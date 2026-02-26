„Egyelőre a vasárnapi meccs miatt aggódom” – Robbie Keane a sporttörténelmi továbbjutás után

„Les volt. Mindegy, hogy mennyivel, de les volt” – mosolygott Keane, majd így folytatta:

„Több gólt kellett volna lőni, megvoltak a helyzeteink, most is, de idegenben is ez volt a helyzet. Taktikailag működött, amit kitaláltunk, jól sikerült a párharc. Abban biztos voltam, hogy lesznek helyzeteink. Mindenki izgult emiatt, de én nyugodt voltam. Ezt mondtam a srácoknak, maradjanak higgadtak, meglesznek a helyzetek. Lenny és Yusuf ismét bizonyította, hogy elöl nagy gondot tudnak okozni, meg is tették.

Az egész csapat lenyűgöző volt, őszintén, amikor kijött a sorsolás és megnéztük az ellenfeleket, senki nem gondolta volna, hogy idáig eljutunk.

Senki nem adott rá esélyt, úgyhogy megérdemlik a gratulációt a fiúk. Nehéz körülmények között játszottunk, de rendre megmutattuk. Mi vagyunk a harmadik legkisebb költségvetésű klub a sorozatban és játszhatunk a Portóval vagy a Bragával. Elképesztő, de egyelőre a vasárnapi meccs miatt aggódom. Bence megsérült, még nem tudjuk, mennyire súlyos, reméljük, hamarosan kiderül. Amikor le kellett cserélni, szerettem volna továbbra is támadó focit játszatni, ezért hoztam be Zakit. Lőtt is egy gólt. Aztán Cissé is megsérült, őt meg Szalai pótolta remekül. Azt mondtam a fiúknak, hogy ez a sikeres csapat titka, aki beállt, képes volt ugyanazt a szintet hozni” – hangsúlyozta a szakember, aki ezúttal is kiakadt a hazai élvonalban alkalmazott „magyarszabályon”.