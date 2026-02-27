Forródróton egyeztetett Orbán Viktor és Robert Fico: nagyon nem lennénk Zelenszkij helyében

Ahogy arról lapunk korábban több alkalommal is beszámolt, egy januárban, Ukrajna területén történt támadás következtében leállt az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bár a vezeték műszaki helyreállítása azóta megtörtént, az ukrán fél politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem indította újra a tranzitot, és továbbra is visszatartja a szállításokat. Ez a helyzet Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásának biztonságát is érinti.