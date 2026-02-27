Ft
háború szijjártó péter brüsszel Ursula von der Leyen ukrajna áldozat

Újabb magyar áldozatot követelt a háború: Szijjártó Péternél betelt a pohár, esze ágában nem volt finomkodni (VIDEÓ)

2026. február 27. 09:50

Brüsszelben egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroznak – közel 100 magyar ember esett el a csatatéren.

2026. február 27. 09:50
null

Újabb kárpátaljai magyar áldozatot követeltek a harcok Ukrajnában, ahol a teljesen értelmetlen háborúban teljesen értelmetlenül halnak meg a magyar emberek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Ukrajna egy teljesen értelmetlen háborút vív, amely háborúban az emberek, köztük a magyarok egyre növekvő számban teljesen értelmetlenül halnak meg

 – jelentette ki.

Immáron a 97. magyar áldozatról kaptunk értesítést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi alapszervezetétől. Ezúttal egy 48 éves férfi halálát jelentették nekünk, egy újabb magyar ember halálát, akit felesége és két gyermeke immáron hiába vár haza” – tájékoztatott.

A tárcavezető szerint „Brüsszel egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroz”, és az európai emberek pénzét egy olyan konfliktus meghosszabbítására fordítja, amelyben egyre több magyar is életét veszti.

Szijjártó Péter felszólította az uniós intézményeket, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket, és Magyarországhoz hasonlóan támogassák az amerikai kezdeményezéseket, mert így fogalmazott: 

csak ezek vezethetnek a háború lezárásához és az „értelmetlen emberhalálok” megszűnéséhez.

(MTI)

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

CirmoS
2026. február 27. 10:24
..... esze ágában nem volt finomkodni...... És HOL van a keménykedés?? A pohár nálunk fog betelni! A kormány még akkor is uriemberkedne ha itt kirobbanna valami?! Szánalmas már baszdmeg!
Lixus
2026. február 27. 10:11
De azért jól hátba szúrtuk a Szlovákokat és pótoltuk a kieső áram mennyiséget az ukrán náciknak, a pofám leszakad!!!
akyokushinkaimestere
2026. február 27. 10:04
Újabb magyar áldozatot követelt a háború: Szijjártó Péternél betelt a pohár" Ez nem mehet tovább,meghalt több tízezer, vagy százezer orosz és ukrán állampolgár,de most egy magyar is. Most telt be a pohár, visszaadom a ruszkiknak a barátság érdemrendemet.🤦‍♂️👍
