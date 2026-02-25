Ft
02. 25.
szerda
john cleese humorista orbán viktor

Kíméletlenül odapirított Orbán Viktor a brit humoristának, aki megállás nélkül szapulja Magyarországot

2026. február 25. 11:43

John Cleese, a brit Monty Python társulat tagja átment egy bizonyos határon.

2026. február 25. 11:43
null

A John Cleese és Orbán Viktor között nyilvános szóváltás alakult ki a közösségi médiában, miután a brit humorista az X-en arra kérte a kormányfőt, emlékeztesse a magyarokat az 1956-os szovjet megszállásra. A megszólalás nem előzmény nélküli: a komikus korábban is bírálta a magyar miniszterelnök politikáját, például egy bejegyzésben azt sugallta, hogy a külföldre költöző családtagok „elhagyták a süllyedő hajót” – írja a Forbes

A mostani üzenet apropója Orbán Viktor korábbi posztja volt, amelyben bejelentette: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg Kijev nem állítja helyre az olajszállításokat a Barátság vezetéken. A humorista erre reagálva fogalmazta meg történelmi utalást tartalmazó kritikáját.

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A miniszterelnök válasza sem maradt el: hangsúlyozta, hogy Magyarország nem felejtette el a múltat, és mindennap azért dolgozik, hogy az országot soha többé ne érje támadás. Hozzátette: 

„Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek a karosszékéből nézve tűnhet.”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

justiceforhungary
2026. február 25. 13:02
facebook: thejohncleese el lehet küldeni oda ahová való a nyomorultja
KiraCeles
2026. február 25. 12:59
Emlékszünk 56-ra. Nyomorgattak a szovjetek, és senki nem jött segíteni. Most az ukránok nyomorgatnak, és megint nem segít senki. De mi ugorjunk, ha füttyentenek.
KiraCeles
2026. február 25. 12:59
Emlékszünk 56-ra. Nyomorgattak a szovjetek, és senki nem jött segíteni. Most az ukránok nyomorgatnak, és most se segít senki. De mi ugorjunk, ha füttyentenek.
madre79
2026. február 25. 12:52
Ha Starmert basztatná, akkor azonnal a sittre vinné őfelsége rendőrsége!
