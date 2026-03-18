Az orosz beavatkozás vádját mindenféle bizonyítás nélkül úgy építette fel, hogy maga Orbán Viktor hívott be orosz titkos ügynököket az országba, és ők állnak a Fidesz minden kampányhúzása mögött. (Kiküldték a miniszterelnököt utcai fórumot tartani pl.) Ez olyannyira átment a szavazóközönségnél, hogy a RUSZKIK HAZA! skandálás volt a leggyakoribb a tömegben. (Az ukrán beavatkozást Zelenszkij nyilvános kijelentései ellenére is kormánypropagandának tartják)

Mindemellett pedig már most építik fel azt a forgatókönyvet is, miszerint összehangolt választási csalásra készül a Fidesz. (Párhuzamosan azzal, hogy itt berepülő drónok, önmerénylet, és hamiszászlós hadműveletek is tervben vannak.)

Mindez azért iszonyatosan veszélyes, mert abban az esetben, ha tényleg a kormányoldal győz április 12-én, akkor a Tisza-párt több mint 2.5 milliós szavazótábora ÉRTETLENÜL FOG ÁLLNI vasárnap este az eredményeket látva.

Mert nekik végig azt mondták, hogy itt Tisza-kétharmad, és kormány-, sőt rendszerváltás lesz. Másképp nem lehet. A Nemzeti Meneten járva háromféle reakciót kaptunk a Hetek erre az eshetőségre vonatkozó kérdésére:

1️⃣ Elhagyják az országot, és haza sem jönnek, ha Orbán Viktor marad

2️⃣ Le lesznek sújtva, VAGY

3️⃣ KI FOGNAK MENNI AZ UTCÁRA (még a polgárháborút is emlegették többen)