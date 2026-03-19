Megüzenték Brüsszelből: le akarnak számolni Orbán Viktorral, ugyanis rettegnek Zelenszkij haragjától – erre készül Ursula von der Leyen a sorsdöntő EU-csúcson

A Politico beszámolója szerint Brüsszel egyre kevésbé rejti véka alá, hogy kész nyílt összecsapásba kerülni Orbán Viktorral, aki ismét kulcsszereplővé vált az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli vitában. A magyar miniszterelnök az elmúlt évtizedben többször is bebizonyította, hogy képes saját feltételei mentén alakítani az uniós döntéshozatalt. A cikk szerint most is hasonló helyzet állt elő: Orbán Viktor azzal, hogy kilátásba helyezte a hitel blokkolását, ismét olyan helyzetbe hozta az uniós vezetőket, amelyben kénytelenek reagálni a magyar álláspontra.

A mostani konfliktus különösen érzékeny, mert Orbán Viktor egy olyan megállapodás visszatartásával él, amelyet korábban, decemberben már jóváhagyott. Brüsszelben ezt több szereplő „vörös vonalként” értelmezi, és egyes diplomaták szerint ezzel a magyar miniszterelnök tudatosan készíti elő a következő politikai csatát az unióval.