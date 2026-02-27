„Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy az ország legbékésebb és legszebb választókerülete politikai csatatérré változzon! Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat.

A tegnap indított plakátrongálásuk volt az első jele itt a választókerületben annak, hogy a Tisza kilépett a virtuális világból, és arra készül, hogy teljesen szétrúgja a békés életünket.