Kíméletlenül odapirított Orbán Viktor a brit humoristának, aki megállás nélkül szapulja Magyarországot

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
John Cleese, a brit Monty Python társulat tagja átment egy bizonyos határon.
A John Cleese és Orbán Viktor között nyilvános szóváltás alakult ki a közösségi médiában, miután a brit humorista az X-en arra kérte a kormányfőt, emlékeztesse a magyarokat az 1956-os szovjet megszállásra. A megszólalás nem előzmény nélküli: a komikus korábban is bírálta a magyar miniszterelnök politikáját, például egy bejegyzésben azt sugallta, hogy a külföldre költöző családtagok „elhagyták a süllyedő hajót” – írja a Forbes.
A mostani üzenet apropója Orbán Viktor korábbi posztja volt, amelyben bejelentette: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg Kijev nem állítja helyre az olajszállításokat a Barátság vezetéken. A humorista erre reagálva fogalmazta meg történelmi utalást tartalmazó kritikáját.
A miniszterelnök válasza sem maradt el: hangsúlyozta, hogy Magyarország nem felejtette el a múltat, és mindennap azért dolgozik, hogy az országot soha többé ne érje támadás. Hozzátette:
„Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek a karosszékéből nézve tűnhet.”
