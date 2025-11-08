Ft
11. 09.
vasárnap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ezt nem teszi ki Kerkez az ablakba: bekerült az angol bajnokság 9 legrosszabb játékosa közé

2025. november 08. 21:58

Egy angol lap szerint Kerkez Milos is ott van a Premier League eddigi szezonjának legrosszabb játékosai között. Valószínűleg nem is fog kezdeni a vasárnapi Manchester City–Liverpool rangadón.

2025. november 08. 21:58
null

Javában zajlik már az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulója, melynek a legnagyobb rangadója Szoboszlai Dominikék vasárnapi meccse, a Manchester City–Liverpool lesz. Az Express Sport furcsa cikkel harangozta be szombat kora reggel a játéknapot: összegyűjtötték a Premier League most futó szezonjának 9 legrosszabb játékosát.

Manchester City–Liverpool
Kerkez a legrosszabb, Szoboszlai a legjobb a Manchester City–Liverpool előtt. Fotó: PETER POWELL / AFP

És hogy ez miért érdekes nekünk? Azért, mert egy magyar labdarúgó is ott van a listán. Természetesen nem a szerződése hosszabbításáról tárgyaló Szoboszlai, hanem a magyar válogatott balbekkje, Kerkez Milos.

Rémálomszerűen indult a liverpooli karrierje, miután a nyáron nagy összegért érkezett a Bournemouth-tól. Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője eleinte a sorozatos gyenge teljesítmények ellenére is hűségesen kitartott a magyar válogatott játékos mellett. Mostanra viszont Andy Robertson került a csapatba, és Kerkeznek nehéz lesz visszaszereznie a helyét”

 – írja a magyar labdarúgóról a cikk szerzője, Tom Parsons.

Annyiban azért kiegészítenénk a véleményét, hogy Kerkez első néhány meccse nem sikerült annyira rosszul a Liverpoolban, az első 9 fordulóban kezdőként kapott szerepet, többször végig is játszotta a találkozókat. Időközben aztán a gyengélkedő csapatban a kritikák kereszttüzébe került, a legutolsó bajnokira pedig már a kispadra szorult (és vélhetően a City ellen is ott kezd), és csereként sem kapott lehetőséget. A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-siker alkalmával pedig 2 percre szállt be a hajrában.

A listán egyébként még olyan játékosok szerepelnek, mint Jadon Sancho (Aston Villa), Max Kilman (West Ham United), Diogo Dalot (Manchester United), Ollie Watkins (Aston Villa), Xavi Simons (Tottenham), Sam Johnstone (Wolverhampton), Altay Bayindir (Manchester United) és Beto (Everton).

Vasárnap Manchester City–Liverpool

A Manchester City–Liverpool rangadót vasárnap este fél 6-tól rendezik.

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

