Brüsszelből érkezett a fenyegetés: most már nem szabad megkegyelmezni Magyarországnak

Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett
Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.
Egyre válságosabb a helyzet.
Domènec Ruiz Devesa, az Európai Föderalisták Uniójának elnöke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétópolitikája – különösen az ukrajnai támogatás és az orosz szankciók blokkolása – túlmutat a legitim politikai vitán, mivel nyíltan más területeken kíván előnyöket kicsikarni, írja az Euractiv.
António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: a konszenzus megszegése sérti a szerződésekben rögzített őszinte együttműködés elvét.
A cikk sürgeti, hogy uniós intézmények jogi úton lépjenek fel Magyarországgal szemben,
mert a vétó ilyen alkalmazása aláássa az EU kohézióját és hitelességét.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP