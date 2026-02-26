Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett

Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát
Mindent számításba vettek.
Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán sürgette az ukrán vezetést, hogy gyorsítsák fel az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába – írja az orosz RT, valamint a Gazeta.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban bírálta Ukrajnát, amiért szerinte fegyverként használja az olajat, megszegve ezzel EU-s megállapodásokat.
A találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett; a vezetők közti egyeztetés egyik fő témája volt a Barátság vezeték helyreállítása.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent számításba vettek.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP