szijjártó péter brüsszel magyarország Barátság kőolajvezeték katona ukrajna európai bizottság orbán viktor

Most először mondta ki nyíltan Brüsszel: Magyarországnak katonákat kell küldenie Ukrajnába (VIDEÓ)

2026. február 25. 16:48

„Kibújt a szög a zsákból.”

2026. február 25. 16:48
null

Szijjártó Péter külügyminiszer a kormánytagok ülésén számolt be Orbán Viktornak a brüsszeli külügyminiszteri találkozó fejleményeiről – tájékoztatott Orbán Viktor Facebook-videójában.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „új minőség” jelent meg Brüsszelben: 

most először hangzott el nyílt elvárásként, hogy Magyarország katonákat küldjön Ukrajnába.

Szijjártó beszámolója szerint a tanácsülésen olyan kijelentés hangzott el, amelyből egyértelművé vált: egyes uniós szereplők magyar katonai részvételt is szükségesnek tartanának az ukrajnai folyamatokban. A miniszter úgy fogalmazott, ez volt az első alkalom, amikor ezt „nyíltan, világosan és egyenesen” kimondták, mit várnak el hazánktól.

A külügyminiszter elmondása szerint a felvetés azután hangzott el, hogy szóba került a Barátság kőolajvezeték ügye. A luxemburgi külügyminiszter azt kérdezte az ukrán külügyminisztertől, miért nem engedik meg, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a vezetéket, amennyiben valóban technikai probléma akadályozza a szállítást. Szijjártó Péter felelevenítette, hogy az ukrán fél erre nem adott azonnali, egyértelmű választ, hanem további egyeztetés szükségességéről beszélt. 

Ezzel az ukrán külügy képviselője bebizonyította a magyar álláspont igazát, miszerint nincs sem olyan technikai, sem műszaki probléma, amely akadályozná a kőolajszállítás újraindítását a Barátság vezetéken keresztül. 

Ukrajna mindezt politikai zsarolás céljával halasztja.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter rámutatott: a történtek azt támasztják alá, hogy az Európai Bizottság és az ukrán fél összehangoltan jár el az olajszállítás halasztásának ügyében.

A beszámoló szerint amikor felmerült a magyar és szlovák szakértők Ukrajnába küldésének lehetősége, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas úgy reagált: 

Magyarország és Szlovákia inkább katonákat küldjön Ukrajnába.

Mint ahogy azt Szijjártó Péter is kiemelte, ezzel nyíltan megfogalmazódott az a brüsszeli elvárás, miszerint Magyarországnak katonai szerepet kellene vállalnia az ukrajnai konfliktusban.

A kormány álláspontja ezzel szemben továbbra is az, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, és a béke mielőbbi megteremtését tartja elsődleges célnak.

Orbán Viktor az elhangzottakat Facebook-bejegyzésében úgy kommentálta: 

Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.”

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

[email protected]
2026. február 25. 18:54
HÁÁÁTAKISSFASZOM NEMKÉNE???? URZULA ANYUCI BAZZDMEG!
Válasz erre
0
0
Asperrimus
2026. február 25. 18:53
Miből gondolja Kaja Kallas, hogy az oroszok ellen harcolnának a frontra kényszerített magyar és szlovák katonák? Ha én háborúban harcolnék, biztos, hogy nem szeretnék magam mellé, vagy a hátam mögé olyanokat, akikbe korábban belerúgtam, mert hátha nem felejtették el... Vagy ezek azt hiszik, hogy a katonák olyanok, mint a rohamdroidok? "Vettem, vettem." A taktikai droid kiadja a parancsot, és a rohamdroidok maradéktalanul végrehajtják, akkor is, ha nem marad maradékuk sem. Az emberek nem ilyenek. Pláne nem, ha harmadik országból akarják rávenni őket valamire.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. február 25. 18:39
Rendben van, küldhetünk katonákat, de a kiválasztásukat természetesen bízzák ránk. Az ukrán metódust alkalmazva be is sorozzuk őket, ellátjuk ruhával, 1 napi hideg élelemmel őket, és a frontvonal megadott pontjáig el is szállítjuk az alakulatot és ott majd az ukrán parancsnokok irányítása alatt szolgálhatják az európai értékek védelmét. Névsort könnyű összeállítani, elég csak elővenni a Tisza és a DK választási képviselőjelölti listáit.
Válasz erre
4
0
arpadan
2026. február 25. 18:38
Ha már EU meg Európai Bizottság, akkor pont a lényegnél vagyunk. Ma van a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK emléknapja...
Válasz erre
3
0
