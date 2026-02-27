Európa folytatná a háborút a német baloldali veterán szerint
Oskar Lafontaine szerint minden az ukrajnai háború befejezése mellett szól, mégis vannak, akik még folytatnánk a konfliktust.
Brüsszelben egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroznak – közel 100 magyar ember esett el a csatatéren.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy immár több mint négy éve egy „teljesen értelmetlen háború” zajlik a szomszéd országban.
Ukrajna egy teljesen értelmetlen háborút vív, amely háborúban az emberek, köztük a magyarok egyre növekvő számban teljesen értelmetlenül halnak meg”
– jelentette ki.
„Immáron a 97. magyar áldozatról kaptunk értesítést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi alapszervezetétől. Ezúttal egy 48 éves férfi halálát jelentették nekünk, egy újabb magyar ember halálát, akit felesége és két gyermeke immáron hiába vár haza” – tájékoztatott.
A tárcavezető szerint „Brüsszel egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroz”, és az európai emberek pénzét egy olyan konfliktus meghosszabbítására fordítja, amelyben egyre több magyar is életét veszti.
Szijjártó Péter felszólította az uniós intézményeket, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket, és Magyarországhoz hasonlóan támogassák az amerikai kezdeményezéseket, mert így fogalmazott:
csak ezek vezethetnek a háború lezárásához és az „értelmetlen emberhalálok” megszűnéséhez.
(MTI)
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP