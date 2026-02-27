Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico volodimir zelenszkij bejelentés szlovákia magyarország barátság ukrajna orbán viktor

Forródróton egyeztetett Orbán Viktor és Robert Fico: nagyon nem lennénk Zelenszkij helyében

2026. február 27. 09:32

Nagy bejelentésre készülhet a miniszterelnök.

2026. február 27. 09:32
null

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel a Barátság kőolajvezeték helyzete kapcsán – jelentette be a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán.

Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” 

tette hozzá Orbán Viktor, utalva arra, hogy nagy bejelentésre lehet számítani az Ukránok által elzárt vezeték kapcsán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy arról lapunk korábban több alkalommal is beszámolt, egy januárban, Ukrajna területén történt támadás következtében leállt az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bár a vezeték műszaki helyreállítása azóta megtörtént, az ukrán fél politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem indította újra a tranzitot, és továbbra is visszatartja a szállításokat. Ez a helyzet Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásának biztonságát is érinti.

Ezt is ajánljuk a témában

Válaszul Robert Fico és Orbán Viktor kormányai ellenlépéseket jelentettek be Ukrajnával szemben: Magyarország felfüggesztette a Volodimir Zelenszkij vezette országba irányuló dízelszállításokat, Szlovákia pedig az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export korlátozásáról döntött.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2026. február 27. 10:27
Csak megint nehogy az legyen a nagy bejelentés, hogy a kárpátaljai Magyarok miatt nem kapcsolják le a villamos energiát Ukrajna felé. Valaki szólhatna Orbán Viktornak, hogy mostanra már ötször annyi Zelnszkijnek tapsoló Ukrán belső menekült él ott, mint magyar.
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. február 27. 10:16
frankie-bunn 2026. február 27. 09:41 Nagyon nem lennék a mandiner "cikkírók" helyében, ilyen f@-gokat kell egész nap írniuk ! Meg kell dolgozniuk a kormányzati pénzekért. Hadd csinálják, úgysem sokáig tehetik már. Merthogy fideszes oligarcha saját zsebből nem fogja pénzelni ezt a propaganda harsonát, arra tennék egy nagyobb összeget a TippMix-en.
Válasz erre
0
1
diodoro3
2026. február 27. 10:02
Bejelentik, hogy nem szavazzák meg a szankciós csomagok meghosszabbítását?
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. február 27. 09:43
Ameddig az Ursula, Weber, Merz náci trió a Zselé seggét csókolgatja naphosszat, addig semmi jóra nem lehet számítani.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!