Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt

Kiszivárgott az ördögi terv: Brüsszel már most küldené a magyar katonákat Ukrajnába
Egyértelmű, hogy az Európai Unió összejátszik Kijevvel.
Hamar meg is kapta a választ.
Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetlen találkozójára tett javaslatot a Barátság kőolajvezeték ügyében – írja a Korrespondent.
Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából,
különös tekintettel a közelgő választásokra. A cikk kiemeli: Kijev több kompromisszumos megoldást is felajánlott Magyarországnak, de a magyar fél inkább nyilvános ultimátumokat alkalmaz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban jelezte: Magyarország csak akkor oldja fel a blokkot, ha helyreáll az orosz olaj tranzitja Ukrajna felől.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
