kormány zelenszkij védelem ukrajna orbán viktor

Zelenszkij már rágja a körmeit: rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor, készülhetnek a magyar katonák (VIDEÓ)

2026. február 25. 12:21

„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.

2026. február 25. 12:21
null

Orbán Viktor szerdai Facebook-posztjában világossá tette: a magyar kormány nem enged az ukrán kormány nyomásgyakorlásának. 

„Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, kiemelve, hogy 

a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítettek.

A kormányfő elmondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat vezettek be. 

 „Magyarországot nem lehet zsarolni!” – szögezte le Orbán Viktor, egyértelművé téve, hogy a nemzeti energiahálózat védelme kiemelt prioritás marad a kormány számára.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

sciohyper
2026. február 25. 12:59
Nagyon helyes! Nem lehet tudni, hogy az idejött menekültek között mennyi "alvó ügynök" rejtőzik, készen a bevetésre! Tűzparancs, ha engedély nélkül megközelítik bármely ilyen létesítményünket, erőműveinket, elosztóállomásainkat. Sajnos, nyilván nem lehet védeni nagyfeszültségű távvezetékeinket...
FeketeFehér
2026. február 25. 12:59
Azt a legkönnyebb megvédeni, amit a kutya sem akar megtámadni. :)))))
pollip
2026. február 25. 12:59
Arpadan! Meg merték tenni, hogy egy NATO tagállam gázvezetékét felrobbantották?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 25. 12:59
Orbán Viktor távozhatott volna viszonylag méltósággal és azzal a pár ezer milliárddal a zsebében, amit a családjánál és strómanoknál letétbe helyezett, de nem bírja a hatalmat elengedni ezért egy őrült, hisztériás rohamot kapott, kétségbeesett bohóc módjára távozik. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
