Sokba kerülhetett volna Szoboszlai tette, korábban csalást emlegettek

Szoboszlai Dominik minden megmozdulását milliók lesik. Az angol Liverpool 25 éves labdarúgója egy ízben megnevettette az Anfield közönségét, amikor az Aston Villa elleni Premier League-mérkőzés hajrájában, a partvonal mellett megtréfálta a vendég birminghamiek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A spanyol Sevillával egyedüliként sorozatban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem örült ennek, bosszúsan arrébb lökte honfitársunkat, aki tettéért sárga lapot kapott. Az eseten többen jót mosolyogtak, noha volt jelentősége, mert egy másik jelentnek is főszereplője volt Szoboszlai, akinek csakis a higgadtságán múlt, hogy nem figyelmeztették, azaz a későbbi Emery-incidenssel akár egy kiállítást is kockáztathatott volna.

Szoboszlai Dominik csele sárga lapot ért az Aston Villa ellen / Fotó: Paul Ellis / AFP

Történt ugyanis, hogy a Villa kapusa, Emiliano Martínez összeakasztotta a bajszát a magyarral, aki az egyik támadásnál a testi erejét használva, de nem szándékosan a pályán kívülre tessékelte a látogatók belga védőjét, Amadou Onanát. Martínez azonnal lerohanta Szoboszlai Dominiket, a képébe mászott, és mindent megtett azért, hogy kiprovokáljon legalább egy sárgát neki. A 'Pool nyolcasa előbb próbálta kiszabadítani magát az argentin világbajnok szorításából, majd amikor már látványossá vált a konfliktus, a kezével jelezte, hogy inkább megvárja, amíg a bíró rendet tesz.

Így is lett, a hazaiak középpályása végül „sértetlenül” megúszta az esetet.