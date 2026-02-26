Ft
Elismerték Brüsszelben: semmi esélyük nincs Orbán ellen, már csak a vakszerencsében bízhatnak

2026. február 26. 21:50

Sokan fogják most a fejüket.

2026. február 26. 21:50
Orbán Viktor

Az EU vezetői politikai megoldást keresnek Orbán Viktor miniszterelnök ukrajnai támogatás blokkolása ügyében, hogy elkerüljék a jogi konfliktust, amelyet Orbán kampánycélokra használhatna – írja a Politico.

 

António Costa, az Európai Tanács elnöke élesen bírálta Orbánt az „őszinte együttműködés” megsértéséért, de a diplomaták szerint nincs idő jogi lépésekre;

inkább egy arcmentő ígéret – például az orosz olaj újraindítása a Barátság vezetéken – lehet a kompromisszum alapja. Az EU így próbálja biztosítani Ukrajna finanszírozását anélkül, hogy Budapestnek politikai ajándékot adna.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. február 26. 22:07
Orbán Viktor most nem akart mást, csak azt, hogy az ország energiája biztosított legyen, és a háborúból kimaradni, vagyis senki ne avatkozzon be a választásokba. Az egyéb zsarolások ellen vannak más eszközei, akkor akar a hídon átmenni, amikor odaér. Azért megsüvegelendő, hogy mennyire nem ismerik, pedig időtlen idők óta együttműködnek, együtt dolgoznak. Ezek nem képesek egy lépéssel sem előre tervezni semmit, nemhogy annyira előre látni, ahogy arra Orbán képes. El tudom képzelni, hogy ilyenkor dr. Orbán Viktor "somolyog" a bajusza alatt.
Válasz erre
4
0
tapir32
2026. február 26. 22:02
Az ukrán nép békét akar! Ne higgyünk a Zselenszkij diktatúra hazug propagandájának! Zselenszkij és bandája terrorizálja az ukrán embereket és az ukrán katonák halálán nyerészkedik. Minden módon támogatni kell Zselenszkij véres diktatúrájának demokratikus ellenzékét.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. február 26. 21:52
Szóval, ha a Barátságért cserébe Orbán feloldja a vétót, akkor ki is nyert?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!