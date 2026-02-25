Felfedték Magyarország ellenfeleinek kilétét: hárman vannak, és mindannyian kérnének egy szívességet Magyar Pétertől

„Éppen ezért most nagyon fontos feladat az, hogy a Magyarország kőolaj- és földgázellátásáért felelős vezetékeket megvédjük egy fizikai támadás veszélyétől. Ugyanis manapság már a Magyarországra irányuló vezetékek elleni fizikai támadást sem lehet kizárni, azokra fel kell készülni, azok elhárítására fel kell készülni” – folytatta.

Meg is tettük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzük a magyarországi olaj- és gázvezetékek felrobbantására irányuló kísérletek”

– fűzte hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az áprilisi választásnak Ukrajna számára is sorsdöntő jelentősége van, ugyanis „pontosan tudják, hogy ha mi maradunk hivatalban, akkor a következő négy évben ők egy centit nem jönnek közelebb az Európai Unióhoz, a következő négy évben a magyar emberek pénze biztos nem megy Ukrajnába, s a következő négy évben nem fognak tudni megszületni azok a döntések Brüsszelben, amelyek Magyarországot meg a komplett európai kontinenst belevinnék a háborúba”.

„Ezért az ukránok, lássuk be, bármire képesek. Egy olyan országtól, ahol nyílt embervadászat zajlik az utcán, ahol a gyerekeik, családjaik szeme láttára vernek meg és hurcolnak el embereket, majd küldenek a frontra, egy olyan országtól, ahol a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználathoz fűződő jogai rosszabb állapotban vannak ma, mint a Szovjetunió idejében, egy olyan országtól sajnos minden kitelik” – fejtette ki.

„Ezért arra kell számítanunk, hogy a választáson minden eddiginél durvább és súlyosabb beavatkozások fognak történni. Brüsszel, Berlin, Kijev. Ez a tengely neve. Brüsszel, Berlin, Kijev.