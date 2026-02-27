Most lehull a lepel a választások végkimeneteléről: szakértők mondják el Mandinernek, min múlhat a győzelem
Nagyon sok múlik azon például, hányan mennek el szavazni az április 12-i országgyűlési választásokkor.
A választókerületem egy pillanat alatt háborús övezetté vált!
„Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy az ország legbékésebb és legszebb választókerülete politikai csatatérré változzon! Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat.
A tegnap indított plakátrongálásuk volt az első jele itt a választókerületben annak, hogy a Tisza kilépett a virtuális világból, és arra készül, hogy teljesen szétrúgja a békés életünket.
Nem kellett sokat várnunk, ma este Tapolcán élőben is mindenki ízelítőt kapott abból, hogy Magyar Péter kiadta a tűzparancsot, így a választókerületem – a béke szigete – egy pillanat alatt háborús övezetté vált!
Nem hagyom, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk az egyik legfontosabb értékünket, a békét!”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP