Megerősített védelem: ezek a létesítmények válhatnak ukrán akciók célpontjává

Rendkívüli: Zelenszkijék zsarolása miatt katonákkal védi a kormány az energetikai létesítményeket
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
Törvény és kormányrendelet szabályozza, mi a teendő akkor, ha veszély fenyegeti a kritikus infrastruktúrát.
Elrendelte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek.
A kormányfő a Védelmi Tanács ülését követően kifejtette, erre azért van szükség, mert
Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
A kormányfő elmondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat vezettek be.
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
A kritikus infrastruktúráról törvény rendelkezik, végrehajtását kormányrendelet szabályozza, figyelembe véve az uniós előírásokat. Ezek a létesítményeknek olyan alapvető szolgáltatások fenntartásához elengedhetetlenek, mint az élelmiszer-ellátás és az energiaellátás, az egészségügy vagy a közlekedés. A törvény külön rendelkezik az energetikai infrastruktúráról és a kritikus létesítmények kijelöléséről. A kritikus energetikai infrastruktúra lefedi
A villamosenergia területén a kritikus infrastruktúrához tartozik a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetése, villamosenergia-átviteli rendszerirányítás, a villamosenergia elosztás- és termelés, valamint a rendszer újraindításához alkalmas eszközök készenlétben tartása.
A kőolaj-feldolgozás- és tárolás létesítményeit is érintheti a törvény alapján a megerősített védelem. Idetartoznak a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) előállítását garantáló létesítmények, valamint a kőolaj és a késztermékek tárolására alkalmas infrastruktúra.
Hasonló létesítményeket érint a földgázszolgáltatás fenntartására kijelölt kritikus infrastruktúra is, amely magában foglalja a földgázszállítást- és elosztást, a rendszerirányítást és a tárolást.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint
a kritikus szervezeteknek képeseknek kell lenniük fokozni az arra irányuló képességüket, hogy az alapvető szolgáltatások nyújtásában zavarokat előidézni képes eseményeket megelőzzék, azokkal szemben védekezzenek, azokra reagáljanak, azoknak ellenálljanak, azokat enyhítsék, tompítsák, azokhoz alkalmazkodjanak és azokból helyreálljanak.
Az energiaszektoron belül a kritikus infrastruktúra konkrét intézményeinek és szervezeteinek kijelölése a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal feladata.
Nyitókép: MTI/Faludi Imre