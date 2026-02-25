Megerősített védelem: ezek a létesítmények válhatnak ukrán akciók célpontjává

A kritikus infrastruktúráról törvény rendelkezik, végrehajtását kormányrendelet szabályozza, figyelembe véve az uniós előírásokat. Ezek a létesítményeknek olyan alapvető szolgáltatások fenntartásához elengedhetetlenek, mint az élelmiszer-ellátás és az energiaellátás, az egészségügy vagy a közlekedés. A törvény külön rendelkezik az energetikai infrastruktúráról és a kritikus létesítmények kijelöléséről. A kritikus energetikai infrastruktúra lefedi

a villamosenergia-előállítás,

a kőolaj,

a földgáz

és a távhőszolgáltatás létesítményeit.

A villamosenergia területén a kritikus infrastruktúrához tartozik a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetése, villamosenergia-átviteli rendszerirányítás, a villamosenergia elosztás- és termelés, valamint a rendszer újraindításához alkalmas eszközök készenlétben tartása.

A kőolaj-feldolgozás- és tárolás létesítményeit is érintheti a törvény alapján a megerősített védelem. Idetartoznak a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) előállítását garantáló létesítmények, valamint a kőolaj és a késztermékek tárolására alkalmas infrastruktúra.