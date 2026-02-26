Az ukrán külügyminisztériumban tombolnak és tagadnak, miután kétszer is bekérették a magyar diplomatát

Most először mondta ki nyíltan Brüsszel: Magyarországnak katonákat kell küldenie Ukrajnába (VIDEÓ)
„Kibújt a szög a zsákból.”
Nem csitul a feszültség Budapest és Kijev között az olajszállítás miatt. A Barátság kőolajvezeték ügyében az ukrán külügy ismét tagadta, hogy politikai okból tartanák vissza a szállítást, miközben Szijjártó Péter szerint tudatos döntés áll a háttérben.
Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint az ukrán külügyminisztérium határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték olajszállításának leállítása politikai okokra vezethető vissza. A tárca szerint Ukrajna nem állította, hogy az olajszállítás felfüggesztése politikai okokból történt volna.
A minisztérium szóvivője, Georgij Tihij újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter kijelentéseit „hazugnak” nevezte, és azt mondta, azok „teljes mértékben eltorzítják a találkozó tartalmát” a magyar ideiglenes ügyvivővel folytatott egyeztetésen. Emiatt az ukrán fél ismét berendelte a magyar diplomatát, ahol közölték vele: „az ukrán féllel folytatott megbeszélések tartalmának eltorzítása elfogadhatatlan”. Tihij hangsúlyozta:
A külügyminisztériumban tartott találkozókon az ukrán fél részéről semmilyen jelzés nem hangzott el, különösen nem olyan, hogy a Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás újraindítását politikai okokból blokkolták volna. A megbeszélések tárgya Orbán miniszterelnök kijelentései voltak a magyar kritikus energetikai infrastruktúrát fenyegető lehetséges veszélyekről.
A szóvivő hozzátette, hogy Ukrajna bizonyította Magyarországnak: kész segítséget nyújtani Budapestnek energetikai létesítményei védelmében, és javasolta az operatív információcsere- és koordinációs csatornák bevonását a két ország illetékes hatóságai között.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla korábban, Szijjártó Péter arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a brüsszeli külügyminiszteri tanácsülésen a Barátság kőolajvezeték ügye is szóba került. A luxemburgi külügyminiszter megkérdezte az ukrán külügyminisztertől, miért nem engedik meg magyar és szlovák szakértőknek, hogy a helyszínen vizsgálják meg a vezetéket, ha valóban technikai probléma akadályozza a szállítást.
Szijjártó szerint az ukrán fél erre nem adott egyértelmű választ, hanem további egyeztetés szükségességéről beszélt, ami a magyar álláspont szerint azt támasztja alá, hogy nincs műszaki akadálya az olajszállítás újraindításának.
A miniszter beszámolója alapján a kérdés kapcsán az is elhangzott, hogy Magyarország és Szlovákia inkább katonákat küldjön Ukrajnába. Orbán Viktor az ügyet Facebook-bejegyzésében így kommentálta:
Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP