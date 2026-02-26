Ft
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza online tér érték Magyar Péter Navracsis Tibor

Nem hagyom, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk az egyik legfontosabb értékünket, a békét!

2026. február 26. 20:31

Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat.

2026. február 26. 20:31
null
Navracsics Tibor (miniszter)
Navracsics Tibor (miniszter)
Facebook

„Nem hagyom, nem hagyhatom, hogy az ország legbékésebb és legszebb választókerülete politikai csatatérré változzon! Azt már eddig is tudtuk, hogy a Tisza az online térben alpári, nagyon mocskos kampányt folytat.

A tegnap indított plakátrongálásuk volt az első jele itt a választókerületben annak, hogy a Tisza kilépett a virtuális világból, és arra készül, hogy teljesen szétrúgja a békés életünket. Nem kellett sokat várnunk, ma este Tapolcán élőben is mindenki ízelítőt kapott abból, hogy Magyar Péter kiadta a tűzparancsot, így a választókerületem – a béke szigete – egy pillanat alatt háborús övezetté vált!

Nem hagyom, ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk az egyik legfontosabb értékünket, a békét!"

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

***

olvaso9
2026. február 26. 20:44
Hajrá Navra! Higgadtan, nyugalommal, de keményen!
