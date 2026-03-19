Valódi változás kell Békéscsabán – a Fidesz új jelölttel vág neki az április 12-ei küzdelemnek

Most viszont változtat a kormányoldal: Herczeg tavaly februárban bejelentette, hogy életkorára tekintettel idén már nem méreti meg magát, így Takács Árpád megyei főispánt küldi csatába a Fidesz. Takács Tisza párti kihívója Bodóczi István helyi vállalkozó, aki 2024-ben a Patrióták – ma Pátria – nevű formációval került be a békéscsabai közgyűlésbe. A szervezet onnan lehet ismerős, hogy elsőként sorolt be Magyar Péter mögé. A Mi Hazánk Gyebnár Dávid politológust, a Demokratikus Koalíció Fülöp Zoltán jogászt dobja be a választási küzdelembe.

Takács Árpád 2017 óta látott el előbb kormánybiztosi, majd főispáni feladatokat, korábban harminc évig a Magyar Honvédségben a polgári védelemnél és a katasztrófavédelemnél teljesített szolgálatot, 2010 októberében a vörös­iszap-katasztrófa kezelésére létre­hozott operatív törzs vezetőjeként vett részt a mentési és kitelepítési feladatok végre­hajtásában Kolontáron. Az új szerep kapcsán Takács Árpád helyzeti előnynek tartja, hogy a közigazgatásban eltöltött évtized alatt megismerte a vármegye polgármestereit és civil szervezeteinek vezetőit. „Ismerem a választókerületben élők problémáit, és azt is tudom, miként kellene orvosolni” – emeli ki lapunknak.

A konkrétumokról szólva leszögezi, harcot akar hirdetni a pesszimista szemlélettel szemben, miszerint innen el kell menni. „Sőt, ide kell jönni:

Békéscsaba és környéke a lehetőségek tárháza” – állítja.

A jelölt egy öt pilléren álló Békéscsaba-tervet hirdet, amely azt üzeni, hogy a város egy kiváló hely, és „Békés vármegyei embernek lenni menő”. Az első pillér az agráriumra vonatkozik, ami nem meglepő: Békés agrármegye, kiváló minőségű termőföldterülete meghaladja a 450 ezer hektárt, s mintegy tizenötezer gazda él itt. A jelölt szerint olyan égető kérdésekre kell választ adni, mint az öntözés vagy a vízmegtartás, emellett a hűtőházakkal és az élelmiszer-­feldolgozás korszerűsítésével is foglalkozni kell. A második pillér a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése. Takács szerint kulcsfontosságú volt az M44-es út átadása, s ha megépül a 120-as vasútvonal is, amely „összeköt majd bennünket Nagyváraddal, akkor nemcsak az ország, hanem Európa vérkeringésébe is bekapcsolódunk”. Kiemeli még a Vulcan Shield Global beruházást, amivel a város közelebb kerül Romániához és Szerbiához, nem beszélve az ellátási láncokról. „Emellett már folyik a repülőtér fejlesztési terveinek kidolgozása is.” Harmadik pillérként a szakképzési kínálat bővítését és a felsőoktatás fellendítését említi. A programcsomag kitér a turizmusra is, mivel Békés természeti kincsei nincsenek kellően kiaknázva. Végül a sportot említi Takács, amely szerinte életpályamodellt kínálhat a fiataloknak. „A Békéscsaba-terv lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok megvalósítsák álmaikat, és hozzájárul a népességmegtartáshoz is.