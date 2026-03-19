Nahát: onnan kapott éles kritikát Ursula von der Leyen, ahonnan biztosan nem számított rá

Az Euractiv beszámolója szerint Ursula von der Leyen egyre komolyabb nyomás alá kerül, miközben az Európai Tanács ülésére készül, ahol a versenyképesség, az energiaárak és a közel-keleti helyzet is napirenden van. Az Európai Bizottság elnöke korábban a válságok kezelésével vívott ki elismerést támogatói körében, ám most saját módszerei kerültek célkeresztbe.

Az elmúlt időszakban több kezdeményezése is kudarcot vallott. Megfeneklett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának terve, nem valósult meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználása sem, és visszalépésre kényszerült egy olyan beszéd után is, amelyben a nemzetközi jog szerepét kérdőjelezte meg.