Európa folytatná a háborút a német baloldali veterán szerint

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Oskar Lafontaine szerint minden az ukrajnai háború befejezése mellett szól, mégis vannak, akik még folytatnánk a konfliktust.
Sajnos még nincs béke a láthatáron, mert az álláspontok túl messze vannak egymástól – fogalmazott Oskar Lafontaine, a német Baloldal (Linke) korábbi politikusa a svájci Weltwoche újságnak.
Trump ki akar lépni az ukrajnai ügyből, az oroszoknak megvannak a maguk igényei,
Zelenszkij már nem lesz elnök, amint vége lesz a háborúnak, de egyébként már az ukránok sem akarnak háborúzni
– ez a német politikus véleménye összességében. De amíg a háború folytatódik, egyre több minden pusztul el, egyre többen halnak meg.
Az orosz-ukrán háború lényege Lafontaine szerint az, hogy az oroszok nem akarnak nyugati katonákat és fegyvereket a saját határaikon, és ezért Ukrajna semlegességét akarták elérni.
Lafontaine szerint egyedül az európaiak akarnak háborút, miközben Brüsszelben két alkalmatlan politikus asszony van hatalmon, az európai intézmények pedig egyre diktatórikusabb eszközökhöz nyúlnak – vallja a politikus. Úgy látja ugyanakkor, hogy valójában Európának is a háború befejezése enne az érdeke.
Végső soron úgy véli Lafontaine, hogy minden a háború befejezése mellett szól, de van egy kisebbség, aki ebből nyerészkedik és ezt az üzletet tovább szeretné folytatni – így aztán nincs vége a konfliktusnak.
A videó:
Fotó: JENS SCHLUETER / AFP