Zelenszkij már rágja a körmeit: rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor, készülhetnek a magyar katonák (VIDEÓ)

Kíméletlenül odapirított Orbán Viktor a brit humoristának, aki megállás nélkül szapulja Magyarországot
John Cleese, a brit Monty Python társulat tagja átment egy bizonyos határon.
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor szerdai Facebook-posztjában világossá tette: a magyar kormány nem enged az ukrán kormány nyomásgyakorlásának.
„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”
– hangsúlyozta a miniszterelnök, kiemelve, hogy
a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítettek.
A kormányfő elmondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat vezettek be.
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – szögezte le Orbán Viktor, egyértelművé téve, hogy a nemzeti energiahálózat védelme kiemelt prioritás marad a kormány számára.
Ezt is ajánljuk a témában
John Cleese, a brit Monty Python társulat tagja átment egy bizonyos határon.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat