Az ukrán külügyminisztériumban tombolnak és tagadnak, miután kétszer is bekérették a magyar diplomatát

Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint az ukrán külügyminisztérium határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték olajszállításának leállítása politikai okokra vezethető vissza. A tárca szerint Ukrajna nem állította, hogy az olajszállítás felfüggesztése politikai okokból történt volna.

A minisztérium szóvivője, Georgij Tihij újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter kijelentéseit „hazugnak” nevezte, és azt mondta, azok „teljes mértékben eltorzítják a találkozó tartalmát” a magyar ideiglenes ügyvivővel folytatott egyeztetésen. Emiatt az ukrán fél ismét berendelte a magyar diplomatát, ahol közölték vele: „az ukrán féllel folytatott megbeszélések tartalmának eltorzítása elfogadhatatlan”. Tihij hangsúlyozta: