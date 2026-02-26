Ft
előrehozott választás Grönland Dánia Trump baloldal

Barbatrükkel betonozná be hatalmát Zelenszkij szövetségese – már az időpont is megvan

2026. február 26. 21:10

Váratlan időzítéssel jelentette be a dán kormány a választás előrehozását. Zelenszkij baloldali dán szövetségesei a grönlandi vita nyomán erősödő támogatottságukat igyekeznek kihasználni. Az ország március 24-én járulhat az urnákhoz.

2026. február 26. 21:10
null

A baloldali Mette Frederiksen miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy előrehozott választást tartanak Dániában. A Politico beszámolója szerint a kormányfő a koppenhágai parlament plenáris ülésén közölte: „Azt javasoltam Frigyes királynak, hogy március 24-én tartsanak választásokat.”

Noha a parlamenti ciklusból kevesebb mint egy év volt hátra, és legkésőbb október 31-ig kellett volna megtartani a voksolást, a döntés időzítése aligha független attól, hogy a kormányzó Szociáldemokraták támogatottsága megugrott Donald Trump amerikai elnök Grönland annektálására vonatkozó fenyegetései után. 

Frederiksen pártja a legfrissebb felmérések alapján akár 22 százalékot is szerezhetne, ami közel kétszerese a legközelebbi rivális, a Zöld Baloldal várható eredményének.

A baloldal és a grönlandi konfliktus

Frederiksen maga is utalt a Washingtonnal fennálló feszültségre. A parlamentben úgy fogalmazott: 

Bár most választási kampány van Dániában, a külvilág nem vár.

Hozzátette:

 Ahogy mindenki tudja, a Grönland körüli konfliktus még nem ért véget. A kormány természetesen továbbra is Dánia érdekeit fogja szolgálni.

Egy későbbi interjúban arról beszélt, felelős döntés most választást kiírni, még a grönlandi vita közepette is.

 Másképp is fogalmazhatunk: Trump nem dönthet Grönlandról, és arról sem dönthet, mikor vannak választások Dániában.

A kormányfő nem kötelezte el magát egyik lehetséges jövőbeli koalíciós partner mellett sem. Jelenleg a centrista Liberálisokkal és a Mérsékeltekkel irányítja az országot, miközben saját progresszív táborából egyre erősebb az igény a baloldali pártokkal való szorosabb együttműködésre. Frederiksen világossá tette, hogy nem kíván előre kizárni semmilyen opciót, és a jelenlegi nemzetközi helyzetben nem akar ultimátumszerű feltételeket szabni.

A jobboldali „kék blokk” részéről Alex Vanopslagh jelezte, hogy kész lenne miniszterelnök-jelöltként kihívni Frederiksent, míg más ellenzéki vezetők inkább a jelenlegi védelmi minisztert, Troels Lund Poulsent látnák szívesen a poszton.

A Szociáldemokraták decemberben komoly vereséget szenvedtek az önkormányzati választásokon, és belföldön kritikák érik őket a lakhatási válság kezelése, valamint egyesek szerint jobbra tolódó politikájuk miatt. Most azonban a grönlandi vita új lendületet adott a baloldali kormánypártnak – kérdés, hogy ez elegendő lesz-e a hatalom további bebiztosításához.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

