Ilyen még nem volt Magyarországon: történelmi bejelentésre készülnek Európa legbefolyásosabb vezetői a Millenárison!

Ezután biztosan kitör a pánik Brüsszelben: Orbán Viktor, Le Pen, Salvini, Abascal, Kickl és Wilders Budapesten indítja el az európai lázadást.
Március 23-án Budapesten rendezik meg az I. Patrióta Nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly) a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. Az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust várnak.
Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány azért hívja össze a patriótákat, hogy megmutassák:
vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak.
A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban „A döntés joga: migráció és szuverenitás” (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást.
A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja.
A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.
Az eseményen, – amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke – beszédet mond többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.
Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.
Az eseményt élőben közvetíti a Hír TV, a Mandiner, valamint a Patrióta YouTube-csatornája.
További információ a www.patriotanagygyules.hu oldalon érhető el.
A rendezvény sajtónyilvános, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
