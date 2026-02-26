„Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy az ország legbékésebb és legszebb választókerülete politikai csatatérré változzon! Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat.

A tegnap indított plakátrongálásuk volt az első jele itt a választókerületben annak, hogy a Tisza kilépett a virtuális világból, és arra készül, hogy teljesen szétrúgja a békés életünket. Nem kellett sokat várnunk, ma este Tapolcán élőben is mindenki ízelítőt kapott abból, hogy Magyar Péter kiadta a tűzparancsot, így a választókerületem – a béke szigete – egy pillanat alatt háborús övezetté vált!