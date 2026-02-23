Kiszivárgott az ördögi terv: Brüsszel már most küldené a magyar katonákat Ukrajnába

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
Egyértelmű, hogy az Európai Unió összejátszik Kijevvel.
Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, s az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón két „sokkoló” dolog is kiderült: az egyik, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője,
Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába, a másik pedig hogy Kijev valóban összejátszik Brüsszellel a kőolajszállítás blokkolását illetően.
Rámutatott, hogy ez az ülés több tanulsággal is járt, így jól látható, hogy az európaiak hosszú háborúra rendezkednek be, hogy katonákat és még jóval több pénzt akarnak mielőbb küldeni Ukrajnába, és hogy az ország jövőbeli EU-csatlakozásáról megakadályozhatatlan, egyértelmű dologként beszélnek.
„Ami a hosszú háborúra való készülődést illeti, az ukrán külügyminiszter az idei évre, azaz az egész évre vonatkozó csatatéri célkitűzésekről beszélt (…)
Több európai uniós kolléga pedig megerősítette, hogy a megoldást a csatatéren kell keresni, és hogy hosszú távon kell berendezkednünk a háborúra”
– mondta.
