Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán sürgette az ukrán vezetést, hogy gyorsítsák fel az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába – írja az orosz RT, valamint a Gazeta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban bírálta Ukrajnát, amiért szerinte fegyverként használja az olajat, megszegve ezzel EU-s megállapodásokat.

A találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett; a vezetők közti egyeztetés egyik fő témája volt a Barátság vezeték helyreállítása.