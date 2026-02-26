„Aki többet dolgozik, az fog nyerni" – Orbán Viktor Csongrádon tartott beszédet

Orbán Viktor szerint ezek a lépések az európai gazdaságot is súlyos kockázatoknak teszik ki, ezért Magyarországnak a jövőben is ragaszkodnia kell ahhoz, hogy kimaradjon az értelmetlen pénzügyi akciókból. Példaként említette, hogy korábban sikerült elérni azt, hogy Magyarország ne vegyen részt egy Ukrajnának szánt közös uniós hitelprogramban.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a következő időszakban is azt várja el bármely kormánytól, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit és következetesen képviselje a béke és a kimaradás politikáját. A Barátság kőolajvezeték kapcsán a kormányfő rámutatott, az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra azt. Azt mondta, ha nem készültek volna föl erre a helyzetre, akkor ma Magyarországon ezer forintos benzinár lenne.

Az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit föl tudnak a kormánnyal szemben használni a választási kampányban "és be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát" - mondta. Hozzátette, az ukránok a jelenlegi nemzeti kormánnyal nem tudnak dűlőre jutni, mert a kabinet nem hajlandó feladni a magyar nemzeti érdekeket. Magyarország segíti Ukrajnát, de csak addig a határig, amíg az összeegyeztethető a magyar emberek érdekeivel

– emelte ki.

Ha nem építettük volna meg más országokkal együttműködve még néhány évvel korábban déli irányból a gázvezetékrendszert, akkor ma azt az összeget kellene kifizetni a háztartásoknak, ami a rezsiszámlán ott szerepel mint a tényleges rezsiköltség - mutatott rá.