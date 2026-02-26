Ft
Robbie Keane Fradi Ludogorec

„Egyelőre a vasárnapi meccs miatt aggódom” – Robbie Keane a sporttörténelmi továbbjutás után

2026. február 26. 21:58

A Fradi edzője végig higgadt volt, de a hétvége miatt már nyugtalan. Így értékelték a vezetőedzők az FTC–Ludogorec mérkőzést.

2026. február 26. 21:58
null
Szabó Péter

Sporttörténelmi eredményt ért el a Ferencváros labdarúgócsapata! Mint arról beszámoltunk, a magyar bajnok csütörtök este ebben az idényben ötödször csapott össze a bolgár Ludogoreccel, hazai pályán megfordította az Európa-liga párharcot, az egygólos idegenbeli vereség után 2–0-ra nyert Robbie Keane együttese – és ezzel először nyert tavaszi párharcot a sorozatban! A kipipált FTC–Ludogorec csata után jöhet az El-nyolcaddöntő!

FTC–Ludogorec
FTC–Ludogorec: először nyert tavaszi El-párharcot a Ferencváros
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

FTC–Ludogorec: edzői értékelések

A kiemelkedő siker után érthető, hogy fülig érő szájjal érkezett a sajtótájékoztatóra a Fradi mestere, Robbie Keane, és elégedetten nyúlt el a székében. Amikor szóba került a VAR által vizsgált lehetséges büntető, az ír szakember egyből megerősítette:

„Les volt. Mindegy, hogy mennyivel, de les volt” – mosolygott Keane, majd így folytatta:

„Több gólt kellett volna lőni, megvoltak a helyzeteink, most is, de idegenben is ez volt a helyzet. Taktikailag működött, amit kitaláltunk, jól sikerült a párharc. Abban biztos voltam, hogy lesznek helyzeteink. Mindenki izgult emiatt, de én nyugodt voltam. Ezt mondtam a srácoknak, maradjanak higgadtak, meglesznek a helyzetek. Lenny és Yusuf ismét bizonyította, hogy elöl nagy gondot tudnak okozni, meg is tették.

Az egész csapat lenyűgöző volt, őszintén, amikor kijött a sorsolás és megnéztük az ellenfeleket, senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk.

Senki nem adott rá esélyt, úgyhogy megérdemlik a gratulációt a fiúk. Nehéz körülmények között játszottunk, de rendre megmutattuk. Mi vagyunk a harmadik legkisebb költségvetésű klub a sorozatban és játszhatunk a Portóval vagy a Bragával. Elképesztő, de egyelőre a vasárnapi meccs miatt aggódom. Bence megsérült, még nem tudjuk, mennyire súlyos, reméljük, hamarosan kiderül. Amikor le kellett cserélni, szerettem volna továbbra is támadó focit játszatni, ezért hoztam be Zakit. Lőtt is egy gólt. Aztán Cissé is megsérült, őt meg Szalai pótolta remekül. Azt mondtam a fiúknak, hogy ez a sikeres csapat titka, aki beállt, képes volt ugyanazt a szintet hozni” – hangsúlyozta a szakember, aki ezúttal is kiakadt a hazai élvonalban alkalmazott „magyarszabályon”.

Gondoljanak bele, hány minőségi játékos ül a padon a bajnokságban, és nem kaphat játékperceket, mert a szabály nem teszi lehetővé.

Ötvös sérült, ha például Gruber is megsérül, hozhatunk fel fiatal srácokat, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Nemzetközi szinten kiválóak vagyunk, de a bajnokságban nem tudunk rotálni. Az összes magyarra szükségünk van, hogy egészséges legyen, mert ha kettő megsérül, már csak egy cserénk marad” – magyarázta Robbie Keane.

A Ludogorec edzője szerint a meccs nagy részében csapata dominált

A vendégek norvég mestere, Per-Mathias Hogmo csalódottan vette tudomásul, hogy a Fradi kiénekelte a sajtot a szájukból.

„Gratulálok a Ferencvárosnak és sok sikert kívánok a magyaroknak a folytatásra. Boldog vagyok, hogy ezen a szinten megmutathattuk magunkat. Legyőztük otthon

  • a Nice-t és
  • a Ferencvárost is,

ezekre a rendkívül nehéz mérkőzésekre büszkék lehetünk. Bízom benne, hogy a szurkolóink szép pillanatokat láttak a sorozatban. A jövőben is szeretnénk ragyogó eredményeket elérni, motiváltak vagyunk, hogy a hazai sorozatokban is sikeresek legyünk.

Komoly gondot okoztak a Fradi csatárai, nem volt meg a kellő sebességünk, de a második félidőben már mi domináltunk, és közel voltunk ahhoz is, hogy tizenegyest kapjunk.

Szeretnénk a következő szintre lépni, ám ahhoz mindenképpen fejlődnünk kell. A Ferencváros megérdemelten jutott tovább, ennek ellenére csalódottak vagyunk a kiesés miatt” – fogalmazott Hogmo.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

