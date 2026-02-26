Ft
02. 26.
csütörtök
vétó Brüsszel Magyarország Ukrajna António Costa Orbán Viktor Európai Unió

Brüsszelből érkezett a fenyegetés: most már nem szabad megkegyelmezni Magyarországnak

2026. február 26. 11:11

Egyre válságosabb a helyzet.

null

Domènec Ruiz Devesa, az Európai Föderalisták Uniójának elnöke szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétópolitikája – különösen az ukrajnai támogatás és az orosz szankciók blokkolása – túlmutat a legitim politikai vitán, mivel nyíltan más területeken kíván előnyöket kicsikarni, írja az Euractiv.

António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: a konszenzus megszegése sérti a szerződésekben rögzített őszinte együttműködés elvét.

A cikk sürgeti, hogy uniós intézmények jogi úton lépjenek fel Magyarországgal szemben,

mert a vétó ilyen alkalmazása aláássa az EU kohézióját és hitelességét.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

angie1
2026. február 26. 12:06
Föderalisták...! Szólongassátok anyátokat a mondvacsinált szervezetetekkel! Kurvára lepereg rólunk! Amúgy, ahogy tegnap hallottam, már a kis belga is kezd pipa lenni az ukrán támogatás miatt. Aztán lehet, hogy csak kirohanás, de az embereknek viszont már a hócipője is teli van!
excan1
2026. február 26. 11:56
"..mert a vétó ilyen alkalmazása aláássa az EU kohézióját és hitelességét." - tehát nem az ássa alá, hogy zsarolnak minket, hogy visszatartják a pénzünket, hogy szembemennek minden általuk hozott szabálynak, hanem, hogy a Magyarország él az EU által biztosított jogos vétójával.. Ahan, értem...
salátás
2026. február 26. 11:52
"António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: a konszenzus megszegése sérti a szerződésekben rögzített őszinte együttműködés elvét." ez már megint valami lipsi bullshit, amit szándékosan félreértelmeznek, hogy a megfelelő pillanatban fegyverként használják ha ezt következetesen alkalmazzák, akkor gyakorlatilag nemhogy a vétó, de még a szavazás is felesleges ,ez totál faszság
packó_
2026. február 26. 11:46
Kinyalhatod, bazdmeg!
