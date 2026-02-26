Micsoda véletlen egybeesés: ugyanazok állnak Ukrajna pártjára hazánkkal szemben a Barátság kőolajvezeték leállása ügyében, mint pár éve az Északi Áramlat felrobbantásánál

Leghangosabban most is Rácz András védi az ukrán érdekeket. Február 25-i Facebook-posztjában:

nettó hazugság az a riogatás, hogy Ukrajna meg akarná támadni Magyarországot… Ha valami támadás-szerűség történne, arról egy dolgot már most egészen biztosan tudunk: nem Ukrajna lesz az elkövető.”

Ezt a retorikát pedig már ismerjük, Magyar Péter a Tisza Párt elnöke, már hónapok óta ismételgeti, hogy szerinte a magyar miniszterelnök „önmerényletet” fog elkövetni, vagy éppen valamilyen dróntámadást „berepülő drónok” fog eljátszani, hogy így manipulálja a magyar választásokat.

Rácz András tehát nem tesz mást, mint hogy „szakértőként” „tudományos alapot” biztosít a Tisza Párt kampányához.

Szerinte, ha valódi fenyegetés lenne, a kormány a NATO 4. cikkelyét aktiválná, nem belföldön erősítene, és az egész riogatást választási kampánynak nevezte. A szakértő szerint mivel Magyarország NATO-tag, és a katonai szövetség majd védelmet nyújt Ukrajnával szemben. Ezzel csak egy baj van, Németország is NATO-tag, és az Északi Áramlatot nem tudta megvédeni sem a NATO haditengerészeti ereje, sem a hírszerzési képességei, az okokat persze hosszasan lehetne vizsgálni, de világosan látható, ha a NATO nem volt érdekelt Ukrajna egyik legnagyobb támogatójának megvédésében, akkor miért lenne érdekelt egy olyan Kijev számára „problémás” ország megvédésében, mint Magyarország?

És most idézzük fel, mit mondott Rácz András 2022-ben az Északi Áramlattal kapcsolatban.

Egy 24.hu-nak interjúban például arról beszélt: „Oroszországnak nagyon is érdeke volt: felhajtotta a gázárakat, növelte Európa ellátási bizonytalanságát”. A valóságban Oroszországnak viszont semmilyen érdeke nem szólt amellett, hogy felrobbantsa azt a vezetéket, amelyen keresztül földgázzal látja el Németországot, ezzel elvágva magát, mind az ebből származó bevételtől, mind a zsarolási potenciáltól.

Egy másik interjúban: „Én azt gondolom, hogy ezt az akciót az orosz haditengerészetnek egy különleges egysége követte el, egészen pontosan kis méretű tengeralattjáróval.”

A Telex és a 444 ugyanezt a narratívát erősítette: orosz hadihajók jártak a közelben, és orosz érdeke volt a gázvezeték felrobbantása. Ma már az ellenzéki médiának is be kellett számolnia az ukrán szerepről az Északi Áramlatnál – Rácz András pedig az utolsó percig tagadta Ukrajna érintettséget, majd miután vállalhatatlan lett az álláspontja, azóta elegánsan hallgat a kérdésről.

Látható: ugyanazok a szereplők (Rácz, Telex, HVG, 444 és társaik) védik Ukrajnát, akik 2022-ben „orosz szabotázsról” beszéltek. Miközben Németország – a legnagyobb ukrán támogató – sem tudta megvédeni saját vezetékét, ők most azt állítják, a NATO majd megvédi Magyarországot, ha kell.

A magyar kormány ezzel szemben a magyar emberek energiaellátását védi – nem Brüsszel vagy Kijev utasításait követi. A Barátság elleni bevallott ukrán támadások után egyértelmű, hogy nem a kormány a veszélyforrás. Hanem azok, akik még mindig tagadják a valóságot és az ukrán érdekeknek megfelelően kommunikálnak.

Nyitókép forrása: DRACHEV VIKTOR DRACHEV / AFP

