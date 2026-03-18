Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta patrióták európáért fidesz európai unió polgári magyarországért alapítvány

Ilyen még nem volt Magyarországon: történelmi bejelentésre készülnek Európa legbefolyásosabb vezetői a Millenárison!

2026. március 18. 08:00

Ezután biztosan kitör a pánik Brüsszelben: Orbán Viktor, Le Pen, Salvini, Abascal, Kickl és Wilders Budapesten indítja el az európai lázadást.

2026. március 18. 08:00
null

Március 23-án Budapesten rendezik meg az I. Patrióta Nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly) a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. Az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust várnak.

Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány azért hívja össze a patriótákat, hogy megmutassák: 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak.

A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban „A döntés joga: migráció és szuverenitás” (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást.

A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja.

A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.

Az eseményen, – amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke – beszédet mond többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.

Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.

Az eseményt élőben közvetíti a Hír TV, a Mandiner, valamint a Patrióta YouTube-csatornája.

További információ a www.patriotanagygyules.hu oldalon érhető el.

A rendezvény sajtónyilvános, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

***

Nyitókép: Mandiner

 

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. március 18. 08:38
Vannak még vezetők, akiknek fontos Európa. A régi Európa, a művelt Európa, az oroszokkal együtt. A békés Európa, a mintaadó. Vannak még vezetők, akik nem Ursula kényének-kedvének, szeszélyeinek tennék ki Európát.
Válasz erre
3
0
pipa89
2026. március 18. 08:26
Ideje csatasorba állni, mert Brüsszelt ki kell pucolni úgy, hogy ott csak a tagállamok érdekei maradjanak. Ezen túl pedig a hivatalokat újra kell gondolni, pontosan meghatározni a szerepköröket, ezekhez minden esetben felelősséget kell rendelni.
Válasz erre
3
0
angie1
2026. március 18. 08:17
Nagyon szuper! Parádés a névsor! Le Penéknek nagyon szurkolok a második fordulóban is sikerüljön tarolniuk! Már megint lesz egy jókedélyű összejövetel. A rohadás fogja enni a baloldalt. Már látom is a szalagcímeiket. Kíváncsi vagyok, hogy a fostos mikor másolja ezt is le!
Válasz erre
5
0
benito
2026. március 18. 08:13
Európa legbefolyásosabb vezetői A felsoroltak? :)))))))))))))
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!