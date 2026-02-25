Most először mondta ki nyíltan Brüsszel: Magyarországnak katonákat kell küldenie Ukrajnába (VIDEÓ)

A beszámoló szerint amikor felmerült a magyar és szlovák szakértők Ukrajnába küldésének lehetősége, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas úgy reagált:

Magyarország és Szlovákia inkább katonákat küldjön Ukrajnába.

Mint ahogy azt Szijjártó Péter is kiemelte, ezzel nyíltan megfogalmazódott az a brüsszeli elvárás, miszerint Magyarországnak katonai szerepet kellene vállalnia az ukrajnai konfliktusban.

A kormány álláspontja ezzel szemben továbbra is az, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, és a béke mielőbbi megteremtését tartja elsődleges célnak.

Orbán Viktor az elhangzottakat Facebook-bejegyzésében úgy kommentálta: