Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Real Madrid Liverpool FC Szoboszlai Dominik

Így reagált Szoboszlai Dominik arra, hogy Alexis Mac Allister lett a meccs legjobbja a Real ellen

2025. november 05. 09:10

Ismét megvillantotta humorát a magyar középpályás.

2025. november 05. 09:10
null

Hatalmasat játszott a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominik. Mint arról beszámoltunk, a magyar középpályás gólpassza után Mac Allister fejelte a három pontot jelentő találatot a BL-rekorder elleni rangadón. Az első 45 percben csak a magyar középpályás találta el a spanyol kaput, háromszor is nagy bravúrt kellett bemutatnia Thibaut Courtois-nak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az UEFA a Liverpool győztes gólt szerző argentinjának adta a meccs legjobbja elismerést, ám voltak portálok, amelyek például a Vinícius Juniort leradírozó Conor Bradleyt látták a legjobbnak.

Az elismerés az öltözőben aztán Szoboszlai kezébe került, aki rögvest posztolt is róla. Annyit üzent Mac Allisternek:

Szívesen!”

– villantotta meg humorát a magyar, aki az őt folyton kritizáló Jamie Carraghert és a BL-meccset közvetítő csatorna szakértőit is elhallgattatta. A stúdióban világsztárokból álló társaság faggatta: Thierry Henry, Gareth Bale és Micah Richards. Utóbbi a tőle megszokott örömujjongást produkálta, amikor megpillantotta Szoboszlai Dominikot, de mindenkiről lefagyott a mosoly a középpályás utolsó válasza után, amikor megkérték, hogy válasszon kedvencet az asztalnál ülők közül.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
excan1
2025. november 05. 09:22
Apró szépséghiba, hogy az nem 'your' welcome, hanem 'you're' vagy 'you are'. De amúgy hajrá!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!