy teljesen szétrúgja a békés életünket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem kellett sokat várnunk, ma este Tapolcán élőben is mindenki ízelítőt kapott abból, hogy Magyar Péter kiadta a tűzparancsot, így a választókerületem – a béke szigete – egy pillanat alatt háborús övezetté vált!

Nem hagyom, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk az egyik legfontosabb értékünket, a békét!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. február 27. 10:16
A Polos nem tud választáson nyerni, hanem utána zavargásra készül.
Válasz erre
1
0
google-2
2026. február 27. 10:07
Matuska Péter akcióba lépett. Csak a zavaros Tiszában tud ő halászni, kicsiny eszével ezt jól felmérte.
Válasz erre
0
1
gyzoltan-2
2026. február 27. 10:06
1918-19 zsidó bolsevik-kommunista verőlegényei, terroristái újra életre keltek..! A liberális terror művelői nem tűrnek ellentmondást! -vagy az van amit ők akarnak, vagy pusztuljon akár az egész világ is..! A bűnös a zsidóság! -mert nem lép fel a zsidóságot meghatározó szélsőbalos, az országáruló Károlyit idéző jelenségek ellen! Ez a fellépés, tőlünk balga keresztényektől, nem elvárható, ebből a hatalmi harcból, mely a fejünk felett zajlik, mi kizártnak tekinthetjük magunkat..! Ebbe keresztény nemigen szólhat bele, mert menten az antiszemitizmus bélyegét veheti magára, kapja meg, ha véleményt nyilvánít..! Remélhetőleg éjszakánként a temetők fokozott ellenőrzés alá vannak vonva, hogy a fontos, Magyarország sorsát intéző kiválasztottak, ne juthassanak tárgyalási, merényletszervezési helyszínhez..!
Válasz erre
0
0
re2026
2026. február 27. 09:52
Poloska mindenkit kioktat! Számára ez a kényelmes mód. A követői ugyailyenek! Mivel képtelenek az érvek ütköztetésére, ezért marad az erőszak! Agyhalottak ezt így teszik! Szerencsére erősen szárad a Tisza és lesz pofára esés a támogatóinál áprilisban!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!