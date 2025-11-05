Így reagált Szoboszlai Dominik arra, hogy Alexis Mac Allister lett a meccs legjobbja a Real ellen

Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte
Győztes gólpasszt adott a magyar középpályás a Real Madrid elleni BL-csúcsrangadón.
Ismét megvillantotta humorát a magyar középpályás.
Hatalmasat játszott a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominik. Mint arról beszámoltunk, a magyar középpályás gólpassza után Mac Allister fejelte a három pontot jelentő találatot a BL-rekorder elleni rangadón. Az első 45 percben csak a magyar középpályás találta el a spanyol kaput, háromszor is nagy bravúrt kellett bemutatnia Thibaut Courtois-nak.
Az UEFA a Liverpool győztes gólt szerző argentinjának adta a meccs legjobbja elismerést, ám voltak portálok, amelyek például a Vinícius Juniort leradírozó Conor Bradleyt látták a legjobbnak.
Az elismerés az öltözőben aztán Szoboszlai kezébe került, aki rögvest posztolt is róla. Annyit üzent Mac Allisternek:
Szívesen!”
– villantotta meg humorát a magyar, aki az őt folyton kritizáló Jamie Carraghert és a BL-meccset közvetítő csatorna szakértőit is elhallgattatta. A stúdióban világsztárokból álló társaság faggatta: Thierry Henry, Gareth Bale és Micah Richards. Utóbbi a tőle megszokott örömujjongást produkálta, amikor megpillantotta Szoboszlai Dominikot, de mindenkiről lefagyott a mosoly a középpályás utolsó válasza után, amikor megkérték, hogy válasszon kedvencet az asztalnál ülők közül.
Fotó: AFP