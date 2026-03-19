Nahát: onnan kapott éles kritikát Ursula von der Leyen, ahonnan biztosan nem számított rá

A bírálatok egyik központi eleme az úgynevezett sürgősségi szemlélet, amely Von der Leyen politikáját jellemzi. A kritikusok szerint ez a megközelítés rövid távon hatékony lehet, hosszabb távon azonban kockázatokat hordoz. Sophia Russack politikatudós úgy fogalmazott:
Már nem tud kilépni abból az irányító központból, amelyet az első ciklusában hozott létre.
Mások szerint az elnök túllépi hatáskörét is. Eric Maurice elemző szerint túllépi a hatáskörét, és olyan politikai szerepet próbál játszani, amelyet az intézménye nem enged meg számára. A vezetési stílus több tagállamban is ellenállást váltott ki. Franciaország külügyminisztere például nyilvánosan bírálta Von der Leyent, amiért szerinte külpolitikai hatásköröket próbál kisajátítani. A kritika nemcsak politikai, hanem intézményi szinten is megjelent.
Egy uniós diplomata szerint minden politikai rendszerben szükség van ellenőrzésre, a legitimitás és a jó jogalkotás érdekében, és pusztán a gyorsaságra hivatkozva előretörni nem jó út.
További kifogás, hogy hiányzik egy tekintélyes gazdasági tanácsadó az elnök környezetéből, ami hozzájárulhat a szakpolitikai következetlenségekhez.