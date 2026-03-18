Rendkívüli hír: elhunyt Dávid Sándor

Dávid Sándor Lapaj hivatalos közösségi oldala számol be arról, hogy elhunyt az ismert kommentátor, sportújságíró.

„Mély fájdalommal búcsúzunk a magyar sportújságírás meghatározó alakjától.

Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – írják.