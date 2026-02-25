Kíméletlenül odapirított Orbán Viktor a brit humoristának, aki megállás nélkül szapulja Magyarországot

A John Cleese és Orbán Viktor között nyilvános szóváltás alakult ki a közösségi médiában, miután a brit humorista az X-en arra kérte a kormányfőt, emlékeztesse a magyarokat az 1956-os szovjet megszállásra. A megszólalás nem előzmény nélküli: a komikus korábban is bírálta a magyar miniszterelnök politikáját, például egy bejegyzésben azt sugallta, hogy a külföldre költöző családtagok „elhagyták a süllyedő hajót” – írja a Forbes.

A mostani üzenet apropója Orbán Viktor korábbi posztja volt, amelyben bejelentette: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg Kijev nem állítja helyre az olajszállításokat a Barátság vezetéken. A humorista erre reagálva fogalmazta meg történelmi utalást tartalmazó kritikáját.