Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett

2026. február 26. 10:05

Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.

2026. február 26. 10:05
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán sürgette az ukrán vezetést, hogy gyorsítsák fel az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába – írja az orosz RT, valamint a Gazeta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban bírálta Ukrajnát, amiért szerinte fegyverként használja az olajat, megszegve ezzel EU-s megállapodásokat.

A találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett; a vezetők közti egyeztetés egyik fő témája volt a Barátság vezeték helyreállítása.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 26. 11:48
porhintes az egesz a Nyanya reszerol ! Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Válasz erre
0
0
kissjani
2026. február 26. 11:18
ez biztos kamu, az uniós, agyonfizetett agytrösztnek ez a legegyszerűbb megoldás biztos nem jutna az eszébe, amikor keresik a 90mrd átadásának a gyors lehetőségét....
Válasz erre
0
0
logbasepass
2026. február 26. 11:16
Német érdek, hogy legyen energiánk, hisz nagyon sok német cég hozta ide a termelését. Nem Orbán és nem is a magyar polgár az oka! Érdek, politikai és gazdasági egyaránt! Ezért nem esik kétségbe Orbán! És még egy ok: Kína és az USA. Kínában éppen most van kint a németek hímtagja. Az USA-ról pedig tudjuk.
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. február 26. 11:15
Nem is hiszem el. Anyuci próbálja fékezni elkényeztetett fiúkáját? Másrészt ha igen, úgyis a választások után így, vagy úgy, akár szabálytalanul is megszavazzák a tiltást.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!