Baloldali elemző ismerte el: a Fidesz jelentős előnyt szerzett a Tiszával szemben
Nagy Attila Tibor kimondta a nyilvánvalót.
Magyar Péter kijelentette, hogy a Fidesz kizárólag úgy nyerheti meg a választást, ha csalnak, vagy ha Putyin beavatkozik.
„Van egy aggasztó jelenség, amely az elmúlt napokban csúcsosodott ki. Péter Magyar lényegében kijelentette, hogy a Fidesz KIZÁRÓLAG ÚGY nyerheti meg a választást, ha csalnak, vagy ha Putyin beavatkozik.
Március 15-éről azt kommunikálják, hogy a Nemzeti Meneten FÉLMILLIÓAN voltak, míg a Fidesz rendezvényén az eddigi legkevesebben, és ott is csak azért, mert zsarolással és lefizetéssel rángatták ki oda az embereket. (Ez a teljes lenézése a jobboldali szavazóknak)
Magyar Péter kifejezetten ingerülten reagált utána arra az újságírói kérdésre, hogy mintha csökkenne a Tisza Párt előnye: kijelentette, hogy a Medián számai valósak, még sosem volt ekkora az előnyük, ezt mutatják a belső méréseik. (Több mint 20 százalékpont!) (Miért ne csökkenhetne a különbség?)
A politikus azt is részletezi: hogy a Tisza az egyéni választókerületek elsöprő többségében vezet, és a maradék helyeken is teljesen behozható a hátrányuk. (Lassan nem Tisza-kétharmad, hanem négyötöd lesz a téma)
Az orosz beavatkozás vádját mindenféle bizonyítás nélkül úgy építette fel, hogy maga Orbán Viktor hívott be orosz titkos ügynököket az országba, és ők állnak a Fidesz minden kampányhúzása mögött. (Kiküldték a miniszterelnököt utcai fórumot tartani pl.) Ez olyannyira átment a szavazóközönségnél, hogy a RUSZKIK HAZA! skandálás volt a leggyakoribb a tömegben. (Az ukrán beavatkozást Zelenszkij nyilvános kijelentései ellenére is kormánypropagandának tartják)
Mindemellett pedig már most építik fel azt a forgatókönyvet is, miszerint összehangolt választási csalásra készül a Fidesz. (Párhuzamosan azzal, hogy itt berepülő drónok, önmerénylet, és hamiszászlós hadműveletek is tervben vannak.)
Mindez azért iszonyatosan veszélyes, mert abban az esetben, ha tényleg a kormányoldal győz április 12-én, akkor a Tisza-párt több mint 2.5 milliós szavazótábora ÉRTETLENÜL FOG ÁLLNI vasárnap este az eredményeket látva.
Mert nekik végig azt mondták, hogy itt Tisza-kétharmad, és kormány-, sőt rendszerváltás lesz. Másképp nem lehet. A Nemzeti Meneten járva háromféle reakciót kaptunk a Hetek erre az eshetőségre vonatkozó kérdésére:
1️⃣ Elhagyják az országot, és haza sem jönnek, ha Orbán Viktor marad
2️⃣ Le lesznek sújtva, VAGY
3️⃣ KI FOGNAK MENNI AZ UTCÁRA (még a polgárháborút is emlegették többen)
Ez már politikán és választási kampányon túlnyúló felelősség, a társadalmi nyugalmat mindenképpen meg kell őrizni.”
Nyitókép: Facebook