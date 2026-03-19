Megüzenték Brüsszelből: le akarnak számolni Orbán Viktorral, ugyanis rettegnek Zelenszkij haragjától – erre készül Ursula von der Leyen a sorsdöntő EU-csúcson

Politico: Orbán Viktor határozottsága célba ért, Ukrajna térdre kényszerül Magyarország ellen
Brüsszel már a megállapodásban bízik a csúcstalálkozó előtt.
Az Európai Unió vezetői sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, ahol nem csupán Ukrajna támogatása kerül terítékre. A háttérben ugyanis egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy Brüsszel végleg leszámolna Orbán Viktorral, még akkor is, ha ezzel újabb törésvonalakat nyitnak meg az unióban.
A Politico beszámolója szerint Brüsszel egyre kevésbé rejti véka alá, hogy kész nyílt összecsapásba kerülni Orbán Viktorral, aki ismét kulcsszereplővé vált az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli vitában. A magyar miniszterelnök az elmúlt évtizedben többször is bebizonyította, hogy képes saját feltételei mentén alakítani az uniós döntéshozatalt. A cikk szerint most is hasonló helyzet állt elő: Orbán Viktor azzal, hogy kilátásba helyezte a hitel blokkolását, ismét olyan helyzetbe hozta az uniós vezetőket, amelyben kénytelenek reagálni a magyar álláspontra.
A mostani konfliktus különösen érzékeny, mert Orbán Viktor egy olyan megállapodás visszatartásával él, amelyet korábban, decemberben már jóváhagyott. Brüsszelben ezt több szereplő „vörös vonalként” értelmezi, és egyes diplomaták szerint ezzel a magyar miniszterelnök tudatosan készíti elő a következő politikai csatát az unióval.
A Politico öt diplomata és egy tagállami kormányzati forrás alapján azt írja, hogy a valódi „elszámoltatás” a magyar választások után jöhet el. A jelenlegi visszafogottság oka ugyanis részben az, hogy Brüsszel nem akarja erősíteni Orbán Viktor kampányát. Ez a megfontolás azonban a választások után háttérbe szorulhat.
Egy diplomata szerint ha Orbán Viktor újabb felhatalmazást kap, „komoly beszélgetés” kezdődhet arról, hogyan kezeljék a jövőben Magyarországot. Más források úgy fogalmaztak, hogy az EU célja az is, hogy elrettentse a többi tagállamot attól, hogy a magyar példát kövesse.
A cikk arra utal, hogy Brüsszel kivár a magyar választásokig, és egy esetleges kormányváltásban látna könnyebb együttműködési lehetőséget, hiszen a Tisza Párt személyében olyan kormány jöhetne, amely inkább Brüsszel szájíze szerint irányítaná az országot.
A nyomásgyakorlás már most is érezhető. A svéd Európa-miniszter, Jessica Rosencrantz például kijelentette: „Abszolút, nyitottak vagyunk.” – utalva arra, hogy akár az uniós alapszerződés 7-es cikkének alkalmazása, vagyis a szavazati jog megvonása is szóba kerülhet. Más diplomaták még egyértelműbben fogalmaztak. Egyikük szerint:
Orbán miniszterelnöknek meg kell értenie, hogy folyamatosan teszteli annak a határait, amit a többi tagállam hajlandó eltűrni.
Egy másik forrás pedig úgy nyilatkozott:
Ennek mindenképpen következményei lesznek a választások után.
A Politico szerint a mostani konfliktus egyik kulcsa, hogy Orbán Viktor ügyesen építette fel a helyzetet. A Barátság kőolajvezeték leállása – amelyet januárban orosz támadás ért – lehetőséget adott arra, hogy a magyar miniszterelnök az energiaellátás kérdését összekapcsolja az uniós hitellel. A cikk úgy fogalmaz, hogy Orbán Viktor „tökéletes patthelyzetet” hozott létre Brüsszel, Budapest és Kijev között.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy Volodimir Zelenszkij azóta sem volt hajlandó együttműködni a vezeték helyreállításában, sőt nem is akarta „megjavítani” azt.
Ez a húzódó vita hetek alatt eszkalálódott, és végül odáig jutott, hogy az Európai Tanács ülésén ismét Orbán Viktor körül forog minden. Egy diplomata szerint:
Ez hetek óta épült. És most itt vagyunk a Tanácsban, és megint az ő műsora.
Brüsszel ugyanakkor nehéz helyzetben van. Az egyik lehetőség, hogy enged Orbán Viktor jogos követeléseinek, ami gyengeségként értelmezhető. A másik, hogy nyílt konfliktust vállal, ami viszont veszélyeztetheti az Ukrajnának szánt támogatást. A dilemmát egy diplomata így foglalta össze: „Nem akarjuk megadni Orbánnak a reflektorfényt.” Ugyanakkor elismerte:
Ha nem sikerül a hitel, Zelenszkij joggal lesz dühös.
A háttérben jogi lépések lehetősége is felmerült, például az uniós források további feltételekhez kötése, amellyel Brüsszel zsarolással gyakorolna nyomást Magyarországra. Ugyanakkor egyes tervek – például a pereskedés – végül lekerültek a napirendről, mert túl lassúnak ítélték őket. A Politico szerint ez is jól mutatja Brüsszel bizonytalanságát:
egyszerre szeretne keményebb lenni, miközben rövid távon gyors megoldást keres az ukrajnai finanszírozás ügyében.
Az előttünk álló csúcstalálkozó így nemcsak Ukrajna támogatásáról szól majd, hanem arról is, hogy Brüsszel meddig hajlandó elmenni Orbán Viktorral szemben – és hogy a magyar miniszterelnök ezúttal is képes lesz-e saját feltételei mentén alakítani az uniós döntéseket.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP