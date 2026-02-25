Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt
Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.
A La Stampa elemzése szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egyre inkább jobbra tolódik, és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt kiemelt szövetségesként kezeli az európai politikában.
Meloni támogatja Orbán vétójogát, amely késlelteti a 90 milliárd eurós ukrajnai segélyt, ezzel gyengítve az EU egységét.
A cikk hangsúlyozza: Meloni számításai részben a közelgő magyar választásokhoz is kötődnek, miközben Olaszország külpolitikája kettős beszédet folytat Ukrajna ügyében – retorikailag támogató, de gyakorlati lépéseiben visszafogottabb.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A kényszersorozók és a civilek között kialakult konfliktusban az egyik kiszemelt férfi halálos sérülést szenvedhetett.
Az uniós vezetés az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli: miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, ömlik a pénzünk egy értelmetlen háborúba.