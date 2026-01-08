A Liverpoolnál ismét szóba került a félmilliárd eurós költekezés: Slot megvédte Kerkezéket, Szoboszlai odaszúrt az Arsenalnak

„Egyelőre a Liverpool a bajnok, hahó!”

A szigetországi média eközben ki mással, mint az újabban Keresztapaként is tündöklő Szoboszlai Dominikkel vezette fel a csütörtöki csúcsrangadót. A Liverpool magyar világsztárja és idei legjobbja pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát, a tőle megszokott lehengerlő magabiztossággal szerelte le a riportert, amikor arról kérdezték, mit vár a tabellát uraló Arsenal és az idén jobbára szenvedő, riválisához képest 14 pontos hátrányban lévő Liverpool csatájától – s szerinte a leendő bajnokcsapat ellen lépnek-e pályára csütörtök este az Emiratesben.