Sokba kerülhetett volna Szoboszlai tette, korábban csalást emlegettek

Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak
Pedig mindent megtettek érte.
A Liverpool magyar klasszisa nem ült fel a provokációnak és egy mágikus videó is előkerült róla. Szoboszlai a Real Madrid elleni győztes meccs után a csapattársával viccelődött, míg a csapatkapitány őt méltatta. A Fradi győzelme után ezúttal nem kiáltottak csalást Bulgáriában.
Szoboszlai Dominik minden megmozdulását milliók lesik. Az angol Liverpool 25 éves labdarúgója egy ízben megnevettette az Anfield közönségét, amikor az Aston Villa elleni Premier League-mérkőzés hajrájában, a partvonal mellett megtréfálta a vendég birminghamiek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A spanyol Sevillával egyedüliként sorozatban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem örült ennek, bosszúsan arrébb lökte honfitársunkat, aki tettéért sárga lapot kapott. Az eseten többen jót mosolyogtak, noha volt jelentősége, mert egy másik jelentnek is főszereplője volt Szoboszlai, akinek csakis a higgadtságán múlt, hogy nem figyelmeztették, azaz a későbbi Emery-incidenssel akár egy kiállítást is kockáztathatott volna.
Történt ugyanis, hogy a Villa kapusa, Emiliano Martínez összeakasztotta a bajszát a magyarral, aki az egyik támadásnál a testi erejét használva, de nem szándékosan a pályán kívülre tessékelte a látogatók belga védőjét, Amadou Onanát. Martínez azonnal lerohanta Szoboszlai Dominiket, a képébe mászott, és mindent megtett azért, hogy kiprovokáljon legalább egy sárgát neki. A 'Pool nyolcasa előbb próbálta kiszabadítani magát az argentin világbajnok szorításából, majd amikor már látványossá vált a konfliktus, a kezével jelezte, hogy inkább megvárja, amíg a bíró rendet tesz.
Így is lett, a hazaiak középpályása végül „sértetlenül” megúszta az esetet.
Ahogy fentebb írtuk, szinte nem múlik el nap, hogy a Liverpool ne emlékezzen meg valamilyen formában Szoboszlai Dominik teljesítményéről. A magyar válogatott karmester idénybeli produkciójáról a szurkolók és a szakértők is kizárólag szuperlatívuszokban tudnak beszélni, ami nem is csoda, hiszen a statisztikái már-már valószerűtlenek: idén eddig őt választották meg a legtöbbször a Premier League-címvédő legjobbjának, és a számokon túl szabad szemmel is jól látható a szintlépése, s hogy micsoda őrületes munkával cipeli a hátán botladozó csapatát.
A Vörösök hivatalos közösségi oldala a héten egy minden eddiginél látványosabb videós összeállítást készített arról, mennyire fontos faktor a magyar középpályás sokoldalú, a pálya minden pontját felszántó játéka. A szakértők kommentárjukban a labdaszerzései mellett kiemelik még a Mohamed Szalahhal való kémiát (az az indítás külsővel önmagában megérne egy misét...), valamint a már-már Szoboszlai-védjeggyé váló sprintjét is egyik tizenhatostól a másikig, amire még a mérkőzés hajrájában is volt ereje.
A Vörösök drukkerei egyszerűen nem tudnak betelni vele.
Hatalmasat játszott a spanyol Real Madrid ellen Szoboszlai Dominik. A magyar középpályás gólpassza után Alexis Mac Allister fejelte a három pontot jelentő találatot a Bajnokok Ligája-rekorder elleni keddi rangadón, ezzel 1–0-ra nyertek a liverpooliak. Az első 45 percben ráadásul csak Szoboszlai találta el a spanyol kaput, Thibaut Courtois-nak háromszor is nagy bravúrt kellett bemutatnia.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) mindenesetre a győztes gólt szerző argentin világbajnoknak adta a meccs legjobbja-címet, noha voltak olyan oldalak, amelyek például a Vinícius Juniort leradírozó Conor Bradleyt látták a legkiemelkedőbbnek.
A díj az öltözőben aztán Szoboszlai Dominik kezébe került, aki rögvest posztolt is róla. Viccesen ezt üzente Mac Allisternek: „Szívesen!”
Ismét megvillantotta humorát a magyar középpályás.
Szoboszlai Dominik ebben az idényben szintet lépett – ezt Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya is ki meri jelenteni. A Real Madrid elleni győztes BL-meccs után a holland védő 25 éves csapattársáról beszélt.
„Amit látsz rajta, azt is kapod tőle. Dominik rendkívül fontos számunkra. Elképesztő az az energia, amit a pályára hoz. A képességei nyilvánvalóan kiemelkedőek, és minden mérkőzéssel egyre többet tanul. Lassan azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy milyen lehet belőle – és ezt már most is bizonyítja a válogatottjában. A legfontosabb, hogy folytassa ezen az úton: maradjon alázatos, és nyújtson továbbra is jó teljesítményt.”
A csapatkapitány szerint sem kérdéses, hogy a magyar futballista szintet lépett.
A Fradi csütörtökön ismét legyőzte a bolgár Ludogorecet (3–1), ezúttal az Európa-liga főtábláján. A mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, hogyan vélekedtek Bulgáriában az összecsapásról.
A két csapat augusztusi BL-selejtezője (3–0) után a bolgár lapok
Most azonban egyáltalán nem foglalkoztak a bíróval, hiszen nem volt olyan ítélet, ami miatt felkaphatták volna a vizet. Mivel a Ludogorec edzőváltáson ment át, és elég rossz formában van, a szakírókat nem lepte meg a Ferencváros győzelme.
„A Razgrad-játékosok nem tudtak revansot venni a Bajnokok Ligája nyári selejtezőjében történt vereségért és kiesésért.
„A Ludogorec két különböző arcát mutatta, de egyre nagyobb válságban van”
„A Ferencváros nem kímélte a Razgradot Magyarországon.”
„A magyarok annyira örültek ennek a győzelemnek, mintha a Real Madridot verték volna meg.”
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super