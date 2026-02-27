Az orosz-ukrán háború lényege Lafontaine szerint az, hogy az oroszok nem akarnak nyugati katonákat és fegyvereket a saját határaikon, és ezért Ukrajna semlegességét akarták elérni.

Lafontaine szerint egyedül az európaiak akarnak háborút, miközben Brüsszelben két alkalmatlan politikus asszony van hatalmon, az európai intézmények pedig egyre diktatórikusabb eszközökhöz nyúlnak – vallja a politikus. Úgy látja ugyanakkor, hogy valójában Európának is a háború befejezése enne az érdeke.

Végső soron úgy véli Lafontaine, hogy minden a háború befejezése mellett szól, de van egy kisebbség, aki ebből nyerészkedik és ezt az üzletet tovább szeretné folytatni – így aztán nincs vége a konfliktusnak.

