Forródróton egyeztetett Orbán Viktor és Robert Fico: nagyon nem lennénk Zelenszkij helyében

Nagy bejelentésre készülhet a miniszterelnök.
Telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel a Barátság kőolajvezeték helyzete kapcsán – jelentette be a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán.
Hamarosan beszámolok a fejleményekről!”
– tette hozzá Orbán Viktor, utalva arra, hogy nagy bejelentésre lehet számítani az Ukránok által elzárt vezeték kapcsán.
Ahogy arról lapunk korábban több alkalommal is beszámolt, egy januárban, Ukrajna területén történt támadás következtében leállt az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bár a vezeték műszaki helyreállítása azóta megtörtént, az ukrán fél politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem indította újra a tranzitot, és továbbra is visszatartja a szállításokat. Ez a helyzet Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásának biztonságát is érinti.
Válaszul Robert Fico és Orbán Viktor kormányai ellenlépéseket jelentettek be Ukrajnával szemben: Magyarország felfüggesztette a Volodimir Zelenszkij vezette országba irányuló dízelszállításokat, Szlovákia pedig az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export korlátozásáról döntött.
