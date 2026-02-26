Ft
háború fidesz magyarország csongrád ukrajna miniszterelnök orbán viktor

„Aki többet dolgozik, az fog nyerni" – Orbán Viktor Csongrádon tartott beszédet

2026. február 26. 22:54

A kormányfő szerint egy átlagos magyar család évente 250–260 ezer forintot fizet rezsire, szemben a lengyel 800 ezerrel és a cseh akár egymillió forintos költséggel.

2026. február 26. 22:54
null

Az előttünk álló jövő legfontosabb kérdése az, hogy kívül tudjuk-e tartani Magyarországot a háborúból – jelentette ki a miniszterelnök a Fidesz országjárásának csütörtöki állomásán, Csongrádon.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

azt javaslom, hogy semmiképpen ne vállaljunk semmilyen kockázatot, ne reménykedjünk zsákmányban meg győzelemben (...) hanem tartsunk ki a béke mellett, mert a 20. század arra tanít bennünket, hogy ha háború lesz, rajta fogunk veszíteni”.

A kormányfő szerint egyetlen esélyünk, beleértve a gyermekeink életét és a gazdasági jövőnket is, ha kimaradunk belőle. Orbán Viktor hangsúlyozta, az idei választások után megalakuló kormánynak kell ebben a kérdésben döntenie, és olyan kormányra van szükség, amely tud nemet mondani. A miniszterelnök hozzátette, szükség van a nemzeti egységre, amely a kormány mögött áll, és kívül akarja tartani a hazát a háborún.

Felidézte, a 20. században Magyarország vezetői két világháború esetében is törekedtek a kimaradásra, de ez egyik alkalommal sem sikerült. Hangsúlyozta, a mostani helyzet sem egyszerű politikai kérdés, hanem élet-halál ügy, ezért olyan kormányra van szükség, amely higgadtan és következetesen képes nemet mondani még a legnagyobb nemzetközi nyomás alatt is.

A kormányfő a háborúhoz kapcsolódva beszélt az uniós pénzügyi döntésekről is. Úgy fogalmazott, a kimaradás nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is fontos, ezért Magyarországnak távol kell maradnia azoktól a közös hitelfelvételektől, amelyek célja Ukrajna finanszírozása. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió eddig is jelentős összeget, több mint 200 milliárd eurót adott a háborúra és most további 90 milliárdos kölcsönt ad.

Ukrajna, mint önálló ország, az nem létezik, az egy üres tojáshéj, egy zörgő mákgubó

– jelentette ki Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszert, a közlekedést, a közigazgatást, az egészségügyi ellátást, a kórházak működését mind uniós pénzből tartják fenn. Ukrajna nem képes arra, és a háború előtt sem volt képes rá, hogy saját magát fönntartsa – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint ezek a lépések az európai gazdaságot is súlyos kockázatoknak teszik ki, ezért Magyarországnak a jövőben is ragaszkodnia kell ahhoz, hogy kimaradjon az értelmetlen pénzügyi akciókból. Példaként említette, hogy korábban sikerült elérni azt, hogy Magyarország ne vegyen részt egy Ukrajnának szánt közös uniós hitelprogramban.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a következő időszakban is azt várja el bármely kormánytól, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit és következetesen képviselje a béke és a kimaradás politikáját. A Barátság kőolajvezeték kapcsán a kormányfő rámutatott, az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra azt. Azt mondta, ha nem készültek volna föl erre a helyzetre, akkor ma Magyarországon ezer forintos benzinár lenne.

Az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit föl tudnak a kormánnyal szemben használni a választási kampányban "és be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát" - mondta. Hozzátette, az ukránok a jelenlegi nemzeti kormánnyal nem tudnak dűlőre jutni, mert a kabinet nem hajlandó feladni a magyar nemzeti érdekeket. Magyarország segíti Ukrajnát, de csak addig a határig, amíg az összeegyeztethető a magyar emberek érdekeivel

– emelte ki.

Ha nem építettük volna meg más országokkal együttműködve még néhány évvel korábban déli irányból a gázvezetékrendszert, akkor ma azt az összeget kellene kifizetni a háztartásoknak, ami a rezsiszámlán ott szerepel mint a tényleges rezsiköltség - mutatott rá.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarországon egy átlag magyar család egy évben 250-260 ezer forintot fizet rezsire, míg ezzel szemben a lengyelek 800 ezer, a csehek pedig akár egymillió forintnak megfelelő összeget is.

Orbán Viktor a kampánnyal kapcsolatban hangsúlyozta, a következő hetekben elsősorban azokhoz kell eljutniuk, akik korábban is a kormánypártokra szavaztak és akiket meg kell győzni arról, hogy ismét vegyenek részt a választáson. Azt mondta, tiszteletben tartják azokat is, akik nem értenek velük egyet, ugyanakkor szerinte a másik oldal nem nyitott az érdemi párbeszédre, gyakran támadásokkal, megfélemlítéssel reagál az eltérő véleményekre.

A kormányfő kitért a kampány során megjelenő közvélemény-kutatásokra is, amelyekről azt mondta: azok jelentős része nem a valós helyzetet tükrözi, hanem inkább a politikai nyomásgyakorlás eszközei. Hangsúlyozta: a választás kimenetelét nem találgatások, hanem a munka és a mozgósítás dönti el.

Orbán Viktor arra kérte a jelenlévőket, hogy a kampány hátralévő részében aktívan vegyenek részt a munkában és segítsék a helyi jelöltet. Kiemelte: a választás az utolsó hetekben dől el és az a politikai közösség győz, amelyik több energiát és időt fektet a mozgósításba.

A miniszterelnök elmondta: a csongrádi választókerület kulcsszerepet játszik az országos eredmény szempontjából, ezért fontosnak tartja, hogy itt erős legyen a kampány. Hozzátette, a választás után is számít azokra, akik most részt vesznek a munkában, mert, mint fogalmazott „aki többet dolgozik, az fog nyerni”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

