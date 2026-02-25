Tajtékzik a dühtől a brüsszeli elit, Meloni mindenkit kijátszott – egy szempillantás alatt Orbán mellett találta magát

A La Stampa elemzése szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egyre inkább jobbra tolódik, és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt kiemelt szövetségesként kezeli az európai politikában.

Meloni támogatja Orbán vétójogát, amely késlelteti a 90 milliárd eurós ukrajnai segélyt, ezzel gyengítve az EU egységét.

A cikk hangsúlyozza: Meloni számításai részben a közelgő magyar választásokhoz is kötődnek, miközben Olaszország külpolitikája kettős beszédet folytat Ukrajna ügyében – retorikailag támogató, de gyakorlati lépéseiben visszafogottabb.