„Európa KIVÉREZTETI magát" – Kósa Lajos a Vekkerben

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Eljött a szomszédban zajló „állami terrorizmus” és a gátlástalan hazugságok kora. Miközben Kijev a „Balatonban mosná a bakancsát”,az EU a saját sírját ássa. Kósa Lajos leszögezte: a magyar honvédelem képes megállítani bármilyen provokációt.
A Vekker legfrissebb adásában Kósa Lajos kíméletlen őszinteséggel beszél a szomszédos ország vezetéséről és a ránk leselkedő veszélyekről. Szerinte Ukrajna olyan morális mélyrepülésben van, ahonnan nincs visszatérés, a jelenlegi elitet pedig már csak a háború és a gátlástalanság tartja hatalomban.
Az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot, ami egy állami terrorista merénylet. Amikor fenyegetőznek, azt érdemes komolyan venni.”
A politikus a műsorban emlékeztet a 90-es évek véres ukrán maffiaháborúira is, párhuzamot vonva a jelenlegi kijevi stílussal. Úgy látja, Kijev nem tisztel semmilyen nemzetközi egyezményt, és még a támogatóit is képes hátba támadni.
Az ukránoknak nincsenek gátlásaik. De a haderőfejlesztéssel olyan képességeink tértek vissza, amelyek elégnek kell legyenek ahhoz, hogy a hazát megvédjük.”
Kósa Lajos a Vekkerben kitér az Európai Unió bűneire is: szerinte az Ursula von der Leyen vezette bizottság valójában az Unió szétverésén dolgozik, miközben Ukrajna felvétele a végső kegyelemdöfést jelentené a kontinensnek.