Gyulay Zsolt elárulta, hogy spóroltak 101 milliárdot!

Rohan az idő, fájdalmasan gyorsan. Azok, akik az elsőn ott voltak, nem biztos, hogy nagy pénzt tettek volna arra, hogy a Magyar Nagydíj évtizedekig állandó szereplője lesz a Forma–1-es világbajnokságnak. Pedig nyertek volna, mert így lett: 1986 óta folyamatosan, minden évben eljönnek hozzánk az autósport csúcskategóriájának versenyzői. A sort még a koronavírus-járvány sem tudta megtörni. A múló idő persze nemcsak rajtunk, embereken látszik, de a környezetünkön is, amit mi alkottunk. Az 1985-ben épített Hungaroringen – bár az évek során voltak kisebb-nagyobb felújítások – mostanra rendesen elavult, leromlott, korszerűtlen lett. És az F1 mezőnye is kinőtte a paddockot. Még tavaly áprilisában született kormánydöntés a mogyoródi versenypálya fejlesztéséről, ennek is köszönhetően sikerült meghosszabbítani a Magyar Nagydíjat 2032-ig a versenynaptárban. A grandiózus berházás 79 milliárd forintba fog kerülni. A munkálatok első ütemét, a közművek és az infrastruktúra kisebb modernizálását tavaly kezdték el, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) követelményeinek. Ennek keretében teljesen új főbejáratot kapott a pálya, s az idei futamra elkészült a kibővített paddock.

Az igazán látványos munkák azonban most folynak a ringen. Az idei Magyar Nagydíj után, július végén kezdték el a kivitelezők a második ütemet. Kétszázötven nappal a 2025-ös magyar Grand Prix előtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója időkapszulát helyezett el az F1-es futamnak otthont adó pálya leendő új főépületének alapjában. A helyszínen járva mi is láthattuk, mennyire komoly tempóban zajlik az építkezés.

„Az elmúlt tizenöt évben négyszer hosszabbítottunk szerződést, először még Bernie Ecclestone-nal, aztán az új jogtulajdonossal, az amerikai Liberty Mediával. Előbb 2016-ig, később 2021-ig, majd 2026-ig és legutóbb 2032-ig állapodtunk meg arról, hogy a Magyar Nagydíj a versenynaptárban marad.

Ezeknek a tárgyalásokon, ha jól számolom, nagyjából 101 milliárd forintot spóroltunk meg,

ennek a pénznek a nagy része most remélhetőleg be fog épülni ebbe a felújításba” – árulta el az elnök-vezérigazgató, Gyulay Zsolt.