Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország ukrajnai háború Oskar Lafontaine

Európa folytatná a háborút a német baloldali veterán szerint

2026. február 27. 08:50

Oskar Lafontaine szerint minden az ukrajnai háború befejezése mellett szól, mégis vannak, akik még folytatnánk a konfliktust.

2026. február 27. 08:50
null

Sajnos még nincs béke a láthatáron, mert az álláspontok túl messze vannak egymástól – fogalmazott Oskar Lafontaine, a német Baloldal (Linke) korábbi politikusa a svájci Weltwoche újságnak.

Trump ki akar lépni az ukrajnai ügyből, az oroszoknak megvannak a maguk igényei, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij már nem lesz elnök, amint vége lesz a háborúnak, de egyébként már az ukránok sem akarnak háborúzni

– ez a német politikus véleménye összességében. De amíg a háború folytatódik, egyre több minden pusztul el, egyre többen halnak meg.

Az orosz-ukrán háború lényege Lafontaine szerint az, hogy az oroszok nem akarnak nyugati katonákat és fegyvereket a saját határaikon, és ezért Ukrajna semlegességét akarták elérni.

Lafontaine szerint egyedül az európaiak akarnak háborút, miközben Brüsszelben két alkalmatlan politikus asszony van hatalmon, az európai intézmények pedig egyre diktatórikusabb eszközökhöz nyúlnak – vallja a politikus. Úgy látja ugyanakkor, hogy valójában Európának is a háború befejezése enne az érdeke.

Végső soron úgy véli Lafontaine, hogy minden a háború befejezése mellett szól, de van egy kisebbség, aki ebből nyerészkedik és ezt az üzletet tovább szeretné folytatni – így aztán nincs vége a konfliktusnak. 

 

A videó:

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 27. 09:14
Valójában Európa a mélyállam szekerét tolja. Most egy világháborúnál olcsóbb megoldással akarja a mélyállam kicsinálni a szlávságot. Egymás ellen uszította őket és csak a pénzt kell bele tolni, az meg nem ok az atomháborúra. Ameddig a demokraták is benne voltak a buliban, az USA is ezért tolta a fegyvereket a gyengébbik félbe, hogy kitartóan tudja irtani a fajtájukat. Azok meg észre sem vették, mekkora blődli csapdába sétáltak. Fogy a fehér ember, a keresztény.
Válasz erre
2
0
auditorium
2026. február 27. 09:08
Most az a furcsa helyzet állt elő az EU-tagállamokban, hogy a BÉKÉT a jobbos-szélsőjobbos és a balos, főleg szélsőbalos-zöld pártok támogatják. Ideológiai okok miatt azonban NEM szavazzák meg EGYÜTT a hazai és brüsszeli parlamentekben a fegyverszállitás leállitását és a békekötés mielőbbi megkötését, mert a szavazás nem a megszavazandó TÁRGYRA, hanem pártjuk elvárása szerint történik. Egy-egy pártfrakció csak AZONOSAN szavazhat ezt láthatjuk a német Bundestagban is. Ilyen a nagy "véleményszabadság" a nyugati jogállamokban.
Válasz erre
3
0
faramuci
2026. február 27. 09:02
Ha már az amcsi úgyis fél lábbal kint van,azaz lelépni készül mint afganisztánból ,a ruszki helyében beleadnék mindent és visszafoglalnám teljes egészében a Hruscsovi "ajándékot"😎
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 27. 08:56
Persze, folytassátok a hagyományt, egész addig amíg a Reichstagra megint ki nem tűzik az orosz zászlót.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!