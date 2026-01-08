Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Arsenal Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

A Liverpoolnál ismét szóba került a félmilliárd eurós költekezés: Slot megvédte Kerkezéket, Szoboszlai odaszúrt az Arsenalnak

2026. január 08. 13:48

Egyre forróbb a hangulat a csütörtök esti Premier League-szuperrangadó előtt. A listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool presztízscsatája kapcsán a legfontosabb érintettek is megszólaltak, köztük persze Szoboszlai Dominik, aki egyetlen mondattal lehűtötte a kedélyeket.

2026. január 08. 13:48
null

Hatalmas rangadó vár a Liverpoolra csütörtök este: a Premier League címvédője a jelenlegi listavezető Arsenalt fogadja magyar idő szerint 21 órától a hétközi 21. forduló zárómeccsén. Az összecsapás előtt megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot, aki újságírói kérdésre válaszolva ismét kitért a klub gigantikus, majd' félmilliárd (482 millió) eurót felemésztő nyári költekezésére, és az ennek ellenére eddig minimum felemásan muzsikáló új szerzeményekre is. 

EZE, Eberechi; SZOBOSZLAI Dominik, Liverpool-Arsenal
Szoboszlai Dominikre valószínűleg csütörtök este is kulcsszerep vár a Liverpool Arsenal elleni rangadóján (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyilatkozatában a holland mester kvázi megvédte az új szerzeményeket, így az idény első felében sok kritikát kapó Kerkez Milost is. „Valamennyi döntés, amelyet tavaly és az előző nyáron hozott a klub, teljes összhangban történtek velem és a tulajdonosokkal. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ez a szezon megmutatta, mennyire tehetséges ez a társaság, és ha mindenki elérhető, milyen jó csapat lehetünk.”

Slot a maga védelmében hozzátette, hogy amikor mindenki egyfolytában csak azt szajkózza, milyen sokat költöttek, mindig megpróbálja ezt helyre tenni – mondván, az igazság ezzel szemben az, hogy csupán szükséges játékoscseréket eszközöltek a keretben, miközben egy kicsivel többet költöttek, mint amennyi pénz bevételként bejött a klubhoz –, ám ezt a részét valamiért már senki sem akarja meghallani.

Ezt is ajánljuk a témában

„Egyelőre a Liverpool a bajnok, hahó!”

A szigetországi média eközben ki mással, mint az újabban Keresztapaként is tündöklő Szoboszlai Dominikkel vezette fel a csütörtöki csúcsrangadót. A Liverpool magyar világsztárja és idei legjobbja pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát, a tőle megszokott lehengerlő magabiztossággal szerelte le a riportert, amikor arról kérdezték, mit vár a tabellát uraló Arsenal és az idén jobbára szenvedő, riválisához képest 14 pontos hátrányban lévő Liverpool csatájától – s szerinte a leendő bajnokcsapat ellen lépnek-e pályára csütörtök este az Emiratesben.

 Nem, egyelőre nem mi játszunk a bajnokcsapat ellen, hanem ők játszanak a bajnokok ellen, azaz ellenünk!”

– hűtötte le a kedélyeket Szoboszlai Dominik, aki szerint nem januárban kell a tabella élén állni, hanem a szezon lefújásakor. 

Dominik Szoboszlai : "We don’t play against the Champions. They [Arsenal] play against the Champions." 🥶
byu/AMultiversalBeing inLiverpoolFC

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy a két sztárcsapat csütörtöki rangadójának lefújásakor ki örülhet majd, meglátjuk, mindenesetre maradjunk annyiban, aki az „odavágón” ilyen gólt lő a fő trónkövetelőnek, annak minden oka megvan a magabiztosságra...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tiszafa
2026. január 08. 15:40
Nagy a szája a Szoboszlainak. Hogy van-e alapja, azt majd ma este meglátjuk. Egy biztos. Idén még nincs bajnok. A Liverpool tavaly volt bajnok. Az meg már csak a múlt...Idén csak címvédő, de nem bajnok.
Válasz erre
0
0
Color
2026. január 08. 14:49
Azért azt pontosítsuk,hogy az Arsenal fogadja a Liverpool-t.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!