Tajtékzik a dühtől a brüsszeli elit, Meloni mindenkit kijátszott – egy szempillantás alatt Orbán mellett találta magát

2026. február 25. 12:06

Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.

2026. február 25. 12:06
null

A La Stampa elemzése szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egyre inkább jobbra tolódik, és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt kiemelt szövetségesként kezeli az európai politikában.

Meloni támogatja Orbán vétójogát, amely késlelteti a 90 milliárd eurós ukrajnai segélyt, ezzel gyengítve az EU egységét.

A cikk hangsúlyozza: Meloni számításai részben a közelgő magyar választásokhoz is kötődnek, miközben Olaszország külpolitikája kettős beszédet folytat Ukrajna ügyében – retorikailag támogató, de gyakorlati lépéseiben visszafogottabb.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

 

