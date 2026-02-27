Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
A Magyar Péter által gyűlöletből szőtt szektaháló gyengéden öleli már körbe Hann Endre elvtársat.
„Hiába járatta le magát, ez Endre elvtársnak nem számított, ő a pártért mindent megtesz, az aktuális párt pedig a Tisza Párt. Meg is sértődött korábban az ugyancsak régi elvtárs-pajtás, a gumigerincű DK-s Molnár Csaba, aki kiteregette, hogy mindig ment a manipuláció, a kamumérés a Mediánnál. Csak addig nem volt gond, amíg a DK-nak mértek, ám most változott a gazdatest és a baloldali főguru, akinek minden tapasztalatával keveri a mérget Hann Endre. Egyre inkább kilógott a lóláb, aztán tegnap robbant az igazi bomba, amikor Deák Dániel megszerezte a híres 20 százalékos tiszás vezetést mutató kamumérés eredeti számait. A saját mérésüket manipuláló Hann Endre a Medián eredeti számait megváltoztatta, hiszen a publikált, teljes népességre mért 40-33-as tiszás előny valójában 36-36 százalék volt, azaz fej-fej melletti állás a Fidesz és a Tisza Párt között. Az ilyen aljas, sunyi és manipulatív »mérés« után normális helyeken bujdosás, lemondás, elnézést kérés következik. Sokat nem kellett várni Hann Endre reakciójára, amely igen »meglepő« módon nem a hamuszórásról szólt. A Gyurcsány-korszak minden hájjal megkent elemzője ugyanis sejtelmes üzenetet tett közzé:
Ezt is ajánljuk a témában
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
A Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a nyilvánosságra hozott kutatási eredményeinkért a Medián felelősséget vállal
Persze, nincs itt semmi látnivaló, mindenki hülye, aki a szemének hisz. Ez azért mindenképpen mutatja, hogy tényleg összenő, ami összetartozik. A valóságtagadás, az elképesztően irritáló hazugságok korát éljük, amikor fapofával tagadják le emberek azt, amit a saját szájukkal mondtak, ami nyilvánvaló és nem hogy nem szégyellik magukat, hanem még nekik áll feljebb. A Magyar Péter által gyűlöletből szőtt szektaháló gyengéden öleli már körbe Hann Endre elvtársat, aki most érezheti hosszú idő után újra azt a lüktető érzést, hogy jó helyen van. Hann Endre most ott van, akik hasonszőrűek, akiknek a valósággörbítés csak rutinmunka, akik sosem a jobbítás érdekében tevékenykednek.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek” – a Medián ügyvezetője így magyarázta a bizonyítványát a 2022-es választási vereséget követően.
Nyitókép: Képernyőfotó