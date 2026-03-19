Valódi változás kell Békéscsabán – a Fidesz új jelölttel vág neki az április 12-ei küzdelemnek

Takács Árpádnak a helyi közhangulat alapján nem lesz egyszerű dolga, de vannak tervei.
Leszkó András huszonhárom éves békéscsabai vállalkozó három éve tért haza Ausztriából. Tervei között szerepelt, hogy Budapestre vagy Debrecenbe megy tanulni, végül Békéscsabán maradt, mert szereti a várost, keresni kezdte és meg is találta a lehetőségeket. Pályázati pénzből létrehozott egy vállalkozást, amely drónos permetezéssel, valamint rendezvényszervezéssel és cateringgel is foglalkozik. „Sokaktól hallom, hogy Békéscsabán nincs semmi, nem érdemes fiatalként itt maradni. Én viszont azt tapasztalom, hogy ha valamit minőségi munkával végzel, arra van kereslet. Sőt, a vállalkozás felfuttatását bértámogatás is segíti” – magyarázza. Leszkó nagy lehetőséget lát abban is, hogy a szingapúri Vulcan Shield Global szigetelőanyag-gyártó rövidesen a városban építi meg első európai üzemét; 2500 munkavállaló kiszolgálása jelentősen felpörgetheti a gazdaságot, és remélhetőleg a fizetések is versenyképesebbé válnak a térségben. A helyi felsőoktatás minőségén szerinte sokat lendít majd, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve levelező tanrendben jogászképzés indul.
„Sokan változást akarnak, mert elkeseríti őket, hogy kevés a jövedelmük, főleg ha kisgyermekkel vannak otthon. Abban reménykednek, hogy majd Magyar Péter kormánya fellendülést hoz, de az eddig megismert programjuk alapján szerintem ez nem fog megvalósulni” – mondja Kesjárné Szőke Anikó a közhangulatról. A negyvenhárom éves, háromgyermekes édesanya őstermelő, családjával a Békéscsabától alig 15 kilométerre található Újkígyóson él. Pozitívnak tartja az utóbbi időszak fejlesztéseit és bejelentéseit: az M44-es autóút átadását és a Vulcan Shield Global érkezését, ám azt tapasztalja a környezetében, hogy sokan kételkedve fogadják, és nem bíznak abban, hogy valódi fejlődést hozhatnak. A Fidesz helyi jelöltjét, Takács Árpádot hiteles, felkészült vezetőnek tartja, aki már bizonyított. „Főispáni feladatai miatt is több éve jelen van a térség életében, meghallgatja a hozzá fordulókat, és Békés megye fejlődéséért dolgozik. Ha tavasszal a választóktól is bizalmat kap, országgyűlési képviselőként is folytatni fogja ezt az előremutató munkát” – fogalmaz.
A Békés vármegyei 1-es számú választókerületet tíz település alkotja, a körzet központjának számító megyeszékhely mellett három városi és hat községi vagy nagyközségi rangú helység. A Fidesz–KDNP erős helyben, amit igazolnak a korábbi választások: 2014-ben Vantara Gyula hatezer szavazatnyi előnnyel nyert a szocialista Miklós Attila Zsolt előtt, és Békéscsaba polgármesteri székéből ült át a parlamenti patkóba. Négy évvel később az ugyancsak fidesz–KDNP-s Herczeg Tamás közel hatezer szavazatos, de szavazatarányban nagyobb győzelmet aratott a jobbikos Kocziha Tünde fölött. A legutóbbi választáson Herczeg a voksok 48,23 százalékát szerezte meg, közel négyezer vokssal legyőzve az összefogás jobbikos jelöltjét, Stummer Jánost.
Most viszont változtat a kormányoldal: Herczeg tavaly februárban bejelentette, hogy életkorára tekintettel idén már nem méreti meg magát, így Takács Árpád megyei főispánt küldi csatába a Fidesz. Takács Tisza párti kihívója Bodóczi István helyi vállalkozó, aki 2024-ben a Patrióták – ma Pátria – nevű formációval került be a békéscsabai közgyűlésbe. A szervezet onnan lehet ismerős, hogy elsőként sorolt be Magyar Péter mögé. A Mi Hazánk Gyebnár Dávid politológust, a Demokratikus Koalíció Fülöp Zoltán jogászt dobja be a választási küzdelembe.
Takács Árpád 2017 óta látott el előbb kormánybiztosi, majd főispáni feladatokat, korábban harminc évig a Magyar Honvédségben a polgári védelemnél és a katasztrófavédelemnél teljesített szolgálatot, 2010 októberében a vörösiszap-katasztrófa kezelésére létrehozott operatív törzs vezetőjeként vett részt a mentési és kitelepítési feladatok végrehajtásában Kolontáron. Az új szerep kapcsán Takács Árpád helyzeti előnynek tartja, hogy a közigazgatásban eltöltött évtized alatt megismerte a vármegye polgármestereit és civil szervezeteinek vezetőit. „Ismerem a választókerületben élők problémáit, és azt is tudom, miként kellene orvosolni” – emeli ki lapunknak.
A konkrétumokról szólva leszögezi, harcot akar hirdetni a pesszimista szemlélettel szemben, miszerint innen el kell menni. „Sőt, ide kell jönni:
Békéscsaba és környéke a lehetőségek tárháza” – állítja.
A jelölt egy öt pilléren álló Békéscsaba-tervet hirdet, amely azt üzeni, hogy a város egy kiváló hely, és „Békés vármegyei embernek lenni menő”. Az első pillér az agráriumra vonatkozik, ami nem meglepő: Békés agrármegye, kiváló minőségű termőföldterülete meghaladja a 450 ezer hektárt, s mintegy tizenötezer gazda él itt. A jelölt szerint olyan égető kérdésekre kell választ adni, mint az öntözés vagy a vízmegtartás, emellett a hűtőházakkal és az élelmiszer-feldolgozás korszerűsítésével is foglalkozni kell. A második pillér a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése. Takács szerint kulcsfontosságú volt az M44-es út átadása, s ha megépül a 120-as vasútvonal is, amely „összeköt majd bennünket Nagyváraddal, akkor nemcsak az ország, hanem Európa vérkeringésébe is bekapcsolódunk”. Kiemeli még a Vulcan Shield Global beruházást, amivel a város közelebb kerül Romániához és Szerbiához, nem beszélve az ellátási láncokról. „Emellett már folyik a repülőtér fejlesztési terveinek kidolgozása is.” Harmadik pillérként a szakképzési kínálat bővítését és a felsőoktatás fellendítését említi. A programcsomag kitér a turizmusra is, mivel Békés természeti kincsei nincsenek kellően kiaknázva. Végül a sportot említi Takács, amely szerinte életpályamodellt kínálhat a fiataloknak. „A Békéscsaba-terv lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok megvalósítsák álmaikat, és hozzájárul a népességmegtartáshoz is.
Szeretnék a jövőben minél több innen elszármazott fiatalt hazahívni azzal, hogy itt biztos megélhetés, versenyképes fizetés és lakhatás várja őket”
– húzza alá, hozzátéve: biztonságot és kiszámíthatóságot ebben a világban csak a konzervatívok tudnak nyújtani.
Nyitókép: Shutterstock