Micsoda véletlen egybeesés: ugyanazok állnak Ukrajna pártjára hazánkkal szemben a Barátság kőolajvezeték leállása ügyében, mint pár éve az Északi Áramlat felrobbantásánál

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése a baloldali elemzők és ellenzéki politikusok szerint csak a kormányzati riogatás eszköze. Ugyanazt csinálják a Barátság-kőolajvezetékkel, amit 2022-ben az Északi Áramlat felrobbantásának idején.
Orbán Viktor február 25-én jelentette be, hogy megerősítik Magyarország kritikus infrastruktúrájának védelmét, mert reális veszélyt lát az energiaellátás elleni támadásokra.
A magyar ellenzéki politikusok és elemzők azonban ugyanúgy kétségbe vonják a lépések szükségességét, mint ahogy 2022 szeptemberében meg voltak győződve arról, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket orosz „hamis zászlós” művelet keretében Oroszország robbantotta fel, és tagadták, hogy Kijevnek bármi köze lenne hozzá. Most ezek a szereplők ismét Ukrajna oldalára állnak a Barátság-kőolajvezeték ügyében is, és arról beszélnek, hogy
Magyarország eszkalálja a konfliktust, a miniszterelnök pedig csak „riogat”.
2026. február 23-án éjjel dróntámadás érte az oroszországi Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomást – a Barátság-kőolajvezeték egyik betáplálási pontját, ahonnan az olaj Magyarországra és Szlovákiára indul. Tűz ütött ki. Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője a Reutersnek nyíltan elismerte:
ukrán drónok hajtották végre a támadást, nem titkos akció volt, hanem nyílt csapás egy „hadiipari célpontra”.
Nem ez az első eset. 2025 márciusában, szeptemberében és decemberében sorozatos ukrán támadások érték a Barátság különböző infrastrukturális elemeit (Unecha, Nikolskoye és más szivattyúállomások). Ezek miatt rövidebb időre le is állt a szállítás.
Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka többször elismerte a csapásokat, Telegramján üzenve ezt írta: „A Barátság kőolajvezeték pihen. Üdvözlet a madarainktól!”
Brovdit Volodimir Zelenszkij 2025-ben „Ukrajna Hőse” címmel tüntette ki.
Január 27. óta kizárólag Kijev politikai döntése miatt nem érkezik olaj a vezetéken sem Magyarországra, sem Szlovákiába – műszakilag-technikailag semmi akadálya az újraindításnak. A magyar titkosszolgálatok szerint az ukrán vezetés tudatosan készült a szállítás megszüntetésére. A müncheni biztonságpolitikai konferencián a Zelenszkij vezette delegáció német közvetítéssel tájékoztatta a Tisza Párt vezetőségét: a vezetéket nem tervezik újraindítani. A párt képviselői jelezték: készek Magyarországot leválasztani az orosz energiahordozókról. Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön közölte: bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból (fegyver és pénz fejében) nem indítják újra a szállítást, pedig a vezeték műszakilag teljesen kész.
Valerij Szavcsuk ukrán elemző videójában nemcsak elismerte a zsarolást, hanem helyeselte is:
Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál a céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika. Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat… Várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz-magyar-szlovák »barátságra«”.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara Telegram-bejegyzésben vállalta a támadást, és gúnyosan azzal zárta közleményét, hogy: „Most várhatjuk Orbán és Fico nyafogását.”
Irina Heraszcsenko, az Európai Szolidaritás párt képviselője Facebookon a következőket írta:
Itt az ideje törvényi szinten is megtiltani a Barátság vezetéken keresztüli kőolajtranszfert Magyarországra… Jelenleg az olajrubelek finanszírozzák a háborút, ideje ezt megállítani.”
Oleg Szoszkin, a korábbi ukrán elnök tanácsadója elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása tudatos politikai számítás volt Zelenszkij részéről. Szerinte Ukrajna áprilisig kibírja az EU-s hitel nélkül, de Magyarországnak addig nem tartanak ki az olajtartalékai és a hirtelen benzinár-emelkedésbe belebukik a kormány – a Tisza pedig beengedi Ukrajnát az EU-ba és feloldja a blokkolt hiteleket.
Volodimir Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján, uniós vezetők előtt: „ha Orbánnak problémája van az energiaellátással, akkor Putyinnal tárgyaljon.” Az ukrán elnökd tagadta, hogy a 90 milliárd eurós EU-hitel és a vezeték ügye összekapcsolható lenne, és azt állította, a Barátság-vezetéket „Oroszország rombolta le” – mondta.
A Kyiv Post szerint: „Kijev úgy reagált Budapest fenyegetésére, hogy blokkolja a 90 milliárd eurós EU-kölcsönt, hogy felrobbantotta a Barátság-kőolajvezeték egy kritikus szakaszát Oroszország mélyén.”
