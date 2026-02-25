Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték Andrij Szibiha Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor

Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt

2026. február 25. 10:55

Hamar meg is kapta a választ.

2026. február 25. 10:55
null

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetlen találkozójára tett javaslatot a Barátság kőolajvezeték ügyében – írja a Korrespondent.

Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából,

különös tekintettel a közelgő választásokra. A cikk kiemeli: Kijev több kompromisszumos megoldást is felajánlott Magyarországnak, de a magyar fél inkább nyilvános ultimátumokat alkalmaz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban jelezte: Magyarország csak akkor oldja fel a blokkot, ha helyreáll az orosz olaj tranzitja Ukrajna felől.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

 

