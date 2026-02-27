„Hiába járatta le magát, ez Endre elvtársnak nem számított, ő a pártért mindent megtesz, az aktuális párt pedig a Tisza Párt. Meg is sértődött korábban az ugyancsak régi elvtárs-pajtás, a gumigerincű DK-s Molnár Csaba, aki kiteregette, hogy mindig ment a manipuláció, a kamumérés a Mediánnál. Csak addig nem volt gond, amíg a DK-nak mértek, ám most változott a gazdatest és a baloldali főguru, akinek minden tapasztalatával keveri a mérget Hann Endre. Egyre inkább kilógott a lóláb, aztán tegnap robbant az igazi bomba, amikor Deák Dániel megszerezte a híres 20 százalékos tiszás vezetést mutató kamumérés eredeti számait. A saját mérésüket manipuláló Hann Endre a Medián eredeti számait megváltoztatta, hiszen a publikált, teljes népességre mért 40-33-as tiszás előny valójában 36-36 százalék volt, azaz fej-fej melletti állás a Fidesz és a Tisza Párt között. Az ilyen aljas, sunyi és manipulatív »mérés« után normális helyeken bujdosás, lemondás, elnézést kérés következik. Sokat nem kellett várni Hann Endre reakciójára, amely igen »meglepő« módon nem a hamuszórásról szólt. A Gyurcsány-korszak minden hájjal megkent elemzője ugyanis sejtelmes üzenetet tett közzé: