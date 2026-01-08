A Liverpoolnál ismét szóba került a félmilliárd eurós költekezés: Slot megvédte Kerkezéket, Szoboszlai odaszúrt az Arsenalnak

Az egész világ Szoboszlaiékat figyeli – nem akármilyen esélyt kaptak
Arsenal–Liverpool-rangadót rendeznek a Premier League-ben.
Egyre forróbb a hangulat a csütörtök esti Premier League-szuperrangadó előtt. A listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool presztízscsatája kapcsán a legfontosabb érintettek is megszólaltak, köztük persze Szoboszlai Dominik, aki egyetlen mondattal lehűtötte a kedélyeket.
Hatalmas rangadó vár a Liverpoolra csütörtök este: a Premier League címvédője a jelenlegi listavezető Arsenalt fogadja magyar idő szerint 21 órától a hétközi 21. forduló zárómeccsén. Az összecsapás előtt megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot, aki újságírói kérdésre válaszolva ismét kitért a klub gigantikus, majd' félmilliárd (482 millió) eurót felemésztő nyári költekezésére, és az ennek ellenére eddig minimum felemásan muzsikáló új szerzeményekre is.
Nyilatkozatában a holland mester kvázi megvédte az új szerzeményeket, így az idény első felében sok kritikát kapó Kerkez Milost is. „Valamennyi döntés, amelyet tavaly és az előző nyáron hozott a klub, teljes összhangban történtek velem és a tulajdonosokkal.
Ez a szezon megmutatta, mennyire tehetséges ez a társaság, és ha mindenki elérhető, milyen jó csapat lehetünk.”
Slot a maga védelmében hozzátette, hogy amikor mindenki egyfolytában csak azt szajkózza, milyen sokat költöttek, mindig megpróbálja ezt helyre tenni – mondván, az igazság ezzel szemben az, hogy csupán szükséges játékoscseréket eszközöltek a keretben, miközben egy kicsivel többet költöttek, mint amennyi pénz bevételként bejött a klubhoz –, ám ezt a részét valamiért már senki sem akarja meghallani.
A szigetországi média eközben ki mással, mint az újabban Keresztapaként is tündöklő Szoboszlai Dominikkel vezette fel a csütörtöki csúcsrangadót. A Liverpool magyar világsztárja és idei legjobbja pedig ezúttal sem hazudtolta meg magát, a tőle megszokott lehengerlő magabiztossággal szerelte le a riportert, amikor arról kérdezték, mit vár a tabellát uraló Arsenal és az idén jobbára szenvedő, riválisához képest 14 pontos hátrányban lévő Liverpool csatájától – s szerinte a leendő bajnokcsapat ellen lépnek-e pályára csütörtök este az Emiratesben.
Nem, egyelőre nem mi játszunk a bajnokcsapat ellen, hanem ők játszanak a bajnokok ellen, azaz ellenünk!”
– hűtötte le a kedélyeket Szoboszlai Dominik, aki szerint nem januárban kell a tabella élén állni, hanem a szezon lefújásakor.
Hogy a két sztárcsapat csütörtöki rangadójának lefújásakor ki örülhet majd, meglátjuk, mindenesetre maradjunk annyiban, aki az „odavágón” ilyen gólt lő a fő trónkövetelőnek, annak minden oka megvan a magabiztosságra...
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan