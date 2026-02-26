Elismerték Brüsszelben: semmi esélyük nincs Orbán ellen, már csak a vakszerencsében bízhatnak

Brüsszelből érkezett a fenyegetés: most már nem szabad megkegyelmezni Magyarországnak
Az EU vezetői politikai megoldást keresnek Orbán Viktor miniszterelnök ukrajnai támogatás blokkolása ügyében, hogy elkerüljék a jogi konfliktust, amelyet Orbán kampánycélokra használhatna – írja a Politico.
António Costa, az Európai Tanács elnöke élesen bírálta Orbánt az „őszinte együttműködés” megsértéséért, de a diplomaták szerint nincs idő jogi lépésekre;
inkább egy arcmentő ígéret – például az orosz olaj újraindítása a Barátság vezetéken – lehet a kompromisszum alapja. Az EU így próbálja biztosítani Ukrajna finanszírozását anélkül, hogy Budapestnek politikai ajándékot adna.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP