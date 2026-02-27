Újabb magyar áldozatot követelt a háború: Szijjártó Péternél betelt a pohár, esze ágában nem volt finomkodni (VIDEÓ)

– jelentette ki.

„Immáron a 97. magyar áldozatról kaptunk értesítést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi alapszervezetétől. Ezúttal egy 48 éves férfi halálát jelentették nekünk, egy újabb magyar ember halálát, akit felesége és két gyermeke immáron hiába vár haza” – tájékoztatott.

A tárcavezető szerint „Brüsszel egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroz”, és az európai emberek pénzét egy olyan konfliktus meghosszabbítására fordítja, amelyben egyre több magyar is életét veszti.