02. 27.
péntek
02. 27.
péntek
orosz olaj Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter politikai döntés

Az ukrán külügyminisztériumban tombolnak és tagadnak, miután kétszer is bekérették a magyar diplomatát

2026. február 26. 22:43

Nem csitul a feszültség Budapest és Kijev között az olajszállítás miatt. A Barátság kőolajvezeték ügyében az ukrán külügy ismét tagadta, hogy politikai okból tartanák vissza a szállítást, miközben Szijjártó Péter szerint tudatos döntés áll a háttérben.

2026. február 26. 22:43
null

Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint az ukrán külügyminisztérium határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték olajszállításának leállítása politikai okokra vezethető vissza. A tárca szerint Ukrajna nem állította, hogy az olajszállítás felfüggesztése politikai okokból történt volna.

A minisztérium szóvivője, Georgij Tihij újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter kijelentéseit „hazugnak” nevezte, és azt mondta, azok „teljes mértékben eltorzítják a találkozó tartalmát” a magyar ideiglenes ügyvivővel folytatott egyeztetésen. Emiatt az ukrán fél ismét berendelte a magyar diplomatát, ahol közölték vele: „az ukrán féllel folytatott megbeszélések tartalmának eltorzítása elfogadhatatlan”. Tihij hangsúlyozta: 

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
A külügyminisztériumban tartott találkozókon az ukrán fél részéről semmilyen jelzés nem hangzott el, különösen nem olyan, hogy a Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás újraindítását politikai okokból blokkolták volna. A megbeszélések tárgya Orbán miniszterelnök kijelentései voltak a magyar kritikus energetikai infrastruktúrát fenyegető lehetséges veszélyekről.

A szóvivő hozzátette, hogy Ukrajna bizonyította Magyarországnak: kész segítséget nyújtani Budapestnek energetikai létesítményei védelmében, és javasolta az operatív információcsere- és koordinációs csatornák bevonását a két ország illetékes hatóságai között.

Barátság kőolajvezeték és a magyar álláspont

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla korábban, Szijjártó Péter arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a brüsszeli külügyminiszteri tanácsülésen a Barátság kőolajvezeték ügye is szóba került. A luxemburgi külügyminiszter megkérdezte az ukrán külügyminisztertől, miért nem engedik meg magyar és szlovák szakértőknek, hogy a helyszínen vizsgálják meg a vezetéket, ha valóban technikai probléma akadályozza a szállítást.

Szijjártó szerint az ukrán fél erre nem adott egyértelmű választ, hanem további egyeztetés szükségességéről beszélt, ami a magyar álláspont szerint azt támasztja alá, hogy nincs műszaki akadálya az olajszállítás újraindításának.

A miniszter beszámolója alapján a kérdés kapcsán az is elhangzott, hogy Magyarország és Szlovákia inkább katonákat küldjön Ukrajnába. Orbán Viktor az ügyet Facebook-bejegyzésében így kommentálta: 

Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

bagira004
2026. február 26. 23:26
Ukrajna korrupt terrorista állam Zelenszkij szabotázst elismerte vezetékek felrobbantását .
polárüveg
2026. február 26. 23:13
Georgij Tihij úr vajon tud egyetlen példát mondani arra, hogy Magyarország kormánya valótlant állított? Ellenben hányszor ígérte meg az ukrán kormány az intézkedést a kárpát-aljai magyarság ügyében? És nem történt semmi... Óvatosan a hazugság váddal, mert visszahullhat. Isten óvja az ukrán és minden európai népet!
Treeoflife
2026. február 26. 23:03
Vagyis letagadnak mindent, ha kell, a csillagos eget is, ha arra van szükség. Így kell őket kezelni, nincs más választás. Abban reménykedhetünk, hogy vagy megegyezik Trump és Putyin, vagy az oroszok letarolják a teljes "határvidéket".
