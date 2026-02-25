Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere szerint Budapest figyelmen kívül hagyta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetlen találkozójára tett javaslatot a Barátság kőolajvezeték ügyében – írja a Korrespondent.

Szibiha bírálta Orbán Viktort az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelének blokkolása miatt, szerinte a magyar kormányfő „démonizálja” Ukrajnát belpolitikai haszonszerzés céljából,

különös tekintettel a közelgő választásokra. A cikk kiemeli: Kijev több kompromisszumos megoldást is felajánlott Magyarországnak, de a magyar fél inkább nyilvános ultimátumokat alkalmaz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban jelezte: Magyarország csak akkor oldja fel a blokkot, ha helyreáll az orosz olaj tranzitja Ukrajna felől.