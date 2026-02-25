Zelenszkij már rágja a körmeit: rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor, készülhetnek a magyar katonák (VIDEÓ)

A kormányfő elmondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat vezettek be.

„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – szögezte le Orbán Viktor, egyértelművé téve, hogy a nemzeti energiahálózat védelme kiemelt prioritás marad a kormány számára.