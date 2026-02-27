Ft
medián hann endre tisza párt Magyar Péter

Hann Endre nyerte a kamuvilágbajnokságot

2026. február 27. 08:45

A Magyar Péter által gyűlöletből szőtt szektaháló gyengéden öleli már körbe Hann Endre elvtársat.

2026. február 27. 08:45
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„Hiába járatta le magát, ez Endre elvtársnak nem számított, ő a pártért mindent megtesz, az aktuális párt pedig a Tisza Párt. Meg is sértődött korábban az ugyancsak régi elvtárs-pajtás, a gumigerincű DK-s Molnár Csaba, aki kiteregette, hogy mindig ment a manipuláció, a kamumérés a Mediánnál. Csak addig nem volt gond, amíg a DK-nak mértek, ám most változott a gazdatest és a baloldali főguru, akinek minden tapasztalatával keveri a mérget Hann Endre. Egyre inkább kilógott a lóláb, aztán tegnap robbant az igazi bomba, amikor Deák Dániel megszerezte a híres 20 százalékos tiszás vezetést mutató kamumérés eredeti számait. A saját mérésüket manipuláló Hann Endre a Medián eredeti számait megváltoztatta, hiszen a publikált, teljes népességre mért 40-33-as tiszás előny valójában 36-36 százalék volt, azaz fej-fej melletti állás a Fidesz és a Tisza Párt között. Az ilyen aljas, sunyi és manipulatív »mérés« után normális helyeken bujdosás, lemondás, elnézést kérés következik. Sokat nem kellett várni Hann Endre reakciójára, amely igen »meglepő« módon nem a hamuszórásról szólt. A Gyurcsány-korszak minden hájjal megkent elemzője ugyanis sejtelmes üzenetet tett közzé:

A Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a nyilvánosságra hozott kutatási eredményeinkért a Medián felelősséget vállal

Persze, nincs itt semmi látnivaló, mindenki hülye, aki a szemének hisz. Ez azért mindenképpen mutatja, hogy tényleg összenő, ami összetartozik. A valóságtagadás, az elképesztően irritáló hazugságok korát éljük, amikor fapofával tagadják le emberek azt, amit a saját szájukkal mondtak, ami nyilvánvaló és nem hogy nem szégyellik magukat, hanem még nekik áll feljebb. A Magyar Péter által gyűlöletből szőtt szektaháló gyengéden öleli már körbe Hann Endre elvtársat, aki most érezheti hosszú idő után újra azt a lüktető érzést, hogy jó helyen van. Hann Endre most ott van, akik hasonszőrűek, akiknek a valósággörbítés csak rutinmunka, akik sosem a jobbítás érdekében tevékenykednek.” 

Nyitókép: Képernyőfotó

Nyitókép: Képernyőfotó

google-2
2026. február 27. 10:17
Jó, tapasztalattal is, de főleg hazudozással keveri a mérget Hahn elvtárs. Bele kell ültetni az emberek fejébe, hogy itt csak Magyar nyerhet, sőt, már nyert is. Bízzátok csak ide, Endre!
Válasz erre
0
1
fityeszkarosult
2026. február 27. 09:26
Hogy be vannak indulva a Fideszes megmondók.:))) Próbálják hitelteleníteni a Meddiánt, de azt elfelejtik megemlíteni, hogy ők jelezték legpontosabban a végeredményt 2022-ben és 2024-ben is...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!