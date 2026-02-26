„A kedvenc részem ebben az, hogy mindössze 1 ember volt, aki nem válaszolt. Ez van olyankor ha az adatbázisodat a saját kollégáidból, meg a balos újságírókból rakod össze. Persze, az azért meglepő, hogy még ilyen felhozatal mellett is kijött az a fej-fej melletti arány, amin persze addig korrektúráztak, amíg ki nem jött az az eredmény, amit megrendeltek. Sosem hittem volna, hogy egyszer ezt mondom, de volt valami, amiben a DK nem hazudott: ők is megmondták a Medián azt számolja ki, amiért megfizetik.”