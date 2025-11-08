Ezt nem teszi ki Kerkez az ablakba: bekerült az angol bajnokság 9 legrosszabb játékosa közé

– írja a magyar labdarúgóról a cikk szerzője, Tom Parsons.

Annyiban azért kiegészítenénk a véleményét, hogy Kerkez első néhány meccse nem sikerült annyira rosszul a Liverpoolban, az első 9 fordulóban kezdőként kapott szerepet, többször végig is játszotta a találkozókat. Időközben aztán a gyengélkedő csapatban a kritikák kereszttüzébe került, a legutolsó bajnokira pedig már a kispadra szorult (és vélhetően a City ellen is ott kezd), és csereként sem kapott lehetőséget. A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-siker alkalmával pedig 2 percre szállt be a hajrában.