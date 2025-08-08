Ft
megszorítások nyugdíjrendszer Románia

Egyre nagyobb a nyomás a román nyugdíjrendszeren – megszorítások jöhetnek

2025. augusztus 08. 14:07

A 2030-as évekre felborulhat a rendszer egyensúlya a demográfiai folyamatok miatt.

2025. augusztus 08. 14:07
null

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány. A tervezet hatályba lépése esetén a nyugdíjba vonuló alkalmazottak  

a magánnyugdíjalapok által kezelt megtakarításuk legfeljebb 25 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva.

A magánnyugdíj csak akkor haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj összegét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze a magánnyugdíjalapoknál, mint amit tíz évre elosztva ki lehet fizetni. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét. Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben felveheti a teljes összeget.

A tervezet által bevezetendő másik lehetőség az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj, amelynek összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. Az életjáradékról szóló megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.

A bukaresti kormány indoklása szerint a törvény egy régóta fennálló joghézagot hivatott orvosolni azáltal, hogy bevezeti a – nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó – magánnyugdíjpénztárak rendszerét. Másfelől a jogszabály a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is biztosítja, tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokszorozódtak a magánnyugdíjalapokból egy tételben felvett összegek (míg 2011-ben csak 1,6 millió lejt tettek ki, 2024-ben már 548 millió lejre emelkedtek), 

Romániában pedig a 2030-as évtizedben éri el a nyugdíjkorhatárt a legnépesebb, 1966-után született korosztály

– olvasható az indoklásban. A tervezet kidolgozásánál, a tízéves kifizetési időszak meghatározásánál a kormány azt vette figyelembe, hogy Romániában a várható átlagos élettartam 75,1 év (nőknél 79,2, férfiaknál 71,3 év), a nyugdíjkorhatár pedig 65 év.

A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy legfeljebb öt év alatt kell a nyugdíjalapnak egyenlő havi részletekben kifizetnie. Romániában 2008-ban vezette be a „három pillérű” nyugdíjrendszert, amelynek értelmében a 35 év alatti alkalmazottaknak a bérükből visszatartott, a bruttó 25 százalékát kitevő nyugdíjjáruléknak egy törvény által meghatározott részét (2024. január elseje óta a bruttó 4,75 százalékát), egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk („második pillér”), míg a fennmaradó rész (a bruttó 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz („első pillér”) kerül.

A nyugdíjárulék egy részének magánnyugdíjalaphoz történő irányítását a 35 és 45 év közöttiek számára önkéntes alapon tették lehetővé a törvény hatályba lépésekor. A román nyugdíjrendszer „harmadik pillére” a fakultatív magánnyugdíjbiztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott, önkéntes megtakarítási lehetőség. Idén februárban 8,3 millió román állampolgárnak volt kötelező magánnyugdíjmegtakarítása.

(MTI)

Nyitókép forrása: AFP PHOTO / DANIEL MIHAILESCU / AFP

kbexxx
2025. augusztus 08. 14:46
A férfiak 5-6 nők 10-15 évig kellene nyugdíjba részesíteni.,de ezt sem képes zavartalanul biztosítani az az állam aminek 20 -30 %-a külföldön él. Hazánk keleti felében felvásárolták a falvak Házait munkát vállaltak a magsabb bérezés Miatt..is. Nem csoda.. Az ország csödszélén tántorog .hitelekre szorul. CSAK ÚGY mint 2010 elött alatt az IMF diktál Az pedig a megszorításokat preferálja ,kényszeríti.
Válasz erre
1
0
grenki-2
•••
2025. augusztus 08. 14:43 Szerkesztve
Rohadjanak meg a tolvaj kutyák...a kurvaanyjukat! Erdélyünket bitorló rohadékok!
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 08. 14:30
Hát, azt kapnak, amit választottak. Ja nem, az előző választást valakik érvénytelenítették. Kéne robbanjon a puliszka.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. augusztus 08. 14:25
"Ugyan!" Majd a migráncsok korlátlan betelepülése Bezzegromániába megoldja a nyugdíj problémákat! Hiszen ez a "haladó"Nyugaton is megoldotta, nemde? :-)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!