Brüsszelből érkezett a fenyegetés: most már nem szabad megkegyelmezni Magyarországnak

Domènec Ruiz Devesa, az Európai Föderalisták Uniójának elnöke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétópolitikája – különösen az ukrajnai támogatás és az orosz szankciók blokkolása – túlmutat a legitim politikai vitán, mivel nyíltan más területeken kíván előnyöket kicsikarni, írja az Euractiv.

António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: a konszenzus megszegése sérti a szerződésekben rögzített őszinte együttműködés elvét.