Barbatrükkel betonozná be hatalmát Zelenszkij szövetségese – már az időpont is megvan

A baloldali Mette Frederiksen miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy előrehozott választást tartanak Dániában. A Politico beszámolója szerint a kormányfő a koppenhágai parlament plenáris ülésén közölte: „Azt javasoltam Frigyes királynak, hogy március 24-én tartsanak választásokat.”

Noha a parlamenti ciklusból kevesebb mint egy év volt hátra, és legkésőbb október 31-ig kellett volna megtartani a voksolást, a döntés időzítése aligha független attól, hogy a kormányzó Szociáldemokraták támogatottsága megugrott Donald Trump amerikai elnök Grönland annektálására vonatkozó fenyegetései után.