2022. szeptember 26-án felrobbantották a Balti-tengeren a Németországot ellátó gázvezetéket. A hazai ellenzéki média azonnal Oroszországot vádolta – annak ellenére, hogy Moszkvának semmilyen érdeke nem volt elvágni saját bevételét és zsarolási eszközét.
Az ukrán politikusok és a velük szimpatizáló média, valamint szakértők az utolsó pillanatig tagadták az ukrán szerepet ügyben.
A német nyomozás azonban mást mutat:
2025-ben Olaszországban elfogták Szerhij K.-t, Lengyelországban Volodimir Zs.-t – Lengyelország mindmáig védi a gyanúsítottakat, mert „jogos katonai akciónak” minősítette.
Mindkét esetben Ukrajna támadta olyan országok kritikus infrastruktúráját, amelyek nem hadviselő felek – Németország esetében a legnagyobb támogatóját. Mindkét esetben ugyanazok a hazai szereplők „sietnek Ukrajna segítségére”: orosz „hamis zászlós” akciót emlegetnek, és a magyar kormányt vádolják provokációval.
Leghangosabban most is Rácz András védi az ukrán érdekeket. Február 25-i Facebook-posztjában:
nettó hazugság az a riogatás, hogy Ukrajna meg akarná támadni Magyarországot… Ha valami támadás-szerűség történne, arról egy dolgot már most egészen biztosan tudunk: nem Ukrajna lesz az elkövető.”
Ezt a retorikát pedig már ismerjük, Magyar Péter a Tisza Párt elnöke, már hónapok óta ismételgeti, hogy szerinte a magyar miniszterelnök „önmerényletet” fog elkövetni, vagy éppen valamilyen dróntámadást „berepülő drónok” fog eljátszani, hogy így manipulálja a magyar választásokat.
Rácz András tehát nem tesz mást, mint hogy „szakértőként” „tudományos alapot” biztosít a Tisza Párt kampányához.
Szerinte, ha valódi fenyegetés lenne, a kormány a NATO 4. cikkelyét aktiválná, nem belföldön erősítene, és az egész riogatást választási kampánynak nevezte. A szakértő szerint mivel Magyarország NATO-tag, és a katonai szövetség majd védelmet nyújt Ukrajnával szemben. Ezzel csak egy baj van, Németország is NATO-tag, és az Északi Áramlatot nem tudta megvédeni sem a NATO haditengerészeti ereje, sem a hírszerzési képességei, az okokat persze hosszasan lehetne vizsgálni, de világosan látható, ha a NATO nem volt érdekelt Ukrajna egyik legnagyobb támogatójának megvédésében, akkor miért lenne érdekelt egy olyan Kijev számára „problémás” ország megvédésében, mint Magyarország?
És most idézzük fel, mit mondott Rácz András 2022-ben az Északi Áramlattal kapcsolatban.
Egy 24.hu-nak interjúban például arról beszélt: „Oroszországnak nagyon is érdeke volt: felhajtotta a gázárakat, növelte Európa ellátási bizonytalanságát”. A valóságban Oroszországnak viszont semmilyen érdeke nem szólt amellett, hogy felrobbantsa azt a vezetéket, amelyen keresztül földgázzal látja el Németországot, ezzel elvágva magát, mind az ebből származó bevételtől, mind a zsarolási potenciáltól.
Egy másik interjúban: „Én azt gondolom, hogy ezt az akciót az orosz haditengerészetnek egy különleges egysége követte el, egészen pontosan kis méretű tengeralattjáróval.”
A Telex és a 444 ugyanezt a narratívát erősítette: orosz hadihajók jártak a közelben, és orosz érdeke volt a gázvezeték felrobbantása. Ma már az ellenzéki médiának is be kellett számolnia az ukrán szerepről az Északi Áramlatnál – Rácz András pedig az utolsó percig tagadta Ukrajna érintettséget, majd miután vállalhatatlan lett az álláspontja, azóta elegánsan hallgat a kérdésről.
Látható: ugyanazok a szereplők (Rácz, Telex, HVG, 444 és társaik) védik Ukrajnát, akik 2022-ben „orosz szabotázsról” beszéltek. Miközben Németország – a legnagyobb ukrán támogató – sem tudta megvédeni saját vezetékét, ők most azt állítják, a NATO majd megvédi Magyarországot, ha kell.
A magyar kormány ezzel szemben a magyar emberek energiaellátását védi – nem Brüsszel vagy Kijev utasításait követi. A Barátság elleni bevallott ukrán támadások után egyértelmű, hogy nem a kormány a veszélyforrás. Hanem azok, akik még mindig tagadják a valóságot és az ukrán érdekeknek megfelelően kommunikálnak.
Nyitókép forrása: DRACHEV VIKTOR DRACHEV / AFP
***