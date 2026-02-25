Most először mondta ki nyíltan Brüsszel: Magyarországnak katonákat kell küldenie Ukrajnába (VIDEÓ)

Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt
Hamar meg is kapta a választ.
„Kibújt a szög a zsákból.”
Szijjártó Péter külügyminiszer a kormánytagok ülésén számolt be Orbán Viktornak a brüsszeli külügyminiszteri találkozó fejleményeiről – tájékoztatott Orbán Viktor Facebook-videójában.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint „új minőség” jelent meg Brüsszelben:
most először hangzott el nyílt elvárásként, hogy Magyarország katonákat küldjön Ukrajnába.
Szijjártó beszámolója szerint a tanácsülésen olyan kijelentés hangzott el, amelyből egyértelművé vált: egyes uniós szereplők magyar katonai részvételt is szükségesnek tartanának az ukrajnai folyamatokban. A miniszter úgy fogalmazott, ez volt az első alkalom, amikor ezt „nyíltan, világosan és egyenesen” kimondták, mit várnak el hazánktól.
A külügyminiszter elmondása szerint a felvetés azután hangzott el, hogy szóba került a Barátság kőolajvezeték ügye. A luxemburgi külügyminiszter azt kérdezte az ukrán külügyminisztertől, miért nem engedik meg, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a vezetéket, amennyiben valóban technikai probléma akadályozza a szállítást. Szijjártó Péter felelevenítette, hogy az ukrán fél erre nem adott azonnali, egyértelmű választ, hanem további egyeztetés szükségességéről beszélt.
Ezzel az ukrán külügy képviselője bebizonyította a magyar álláspont igazát, miszerint nincs sem olyan technikai, sem műszaki probléma, amely akadályozná a kőolajszállítás újraindítását a Barátság vezetéken keresztül.
Ukrajna mindezt politikai zsarolás céljával halasztja.
A miniszter rámutatott: a történtek azt támasztják alá, hogy az Európai Bizottság és az ukrán fél összehangoltan jár el az olajszállítás halasztásának ügyében.
A beszámoló szerint amikor felmerült a magyar és szlovák szakértők Ukrajnába küldésének lehetősége, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas úgy reagált:
Magyarország és Szlovákia inkább katonákat küldjön Ukrajnába.
Mint ahogy azt Szijjártó Péter is kiemelte, ezzel nyíltan megfogalmazódott az a brüsszeli elvárás, miszerint Magyarországnak katonai szerepet kellene vállalnia az ukrajnai konfliktusban.
A kormány álláspontja ezzel szemben továbbra is az, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, és a béke mielőbbi megteremtését tartja elsődleges célnak.
Orbán Viktor az elhangzottakat Facebook-bejegyzésében úgy kommentálta:
Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.”
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP